Puolustuslinja korvien välissä - Rosa Meriläisen uusi kirja kertoo kulttuurin roolista osana suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia
9.2.2026 09:43:52 EET | Suomen museoliitto | Tiedote
Kulttuuri on turvallisuuskysymys , uskoo Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry. Uusi Puolustuslinja korvien välissä -kirja kertoo suomalaisen kulttuurin puolustamisen olevan luonteva osa isänmaallisia tunteita ja isänmaallista puhetapaa
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen on kirjoittanut teoksen Puolustuslinja korvien välissä - kulttuuri osana suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia.
Sekä henkinen kriisinkestävyys että kulttuuriomaisuuden suojelu ovat keskeisiä turvallisuuskysymyksiä. Kulttuuri on jo osa huoltovarmuustoimintaa ja kansallista turvallisuusstrategiaa.
- Kirjan kirjoittamista ja julkaisua on tukenut Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Kiitän sitä avarakatseisuudesta ja rohkeudesta, iloitsee pääsihteeri Rosa Meriläinen
Kirja on kirjoitettu kolmea eri kohderyhmää silmällä pitäen: ensinnäkin se on tarkoitettu turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen perehtyneille henkilöille, jotka haluavat syventää tietojaan kulttuurista osana suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia. Aihealue on maanpuolustuskurssien sisällöissä suhteellisen uusi, ja se on saattanut jäädä osalle toimijoista sanahelinäksi.
Toisekseen kirja on suunnattu kulttuuri- ja taidealan toimijoille, jotka eivät ole ennestään erityisen perehtyneitä kokonaisturvallisuuden kysymyksiin ja joiden on työnsä vuoksi opittava kertomaan, miten kulttuuri vahvistaa kansallista turvallisuutta.
Kolmas kohderyhmä suhtautuu myötämielisesti kulttuuriin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön, mutta on vierastanut maanpuolustukseen liittyviä kysymyksiä. Kirja on siis myös heille, jotka ovat pasifististen arvojen tähden kieltäytyneet asepalveluksesta.
- Toivon, että tämä kirja kutsuu saman leiritulen äärelle näitä näennäisesti toisistaan erillisiä kohderyhmiä, toteaa kirjan kirjoittaja Rosa Meriläinen
Yhteyshenkilöt
KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi ja 0504326679
Kuvat
Linkit
KULTA ry on kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö, joka työskentelee alan yhteiskunnallisen arvostuksen ja taloudellisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.
Suomen museoliitto ry on satavuotias etujärjestö, joka edustaa ja kehittää suomalaista museoalaa. Museoliitto on KULTA ry:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen museoliitto
Museot vauhdittamaan kulttuurista kestävyysmurrosta18.11.2025 09:13:52 EET | Tiedote
Suomen museoliitto ry käynnistää museoiden valtakunnallisen Tulevaisuusperintöverkoston. Se tarjoaa Suomen kaikille ammatillisille museoille alustan kehittää yhdessä strategioita, työkaluja ja toimintatapoja sekä syventää tulevaisuus- ja kestävyysosaamistaan. Nesslingin säätiön mahdollistama verkosto vastaa museosektorin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden odotuksiin siirtymästä kohti kestävämpää elämäntapaa.
Petra Havu jatkaa eurooppalaisen museoverkosto NEMOn puheenjohtajana8.10.2025 15:23:22 EEST | Tiedote
Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu on valittu jatkokaudelle Network of European Museum Organisationsin (NEMO) puheenjohtajana.
Museo kuuluu kunnan strategiseen kehittämiseen3.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry kannustaa kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita ottamaan museot osaksi kunnan strategioita ja niiden toimeenpanoa. Museo kannattaa kunnalle -esite avaa, miksi museot ovat kunnalle kannattava investointi. Se esittelee käytännön tapoja hyödyntää museoita elinvoiman, hyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä.
Museobarometri 2026: Museot vetävät yleisöä ja vahvistavat kuntien elinvoimaa – rahoitusleikkaukset huolestuttavat21.8.2025 13:10:00 EEST | Tiedote
Museoliiton barometrikysely osoittaa, että museot kiinnostavat edelleen kävijöitä, vaikka kävijämäärien kasvu on tasaantunut. Kuntien strategioissa museot liittyvät pitkälti elinvoiman ja vetovoiman lisäämiseen sekä asukkaiden hyvinvointiin. Museonjohtajien luottamus talouteen on palannut, mutta yhä useampi kunta on laittanut museonsa säästökuurille.
Päättäjät pääsevät museon kulisseihin – Poliitikon museoharjoittelu käynnistyy kymmenettä kertaa15.8.2025 12:25:20 EEST | Tiedote
Ensi viikolla järjestettävä Poliitikon museoharjoittelu -kampanja tuo päättäjät tutustumaan museotyön monipuoliseen arkeen. Kymmenettä kertaa toteutettava valtakunnallinen kampanjaviikko on 18.–22.8.2025. Harjoittelu tarjoaa päättäjille mahdollisuuden kokeilla käytännössä kaikkea teosten aitoustutkimuksesta näyttelyopastuksiin ja konservointiin – ja nähdä, miten museot vaikuttavat yhteiskuntaan sekä ihmisten hyvinvointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme