Asuntosäätiö jälleen Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukossa
6.2.2026 08:30:00 EET | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiö on saanut jo toista kertaa peräkkäin Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimustulokset kertovat Asuntosäätiön henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja yrityksen tavoitteellisesta, osallistavasta kehittämisestä.
Asuntosäätiö on jälleen saanut arvostetun Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka perustuu Eezy Flown PeoplePower -henkilöstötutkimuksen erinomaisiin tuloksiin. Tunnustus myönnettiin Asuntosäätiölle jo toista vuotta peräkkäin, mikä kertoo henkilöstön vahvasta innostuksesta, hyvinvoinnista ja omistautumisesta.
Asuntosäätiössä lokakuussa 2025 toteutettuun henkilöstötyytyväisyyskyselyyn vastattiin poikkeuksellisen aktiivisesti: peräti 93 prosenttia henkilöstöstä. Tutkimuksessa selvitettiin henkilöstön motivaatiota sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyn tulokset olivat selvästi keskimääräistä paremmat.
Asuntosäätiön henkilöstökokemusta mittaava PeoplePower-indeksi on 77, kun Suomen toimihenkilönormi on noin 71. Henkilöstökyselyn tulos sijoittaa Asuntosäätiön tasolle AA+ (Hyvä+) -luokkaan. Asuntosäätiön työntekijät suosittelevat työnantajaansa mielellään, suositteluhalukkuutta mittaava eNPS on 66. Tulos on selvästi keskimääräistä paremmalla tasolla.
”Olemme todella iloisia tunnustuksen taustalla olevista henkilöstömme arvioista. Työntekijämme arvostavat erityisesti reilua ja tasapuolista yrityskulttuuriamme, työhyvinvoinnista huolehtimista sekä mahdollisuutta ammatilliseen kehittymiseen. Jatkamme työntekijäkokemuksen kehittämistä panostamalla tänä vuonna erityisesti yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Uskon, että hyvä työntekijäkokemus näkyy asiakkaille erinomaisena palveluna”, kertoo viestintä- ja henkilöstöjohtaja Johanna Otranen.
Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että organisaatio yltää korkeimpiin mahdollisiin luokituksiin (AA, AA+ tai AAA), jotka perustuvat henkilöstökokemuksen mittaamiseen PeoplePower-indeksillä. Indeksi muodostetaan henkilöstön vastausten pohjalta ja sitä verrataan laajaan ulkoiseen vertailuaineistoon.
Työelämän asiantuntijayhtiö Eezy Flow on kerännyt tutkimustietoa organisaatioiden henkilöstökokemuksista vuodesta 2014 ja palkinnut Suomen Innostavimpia työpaikkoja vuodesta 2015 lähtien. PeoplePower-tutkimukseen vastaa lähes 200 000 työntekijää kymmeniltä toimialoilta vuosittain ympäri Suomen.
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
