Suomen kansallismuseon talvilomaohjelmassa nykysirkusta, salaisia sopukoita ja erityisohjelmaa muumifaneille

Hämeen linna avaa salaiset reitit ja kutsuu lapset Hovinarrin tupaan

Hämeen linna avaa talviloman ajaksi lasten suosikin, Hovinarrin tuvan. Hovinarrin tuvassa voi rakentaa linnanmuuria, kavuta hevosen selkään ja sonnustautua keskiaikaiseen asuun. Tupa on tarkoitettu noin 4–9-vuotiaille. Hovinarrin tupa on avoinna talvilomaviikoilla 23.2.–1.3.2026 tiistaista perjantaihin klo 10–15.30 ja viikonloppuna klo 11–15.30.

Hämeen linnan salaisiin reitteihin voi tutustua talvilomalla Kolot ja kolkat -kierroksilla. Kierroksilla kuljetaan normaalisti yleisöltä suljettuja reittejä. Kierrokset ovat tiistaina ja torstaina 24. ja 26. helmikuuta, paikan voi varata etukäteen Hämeen linnan verkkosivujen kautta.

Hämeen linna on avoinna tiistaista perjantaihin 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16. Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.

Suomen merimuseossa vietetään ystävänpäivää muumien kanssa

Suomen merimuseon talvilomaohjelma kietoutuu museon näyttelyn Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu ympärille. Kaikenikäisiä puhutteleva näyttely vie kävijät matkalle halki synkeän metsän ja kohti Muumilaaksoa ja rantakallioita.

Muumipeikko ja Pikku Myy esiintyvät ystävänpäivänä 14. helmikuuta klo 12.30 ja 14. Esitysten jälkeen muumifanit voivat tavata kaksikon ja ottaa vaikka kaverikuvan.

Ystävänpäivänä auditoriossa esitetään rakastettu muumianimaatio, Kuinkas sitten kävikään? Suomenkielinen esitys alkaa klo 12 ja ruotsinkielinen klo 13.30.

Muumilyhytelokuvia esitetään lisäksi 18. ja 25. helmikuuta. Kuinkas sitten kävikään? on vuorossa klo 11 ja klo 13, Kuka lohduttaisi Nyytiä? klo 12 ja klo 14.

Myös muut näyttelyt ovat avoinna. Kohtalona Ruotsinsalmi kertoo Kotkan edustalla käydystä, yhdestä Itämeren suurimmista meritaisteluista. Visuaalisesti vaikuttavassa näyttelyssä voi kokea vanhojen sota-alusten hylyt nykyaikaisen esitysteknologian, tieteen ja taiteen keinoin.

Talvilomalla 18. helmikuuta klo 17–18 esitetään Milja Viidan käsikirjoittama ja ohjaama, merenkulkijoiden kaitafilmeihin perustuva Skönarit-kollaasielokuva. Elokuvan käsikirjoitus perustuu Raumalta 1900-luvun alussa merille lähteneen nuoren Jalmar Yrjäsen kirjeisiin, sähkeisiin ja lehtiartikkeleihin. Yrjänen löytää paikkansa merimiesten tiiviissä yhteisössä, kunnes meriseikkailu muuttuu yllättäen tragediaksi. Esitys kuuluu Tietoherkku-sarjaan, sisäänpääsy on ilmainen.

Suomen merimuseo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–17, ja keskiviikkoisin 10–20. Alle 18-vuotiaat sisään ilmaiseksi. Pääsymaksu oikeuttaa sisäänpääsyyn myös koko muuhun Merikeskus Vellamon ohjelmistoon.

Olavinlinnassa nykysirkusta, jouhikkomusiikkia ja lasten tarinakierroksia

Olavinlinna kutsuu ystävykset linnaan ystävänpäivänä 14. helmikuuta ja tarjoaa sisäänpääsyn kahdelle yhden hinnalla.

Kirkkotornin toisessa kerroksessa pääsee kuuntelemaan jouhikonsoiton avoimia harjoituksia klo 11–14.

Kyrönsalmen juuret -esitykset yhdistävät tarinoita ja musiikkia nykysirkuksen keinoin. Historialliset roolihahmot ja tarinat vievät yleisön elämykselliselle aikamatkalle Savonlinnan ja Kyrönsalmen historiaan. Esitykset alkavat klo 13 ja 15, suositusalaikäraja on noin 15 vuotta.

Talvi-Mattina 21. helmikuuta klo 11–15.30 Olavinlinnassa juhlitaan talven selän taittumista. Päivän aikana on luvassa nahka- ja illuminaatiotyöpaja. Nahkatyöpajassa valmistetaan ranneke tai avaimenperä palmikointi- tai pakotusmenetelmällä, illuminaatiotyö tehdään piirros- tai kirjoilumenetelmällä. Työpajojen ohjauksesta vastaa Mustan Virran Keskiaikaseura.

Talviloman Tarinakierroksilla kuullaan kertomuksia linnan arjesta ja sattumuksista. Kierroksia on tiistaisin 17.2. ja 24.2. sekä torstaisin 19.2. ja 26.2. klo 10, 11 ja 12 alkaen. Kierrokset soveltuvat parhaiten 5–10-vuotiaille lapsille perheineen.

Olavinlinna on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16.