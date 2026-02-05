Keski-Suomen hyvinvointialue antaa lausunnot tulleisiin aluevalituksiin eikä näe niissä perusteita

Hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelta lausunnot valituksista 2.3. mennessä. Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 10.2.

Keski-Suomen hyvinvointialue ei näe perusteita palveluverkkoa ja talousarviota koskevissa aluevalituksissa. Aluehallitukselle esitetään, että se antaa asiaa koskevat lausunnot hallinto-oikeudelle tehdyistä aluevalituksista. Lisäksi aluehallitukselle esitetään, että se toteaa, että aluevalitukset on hylättävä ja ettei palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanoa tule kieltää tehtyjen aluevalitusten vuoksi. Aluehallitukselle esitetään, että palveluverkkopäätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, mikäli Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

–Odotamme, että hallinto-oikeus ratkaisee täytäntöönpanoon liittyvät asiat hyvin nopeasti. Muutosten toimeenpanon viivästyminen voi aiheuttaa sen, että emme pysty saavuttamaan palveluverkolle tälle vuodelle asetettua 13 miljoonaa euron taloustavoitetta. Jos näin käy, meidän olisi löydettävä vastaavat talousvaikutukset muusta toiminnasta, jotta pysymme tämän vuoden talousarviossa. Tämän mittakaavan säästöjä on erittäin vaikea, jopa mahdoton löytää muusta toiminnasta tässä aikataulussa. Tähän on myös arviointiryhmä kiinnittänyt huomioita, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Aluevalitusten takia palveluverkkopäätöstä ei toimeenpanna vaan päätöksen muutosten toteuttamiselle odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua täytäntöönpanoluvasta.

–Palveluverkkomuutokset tullaan tekemään vaiheittain tämän vuoden aikana, kun täytäntöönpanolupaa koskeva asia on ratkaistu. Tavoitteenamme on varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvuus koko hyvinvointialueen näkökulmasta, jatkaa Kallimo.

Palveluverkosta tehdyt aluevalitukset koskevat seuraavia asioita:

1) valitus Konneveden terveysaseman lääkäripalveluiden korvaamista sote-palvelupisteellä, jossa lähivastaanotto järjestetään ”tarpeen mukaan”

2) valitus koskee Joutsan terveysaseman vuodeosaston (SAKUKO) lopettamista

3) valitus koskee Keuruun terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamista

4) valitus koskee päätöksen lainvastaisuutta, koska päätös ei kohtele Keski-Suomen asukkaita yhdenvertaisesti

5) valitus koskee Konneveden suun terveydenhuollon toimipisteen ja paikallisen sote-aseman lakkauttamista

6) valitus koskee Pihtiputaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashuollon lakkauttamista

7) valitus koskee Multian sosiaali- ja terveyspalvelupisteen sekä Keuruun terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamista

8) valitus koskee alueellisen osastotoiminnan yksikön eli Karstulan kuntoutusosaston lakkauttamista

9) valitus koskee Kinnulan nykyisen sote-aseman lakkauttamista 1.1.2027 ja sote-palvelujen ensisijaista järjestämistä Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla, jossa palvelee sekä kiireettömän että kiirevastaanoton palvelut

10) valitus koskee Keuruun terveyskeskuksen vuodeosaston lakkauttamista

11) valitus koskee Luhangalla sijaitsevan palvelukeskus Tuuliharjun lakkauttamista

12) valitus koskee Kivijärven kunnassa sijaitsevan asumisyksikkö Hopearannan lakkauttamista

Talousarviosta tehdyt aluevalitukset koskevat seuraavia asioita:

1) valitus koskee päätöksen syntymistä virheellisessä järjestyksessä ja päätöksen lainmukaisuutta

2) valitus koskee palveluverkkopäätöksen mahdollisen lainvastaisena kumoamisen vaikutuksia talousarviopäätöksen perusteisiin

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki päätöksen kuluvan vuoden talousarviosta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toisen vaiheen palveluverkosta 9.12.2025.

Aluehallituksen kokouksen esityslista 11.2.2026.

