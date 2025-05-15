Temu liittyi SPT:n asiakkaaksi ja tuo pakkausten tuottajavastuun piiriin noin 170 000 alustan yritystä

Pakkausten tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvoitetta järjestää markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuolto ja kierrätys. Jätehuoltokompassi.fi-palvelun mukaan tällä hetkellä runsaat 6 000 yritystä on hoitanut Suomessa velvoitteensa liittymällä pakkausten tuottajayhteisöihin. Tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, jotka saattavat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille – myös kansainvälisiä etämyyjiä.

Temun liittyminen tuottajayhteisö Suomen Pakkaustuottajien asiakkaaksi tuo tuottajavastuujärjestelmään kerralla huomattavan määrän uusia toimijoita, sillä alustalla on noin 170 000 yritystä, jotka myyvät pakattuja tuotteita etäkaupalla Suomeen. Temu toimittaa SPT:lle listan yrityksistä ja niiden pakkausmääristä, jotta tuottajavastuuvelvoitteet voidaan varmistaa asianmukaisesti. SPT:n asiakkaana Temu täyttää tuottajavastuun suhteen lainsäädännön vaatimukset ja lisää toimittajaverkostonsa läpinäkyvyyttä.

SPT:n palveluyhtiönä tuottajavastuuasioissa toimii Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Se hallinnoi SPT:n asiakkuuksia ja yritysten pakkaustietojen raportointia, laskuttaa yrityksiltä SPT:n määrittelemät kierrätysmaksut sekä opastaa ja auttaa yrityksiä kaikissa tuottajavastuu- ja kierrätysasioissa. SPT ja Rinki tekevät yhteistyötä alustan ylläpitäjän ja viranomaisten kanssa varmistaakseen, että myös Temun alustatoimijoiden tuottajavastuuvelvoitteet hoidetaan lainmukaisesti.