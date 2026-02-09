Suomalaiset syövät liian vähän palkokasveja – Palko+ -sekoitusten mukana saa päivän palkokasviannoksen ohella myös lisää kasviksia

Apetitin Palko+ -sekoitusten tavoitteena on saada palkokasveja ja kasviksia helpolla, maukkaalla ja värikkäällä tavalla osaksi ruokailua. Kikherne-kasvissekoituksessa on kikherneen lisäksi tomaattia, punasipulia ja lehtikaalia. Mustapapu-kasvissekoitus sisältää puolestaan mustapavun lisäksi herkkusientä, punaista porkkanaa ja lehtikaalia.

”Sekoitukset on helppo paistaa pannulla herkulliseksi lisäkkeeksi. Jos haluaa täydentää sekoituksen käteväksi yhden pannun ateriaksi, voi mukaan lisätä esimerkiksi kanaa tai tofua ja keitettyä riisiä”, kertoo Apetitin pakastevihanneksista vastaava brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala.

Ritala suosittelee kokeilemaan sekoituksia myös monipuolisemmin ruoanlaitossa, kuten uunifetapastassa, tortilloissa tai kikherne-kasviscouscousissa.

Suomalaiset jäävät palkokasvisuosituksesta



Suomalaisten palkokasvien kulutus jää selvästi alle suositusten. Alustavan tutkimusnäytön ja kansainvälisten ruokasuositusten pohjalta palkokasveja suositellaan käytettävän päivittäin 50–100 grammaa kypsänä**. Toistaiseksi suomalaiset eivät ole tottuneita palkokasvien syöjiä: syömme palkokasveja keskimäärin vain reilun ruokalusikallisen päivässä ja 75 prosenttia aikuisista syö niitä harvemmin kuin kerran viikossa, mikä käy ilmi Leg4Life-hankkeen politiikkasuosituksiin liittyvistä tutkimuksista*.

”Palko+ -tuotteet tarjoavat näppärän ja makoisan täsmäratkaisun palkokasvien syöntiin. Palko+ - sekoitusten mukana saa päivän palkokasviannoksen ohella myös lisää kasviksia aterialle”, Ritala sanoo.



Palkokasvit tukevat päivittäisessä ruokavaliossa monipuolista ravitsemusta. Suomalaiseen ruokakulttuuriin kuuluu perinteisiä palkokasviruokia kuten hernekeitto. Monipuolisuutta kuitenkin kaivataan, jotta palkokasveja löytyisi lautasilta nykyistä useammin. Jos palkokasvit eivät ole ennestään tuttuja, kannattaa niitä alkaa lisätä ruokavalioon asteittain.



”Tavoitteenamme on vastata tarpeeseen monipuolisemmista palkokasveista ja lisätä niitä tuotevalikoimaamme. Osana vihannessekoituksiamme kikherneitä ja papuja saa helpolla, herkullisella ja trendikkäällä tavalla osaksi ruokailua”, Apetitin markkinointipäällikkö Nina Dahlberg kertoo.

Palkokasvit myös ylläpitävät maan kasvukuntoa ja luonnon monimuotoisuutta sekä sitovat ilmakehän typpeä maaperään.

Pakasteherneistä lisää palkokasveja arkeen





Hernekeiton ohella suomalaisesta ruokapöydästä löytyy myös toinen perinteinen palkokasvien lähde: kotimainen pakasteherne. Kesällä puituja herneitä löytyy tuoreena pakkasesta vuoden ympäri. Esimerkiksi desilitra pakasteherneitä painaa noin 60 grammaa ja täyttää päivittäisen palkokasvisuosituksen.



”Pakasteherne on Apetitille merkittävä vientituote, jonka käyttö kotimaassa on painottunut perinteisesti erityisesti jouluun. Olemme vuosien mittaan tarjonneet erilaisia mielikuvituksellisiakin hernereseptejä hernepestopastasta ja hernefetatahnasta hernejäätelöön. Viime vuosina olemme iloksemme huomanneet, että myös kotimaassa pakasteherne on löydetty laajemmin ja sitä syödään ympäri vuoden”, sanoo Dahlberg.

* Leg4Life-hankkeen politiikkasuosituksia 3: Palkokasvien syöminen edistää terveyttä ja kestävyyttä (https://www.leg4life.fi/julkaisutyyppi/policy-briefit-ja-lausunnot/#tax)

** Kestävää terveyttä ruoasta - kansalliset ravitsemussuositukset 2024



Apetit-uutuudet löytyvät ruokakauppojen pakastealtaista maaliskuun aikana:

Reseptejä Apetit Palko+ -sekoituksista: