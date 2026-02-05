Puettava robotiikka tuo uusia mahdollisuuksia kävelyn kuntoutukseen lapsille

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 9.2. 5.2.2026 15:05:13 EET | Tiedote

HUSin yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 9.2.2026. Yhtymähallitus käsittelee muun muassa toimitusjohtajan tulostavoitteita vuodelle 2026, johtajaylilääkärin ja asiakkuusjohtajan virkojen avaamista hakuun sekä kehittämis- ja strategiajohtajan viran täyttämistä. Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.