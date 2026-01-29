Kirjakauppaliitto kuuluu kokonaisuuteen
Itsensä kehittämistä, dekkareita ja kurkistuksia arkeen – näitä Suomi luki tammikuussa
6.2.2026
Kale Puontin kahdeksas Pasilan Myrkky -dekkari Mikke (Bazar 2026) kiilasi Suomen luetuimmaksi kirjaksi tammikuussa. Toiselle sijalle ylsi Liisa Keltikangas-Järvisen Itsekkyyden aika (WSOY 2026) ja kolmannelle Satu Rämön Tinna (WSOY, 2025). Kuudennelle sijalle nousi lasten ja nuorten kirjallisuuden genrestä Toimistopojat - Kaaos lomareissulla (Otava 2025).
Kurkistuksia arkeen
Kun tarkastellaan tietokirjojen kaikkia formaatteja, nousi tammikuun listalle useampi työelämän kuvaukseen sijoittuva kirja. Tulta päin – palomiehen tositarinoita (Deadline Kustannus 2026), Elämä käsissä: Tarinoita ensihoitajan arjesta (Bazar 2025), Ensihoitajan silmin - Ratkaisevat sekunnit (Tammi 2025) sekä No Angel: Poliisina liivijengin sisäpiirissä (Johnny Kniga 2026) avaavat kaikki sitä, millaisia käänteitä työelämä voi pitää sisällään.
Painettujen tietokirjojen puolella korostui itsensä kehittämisen ja ymmärtämisen trendi. Listalta löytyy Kaisa Vuorisen Törkeän vahva - Kasva kohti omia vahvuuksiasi sekä Törkeän vahvaksi - Omien vahvuuksien treenikirja (Tuuma-kustannus 2026).
Useammalta listalta löytyvät kirjat Itsekkyyden aika sekä Veera Papinojan Kohti kehorauhaa – irti dieettikulttuurin kahleista (Bazar 2026) ovat saaneet huomiota ja herättäneet keskustelua laajasti myös sosiaalisen median eri alustoilla.
Jännityskirjallisuus vetää, Finlandia-voittaja yhä kärkisijoilla
Äänikirjojen kuunnelluimman kotimaisen kolmen kärjen muodostavat dekkarit, ja jännityskirjallisuutta löytyy listan muiltakin sijoilta. Kirjasarjojen tuoreet teokset nostivat myös aiemmin ilmestyneitä teoksia listoille, sillä Satu Rämön Hildur-sarja ja Kale Puontin aiempi tuotanto ovat vahvasti edustettuina tuoreimpien teoksien lisäksi.
Monika Fagerholmin Finlandia-voittaja Eristystila - Kapinoivia naisia (Teos 2025) löytyy yhä painetun kotimaisen kaunokirjallisuuden listalta, nyt sijalta neljä.
-Tammikuun monipuoliset myyntilistat heijastavat vahvasti sitä, että kirjallisuuden avulla on mahdollista kehittää itseään ja oppia sekä ymmärtää paremmin ympäröivää yhteiskuntaa. Samalla kirjat tarjoavat viihdettä ja irtiottoja arjesta, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.
Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.
Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.
Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
