Destialle tuplavoitto Eezyn Innostavimmat työpaikat 2025 -tutkimuksessa

6.2.2026 08:35:16 EET | Destia Oy | Tiedote
Työelämän asiantuntijayhtiö Eezy on julkistanut valtakunnallisesti parhaat henkilöstötutkimustulokset saavuttaneet organisaatiot. Destia palkittiin sekä suuryritysten sarjassa että vuoden vastuullisimpana työpaikkana. Suuryritysten sarjassa Destia oli suurin nousija eli henkilöstötutkimuksensa kokonaistuloksia eniten parantanut organisaatio.
”Olen erittäin iloinen voitosta kahdessa tärkeässä kategoriassa. Työmme yhteiskunnallinen merkityksellisyys sekä panostus ihmisten hyvinvointiin ja vahvaan yrityskulttuuriin näkyvät tuloksissa. Tunnustukset kertovat, että olemme onnistuneet tekemään vastuullisuudesta näkyvän ja keskeisen osan destialaisten arkea”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.
Destian tavoitteena on tukea kestäviä ja merkityksellisiä työuria läpi työelämän ja rakentaa vastuullista ja innostavaa työympäristöä, jossa arvot ja johtaminen toimivat yrityskulttuurin perustana.
”Vastuullisuus syntyy ihmisistä, ja tulokset ovat yhdessä tehdyn työn ansiota. Saatu tunnustus on hieno osoitus siitä, miten vastuullisuus on tärkeä osa yrityskulttuuriamme: Destialla vastuullisuus on ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä eettisen ja vastuullisen johtamisen kattava kokonaisuus, joka on osa kaikkea toimintaamme”, sanoo Destian vastuullisuusjohtaja Erno Martin.
Tunnustukset perustuvat Eezy Flown henkilöstökokemusta mittaavan PeoplePower-tutkimuksen pohjalta laskettuun indeksiin. Eezy Flow toteutti vuonna 2025 henkilöstötutkimuksia yhteensä noin 200 organisaatiolle kymmeniltä eri toimialoilta.
Erityisen hyviä tuloksia Destia sai tutkimuksessa johtamista, henkilöstön osallisuutta ja monimuotoisuuden arvostamista mittaavissa kysymyksissä.
”Destia saa työnantajana henkilöstöltään poikkeuksellisen myönteistä palautetta. Luottamus tulevaisuuteen ja johtoon on korkealla, ja viimeaikaista kehitystä pidetään oikeansuuntaisena. Nämä tulokset korostuvat erityisesti aikana, jolloin monissa organisaatioissa henkilöstön usko tulevaan on ollut koetuksella”, kertoo Juha Ala Lipasti Eezy Flow’lta.
