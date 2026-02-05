HelsinkiMissio avasi ovet Helsingin Sörnäisissä – yhteisö, johon jokainen voi tulla omana itsenään ja olla osa hyvää joukkoa

Sörnäisissä jokaisella on mahdollisuus tulla mukaan, kohdata muita ja olla osa yhteisöä – juuri sellaisena kuin on. Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia, lievittää yksinäisyyttä ja tarjoaa tilan, jossa myös apu ja tuki ovat helposti saatavilla. Yhteisössä saatu tuki ja ammatillinen apu täydentävät toisiaan ja vahvistavat kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan yli kymmenesosa Suomen aikuisväestöstä (13,6 %) kokee toistuvaa yksinäisyyttä. Yksinäisyys ei ole vain tunne, vaan vakava hyvinvointia heikentävä ilmiö, joka lisää riskiä muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, masennukseen ja dementiaan. Yhteisö ja merkitykselliset kohtaamiset ovat tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä.

”Meille voi tulla ja olla – ja löytää paikkansa yhteisössä”

HelsinkiMissio Sörnäinen on kodinomainen ja lämmin tila, jossa jokainen saa itse päättää, miten haluaa olla mukana. Vapaaehtoisten kanssa voi viettää aikaa, jutella, pelata lautapelejä tai osallistua muuhun pienimuotoiseen tekemiseen. Omia taitoja ja kiinnostuksen kohteita voi tuoda mukaan yhteisön iloksi – tai vaihtoehtoisesti olla vain läsnä ilman osallistumisen painetta.

– Olemme heti huomanneet, että kohtaamispaikalle on tarve. Kodinomainen tunnelma rohkaisee puhumaan itseä painavista asioista ja kiireetön oleskelu voi helpottaa oloa entisestään esimerkiksi keskusteluavun jälkeen. Tarvetta on myös yhteisölle, jossa saa osallistua erilaiseen tekemiseen, mutta jossa ei ole pakkoa mihinkään. Meille voi vain tulla ja olla, eikä enempää tarvitse, sanoo HelsinkiMissio Sörnäisten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja hankevastaava Julia Jumppanen.

Yhteisöön kuuluminen lisää hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä

HelsinkiMissiolla on pitkät perinteet yhteisöllisen tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Tutkimusten mukaan lyhytkestoinen keskusteluapu ja vapaaehtoisten tarjoama tuki lisäävät hyvinvointia merkittävästi. Vuonna 2025 HelsinkiMission toiminnassa haitallinen yksinäisyys väheni 18 prosenttiyksikköä ja keskusteluapua saaneiden koettu hyvinvointi kasvoi 66 %.

Vapaaehtoistoiminnalla itsessään on tuplahyvinvointivaikutus, sillä 77 % vapaaehtoisista kertoo oman hyvinvointinsa lisääntyneen toiminnan myötä. HelsinkiMissio Sörnäinen tarjoaa myös mahdollisuuden ryhtyä itse vapaaehtoiseksi ja olla mukana rakentamassa yhteisöä – omilla taidoilla ja läsnäololla. Myös auttaminen vahvistaa tutkitusti osallisuuden kokemusta ja vähentää yksinäisyyttä.

– Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kuulua joukkoon ja tulla kohdatuksi. Kun arki on yksilökeskeistä, yhteisöt eivät synny itsestään. HelsinkiMissio Sörnäinen tarjoaa tilan, jossa yhteisöä rakennetaan yhdessä – kuunnellen ihmisen omaa kokemusta ja vahvistaen paikallista yhteyttä. Kun ihmiset kohtaavat, myös hyvinvointi ja haasteista selviytyminen vahvistuvat, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

HelsinkiMissio Sörnäinen sijaitsee osoitteessa Kinaporinkatu 11 ja on avoinna tiistaista torstaihin klo 15–18 sekä sopimuksen mukaan. Se on avoin kaikille yli 12-vuotiaille. Tila on päihteetön.

Ystävällisten viikko Sörnäisissä

Ystävänpäiväviikolla 9.–15.2. vietetään Ystävällisten viikkoa, jolloin suomalaisia kannustetaan pieniinkin ystävällisiin tekoihin ja toisten huomioimiseen.

Tervetuloa oleilemaan ja tapaamaan muita tiistaista torstaihin klo 15–18. Ystävällisten viikolla tarjolla kahvia ja muuta vapaamuotoista aktiviteettia. Voit myös nostaa itsellesi sanalahjan ystävällisten purkista ja jättää oman vapaamuotoisen viestisi seuraavalle.

Sörnäisten toimipiste on osa HelsinkiMission “Voimapysäkki – Palautetietoinen matalan kynnyksen auttamisen malli” -hanketta sekä THL:n Kansallista mielenterveysstrategiaa ja Mielenterveysapu 2025–2027-kokonaisuutta, joka lisää matalan kynnyksen mielenterveysapua Suomessa.

HelsinkiMission hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Helsingin aikuissosiaalityö, Takuusäätiö, Sininauhasäätiö, Y-säätiö sekä valitut vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tilan mahdollistavat yrityskaverimme Artek, Hakola, INTO Concept, Marimekko, VM Carpet ja Yin & Yang Design.