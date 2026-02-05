Keski-Suomen hyvinvointialueella jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynnistetty johtamisjärjestelmän arviointi, jonka yhteydessä on tarkoitus käydä yhteistoimintaneuvottelut. Johtamisjärjestelmän arviointi perustuu toukokuussa 2025 tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Sen pohjalta tehty valmistelu osoitti, että johtamisrakenteen ja -käytäntöjen kehittämistä on tarpeen jatkaa.
Johtamisjärjestelmän arviointiprojektissa tarkastellaan kaikki hyvinvointialueen johtamistasot. Tavoitteena on, että selkeästi määritellyt johtamisroolit ja johtamista avustavat tehtävät tukevat sujuvaa arjen johtamista, tuloksellista toimintaa sekä sujuvia asiakasprosesseja.
”Projektin aikana tarkastelemme, millaisia toiminnallisia kokonaisuuksia ja henkilöstömääriä tällä hetkellä johdetaan ja millaiset kokonaisuudet ovat tarkoituksenmukaisia johtaa jatkossa. Suuressa organisaatiossa vastuun jakaminen ja toisaalta oman johtamisvastuun selkeys on välttämätöntä”, vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo avaa.
Projektissa on myös tarkasteltu eri hyvinvointialueiden organisaatio- ja johtamisrakenteita sekä kuvattu, miten johtamisjärjestelmää on Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetty aiemmissa vaiheissa.
“Tarkastelun perusteella tämänhetkinen organisaatiorakenteemme ei poikkea merkittävästi muista hyvinvointialueista esimerkiksi organisaatiotasojen suhteen. Aiemmissa vaiheissa johtamis- ja organisaatiorakennetta on tiivistetty ja haettu kokonaisuuksia, jotka auttaisivat palvelujen yhteensovittamista entistä paremmin. Nyt on hyvä aika arvioida näiden muutosten onnistumista”, kertoo projektipäällikkönä toimiva erityisavustaja Tiina Koponen.
Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena kaikki johtamistehtävät
Jotta johtamisjärjestelmään arvioinnin pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa, ne tulee käsitellä yhteistoiminnassa.
“Nyt käynnistettäväksi esitettävät yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus käydä samanaikaisesti johtamisjärjestelmän arviointiprojektin kanssa, jotta projektissa esiin tulevat kehittämistoimenpiteet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset voidaan käsitellä yhteistoimintalain mukaisesti”, kertoo HR-johtaja Eija Heikkilä.
Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olisivat kaikki hyvinvointialueen esihenkilöroolit sekä professiojohtajat ja muut ilman varsinaista esihenkilöroolia olevat, toimintaa ja palvelua ohjaavat roolit kuten ylihoitajat ja ylilääkärit. Yhteensä neuvottelujen piirissä olisi noin 700 henkilöä. Johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutosten myötä tehtäviä voisi vähentyä enintään 50.
Suunniteltujen muutoksien henkilöstövaikutukset tarkentuvat yhteistoimintaneuvottelujen aikana projektin edetessä. Arviointiprojekti toteutetaan kevään 2026 aikana esihenkilöitä ja henkilöstöä osallistaen. Muutokset toteutetaan arviointimenettelyn edellyttämällä tavalla siten, ettei niistä aiheudu lisäkustannuksia.
Aluehallituksen on tarkoitus päättää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä kokouksessaan 10.2.
