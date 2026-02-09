Suomalaiset syövät liian vähän palkokasveja – Palko+ -sekoitusten mukana saa päivän palkokasviannoksen ohella myös lisää kasviksia
10.2.2026 10:00:00 EET | Apetit Oyj | Tiedote
Vuonna 2024 julkaistuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa palkokasvit nostettiin esiin omana ryhmänään, sillä ne ovat hyvä valinta sekä terveyden että ympäristön kannalta. Suurin osa suomalaisista ei ole viime vuosina vielä löytänyt palkokasvien äärelle*. Apetitin Palko+ -uutuudet yhdistävät maukkaasti trendikkäitä palkokasveja sekä vihanneksia ja tarjoavat helpon ja herkullisen vaihtoehdon lisätä palkokasveja arkeen.
Apetitin Palko+ -sekoitusten tavoitteena on saada palkokasveja ja kasviksia helpolla, maukkaalla ja värikkäällä tavalla osaksi ruokailua. Kikherne-kasvissekoituksessa on kikherneen lisäksi tomaattia, punasipulia ja lehtikaalia. Mustapapu-kasvissekoitus sisältää puolestaan mustapavun lisäksi herkkusientä, punaista porkkanaa ja lehtikaalia.
”Sekoitukset on helppo paistaa pannulla herkulliseksi lisäkkeeksi. Jos haluaa täydentää sekoituksen käteväksi yhden pannun ateriaksi, voi mukaan lisätä esimerkiksi kanaa tai tofua ja keitettyä riisiä”, kertoo Apetitin pakastevihanneksista vastaava brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala.
Ritala suosittelee kokeilemaan sekoituksia myös monipuolisemmin ruoanlaitossa, kuten uunifetapastassa, tortilloissa tai kikherne-kasviscouscousissa.
Suomalaiset jäävät palkokasvisuosituksesta
Suomalaisten palkokasvien kulutus jää selvästi alle suositusten. Alustavan tutkimusnäytön ja kansainvälisten ruokasuositusten pohjalta palkokasveja suositellaan käytettävän päivittäin 50–100 grammaa kypsänä**. Toistaiseksi suomalaiset eivät ole tottuneita palkokasvien syöjiä: syömme palkokasveja keskimäärin vain reilun ruokalusikallisen päivässä ja 75 prosenttia aikuisista syö niitä harvemmin kuin kerran viikossa, mikä käy ilmi Leg4Life-hankkeen politiikkasuosituksiin liittyvistä tutkimuksista*.
”Palko+ -tuotteet tarjoavat näppärän ja makoisan täsmäratkaisun palkokasvien syöntiin. Palko+ - sekoitusten mukana saa päivän palkokasviannoksen ohella myös lisää kasviksia aterialle”, Ritala sanoo.
Palkokasvit tukevat päivittäisessä ruokavaliossa monipuolista ravitsemusta. Suomalaiseen ruokakulttuuriin kuuluu perinteisiä palkokasviruokia kuten hernekeitto. Monipuolisuutta kuitenkin kaivataan, jotta palkokasveja löytyisi lautasilta nykyistä useammin. Jos palkokasvit eivät ole ennestään tuttuja, kannattaa niitä alkaa lisätä ruokavalioon asteittain.
”Tavoitteenamme on vastata tarpeeseen monipuolisemmista palkokasveista ja lisätä niitä tuotevalikoimaamme. Osana vihannessekoituksiamme kikherneitä ja papuja saa helpolla, herkullisella ja trendikkäällä tavalla osaksi ruokailua”, Apetitin markkinointipäällikkö Nina Dahlberg kertoo.
Palkokasvit myös ylläpitävät maan kasvukuntoa ja luonnon monimuotoisuutta sekä sitovat ilmakehän typpeä maaperään.
Pakasteherneistä lisää palkokasveja arkeen
Hernekeiton ohella suomalaisesta ruokapöydästä löytyy myös toinen perinteinen palkokasvien lähde: kotimainen pakasteherne. Kesällä puituja herneitä löytyy tuoreena pakkasesta vuoden ympäri. Esimerkiksi desilitra pakasteherneitä painaa noin 60 grammaa ja täyttää päivittäisen palkokasvisuosituksen.
”Pakasteherne on Apetitille merkittävä vientituote, jonka käyttö kotimaassa on painottunut perinteisesti erityisesti jouluun. Olemme vuosien mittaan tarjonneet erilaisia mielikuvituksellisiakin hernereseptejä hernepestopastasta ja hernefetatahnasta hernejäätelöön. Viime vuosina olemme iloksemme huomanneet, että myös kotimaassa pakasteherne on löydetty laajemmin ja sitä syödään ympäri vuoden”, sanoo Dahlberg.
* Leg4Life-hankkeen politiikkasuosituksia 3: Palkokasvien syöminen edistää terveyttä ja kestävyyttä (https://www.leg4life.fi/julkaisutyyppi/policy-briefit-ja-lausunnot/#tax)
** Kestävää terveyttä ruoasta - kansalliset ravitsemussuositukset 2024
Apetit-uutuudet löytyvät ruokakauppojen pakastealtaista maaliskuun aikana:
Reseptejä Apetit Palko+ -sekoituksista:
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Kutsu tiedotustilaisuuteen: Apetitin strategia 2026–20289.2.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Apetit julkisti strategiansa ”Kasvun kausi” ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2028 joulukuussa 2025. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden strategiaan liittyen tiistaina 17.2.2026 klo 13 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai webcastin välityksellä.
Invitation to press conference: Apetit’s strategy 2026–20289.2.2026 10:00:00 EET | Press invitation
Apetit published its strategy “A Season of Growth” and financial objectives for 2026–2028 in December 2025. Apetit will hold a press conference regarding the strategy on Tuesday 17 February 2026 at 1.00 p.m. The event can be attended in person or via webcast.
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2025 julkistaminen 13. helmikuuta 20266.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkistetaan perjantaina 13.2.2026 klo 8.30. Tilinpäätöstiedote on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi.
Publishing of Apetit Plc’s Financial Statements Release 2025 on 13 February 20266.2.2026 12:00:00 EET | Press release
Apetit Plc will publish its Financial Statements Release for 2025 on Friday, 13 February 2026 at 8:30 a.m. The release can be found on the company’s website at apetit.fi after its publishing.
Apetit Kotimainen Järvikalapihvi – kotimaisten kalavalintojen puolesta jo 10 vuotta5.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Apetit Kotimainen Järvikalapihvi täytti alkuvuodesta 10 vuotta. Alkujaan hoitokalastetun särjen hyödyntämiseksi kehitetty tuote tuotiin ammattikeittiöiden valikoimiin vuoden 2016 tammikuussa ja vähittäiskauppaan syksyllä 2018. Pyhäjärven särki sai WWF:n Kalaoppaassa erityismaininnan ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta suuren mittakaavan valtamerikalastukselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme