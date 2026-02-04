Asuntosäätiö jälleen Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukossa

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

