Temu liittyi SPT:n asiakkaaksi ja tuo pakkausten tuottajavastuun piiriin noin 170 000 alustan yritystä
6.2.2026 09:31:11 EET | Suomen Pakkaustuottajat Oy | Tiedote
Verkkokauppa Temua Euroopassa ylläpitävä Whaleco Technology Limited on rekisteröitynyt Suomen Pakkaustuottajat Oy:n (SPT) asiakkaaksi. Temun liittyminen pakkausten tuottajayhteisöön on merkittävä askel tuottajavastuun toteutumisessa alustataloudessa.
Pakkausten tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvoitetta järjestää markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuolto ja kierrätys. Jätehuoltokompassi.fi-palvelun mukaan tällä hetkellä runsaat 6 000 yritystä on hoitanut Suomessa velvoitteensa liittymällä pakkausten tuottajayhteisöihin. Tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, jotka saattavat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille – myös kansainvälisiä etämyyjiä.
Temun liittyminen tuottajayhteisö Suomen Pakkaustuottajien asiakkaaksi tuo tuottajavastuujärjestelmään kerralla huomattavan määrän uusia toimijoita, sillä alustalla on noin 170 000 yritystä, jotka myyvät pakattuja tuotteita etäkaupalla Suomeen. Temu toimittaa SPT:lle listan yrityksistä ja niiden pakkausmääristä, jotta tuottajavastuuvelvoitteet voidaan varmistaa asianmukaisesti. SPT:n asiakkaana Temu täyttää tuottajavastuun suhteen lainsäädännön vaatimukset ja lisää toimittajaverkostonsa läpinäkyvyyttä.
SPT:n palveluyhtiönä tuottajavastuuasioissa toimii Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Se hallinnoi SPT:n asiakkuuksia ja yritysten pakkaustietojen raportointia, laskuttaa yrityksiltä SPT:n määrittelemät kierrätysmaksut sekä opastaa ja auttaa yrityksiä kaikissa tuottajavastuu- ja kierrätysasioissa. SPT ja Rinki tekevät yhteistyötä alustan ylläpitäjän ja viranomaisten kanssa varmistaakseen, että myös Temun alustatoimijoiden tuottajavastuuvelvoitteet hoidetaan lainmukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Pekka TommolaToimitusjohtajaSuomen Pakkaustuottajat Oypekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
Maija PeltolaAsiakaspalvelupäällikkö, yritysasiakkaatSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oymaija.peltola@rinkiin.fi
Suomen Pakkaustuottajat Oy
Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on maan johtava yleishyödyllinen pakkausten tuottajayhteisö, joka edistää vastuullista kiertotaloutta. SPT hoitaa yritysasiakkaidensa tuottajavastuuvelvoitteet ja kaikkien pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla. SPT kierrättää yli 83 % Suomen pakkauksista, ja sen omistajia ovat suomalaiset yritykset, liitot sekä kaupan ja teollisuuden toimijat.
Suomen Pakkauskierrätys Rinki
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Se tarjoaa tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen sekä ylläpitää valtakunnallista 1500 Rinki-ekopisteen verkostoa, jonne kuluttajat voivat tuoda käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet maksutta kierrätettäviksi.
