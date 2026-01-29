Itsensä kehittämistä, dekkareita ja kurkistuksia arkeen – näitä Suomi luki tammikuussa

Perinteet kunniaan – kirjakaupat ovat ikääntyneen väestön ensisijainen ostopaikka kirjakauppatuotteille 9.10.2025 09:18:00 EEST | Tiedote

Kirjakauppaliitto toteutti yhdessä Erikoiskaupan liiton kanssa poikkeuksellisen laajan kyselytutkimuksen ikääntyneiden kulutustottumuksista. Suomalaisten 55 vuotta täyttäneiden kuluttajien tärkein kirjakauppatuotteiden ostopäätökseen vaikuttava tekijä on kirjoittaja ja kirjailija ja ensisijainen ostopaikka on kirjakauppa. Hinnan merkitys vähenee kuluttajan iän karttuessa. Kirjakaupat ovat pitäneet pintansa kirjakauppatuotteiden hankintapaikkana.