Pohjois-Suomen syntymäkohortin 60-vuotiaat kutsutaan laajaan terveystutkimukseen

12.2.2026 05:45:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin kuuluvat osallistujat ovat saavuttamassa 60 vuoden iän. Heidät kutsutaan mukaan laajaan seurantatutkimukseen, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti terveyttä, hyvinvointia ja ikääntymisen varhaisia muutoksia. Tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen näkymän terveyden kehitykseen koko elämänkaaren ajalta.
Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on seurannut osallistujia jo sikiöajasta lähtien. Yli kuuden vuosikymmenen aikana kertynyt aineisto on tuottanut merkittävää tietoa terveyden ja hyvinvoinnin kehityksestä. Aineistoa hyödynnetään laajasti sekä kansansairauksien että harvinaisempien sairauksien tutkimuksessa sekä terveyden edistämisessä.
”Tämä on ensimmäinen kerta, kun voimme tarkastella ikääntymisen alkuvaiheita näin pitkäaikaisessa aineistossa”, kertoo kohorttitutkimuksen tieteellinen johtaja, professori Sylvain Sebert Oulun yliopistosta. ”Tulokset auttavat ymmärtämään, miten varhaiselämän olosuhteet, elintavat ja ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen 60-vuotiaana.”
Kutsut lähes 9 800 osallistujalle
Ensimmäiset kutsut Oulun alueen osallistujille lähetettiin postitse tammikuussa, ja loput kutsut postitetaan vaiheittain kevään 2026 aikana. Tutkimus alkaa kyselyllä ja jatkuu kliinisellä tutkimuspäivällä Oulussa. Osallistujat voivat varata tutkimuspäivän saatuaan kutsukirjeen. Tutkimuspäivä kestää koko työpäivän ja sisältää mittauksia ja näytteenottoja.
Syksystä 2026 alkaen tutkimuspäiviä järjestetään myös muissa suurissa kaupungeissa, alkaen Helsingistä.
Tutkimuksessa kartoitetaan muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön, aivojen ja suun terveyttä, unta, fyysistä aktiivisuutta ja palautumista, näköä sekä sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia, työuraa ja eläköitymistä. Lisäksi kaikille osallistujille tehdään ihotautilääkärin toteuttama koko ihon tarkastus.
Digitaaliset työkalut täydentävät seurantaa
Tutkimuksessa hyödynnetään myös digitaalista aineistonkeruuta. Tutkimusta varten kehitetty mobiilisovellus on osallistujien käytettävissä kahden vuoden ajan. Lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä Oura-sormuksen vuodeksi. Digitaalisten työkalujen avulla voidaan seurata entistä tarkemmin arjen aktiivisuutta, unta ja palautumista sekä muun muassa ravitsemusta, elintapoja ja tapaturmia.
”Tutkittavat saavat tärkeää tietoa omasta terveydestään, mutta samalla he auttavat meitä ymmärtämään koko ikäluokan hyvinvointia”, Sebert sanoo.
Oulun yliopisto johtaa tutkimusta osana EU:n rahoittamaa STAGE-hanketta.
