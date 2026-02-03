“Ilmastonmuutosta kiihdyttävä fossiilifirma talviolympialaisten sponsorina on silkkaa viherpesua” – Greenpeace vaatii Kansainvälistä olympiakomiteaa luopumaan öljy- ja kaasusponsoreista

"On absurdia, että olympialaisten sponsorina on yhtiö, jonka toiminta vahingoittaa talvia, joita ilman koko kisoja ei voida järjestää. Enin yhden vuoden päästöt voisivat sulattaa niin paljon jäätikköjäätä, että se täyttäisi 2,5 miljoonaa olympiakokoista uima-allasta. Tämä osoittaa yhtiön keskeisen roolin ilmastokriisissä, joka uhkaa myös kisojen ja talviurheilun tulevaisuutta”, Greenpeace Italian ilmastokampanjoija Federico Spadini sanoo.

”Fossiilisten polttoaineiden aiheuttama ilmastonmuutos vaarantaa talviurheilun ja tekee lukuisten maiden talviolosuhteista epävakaita ja vaarallisia. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ei voi sivuuttaa tätä. On silkkaa viherpesua, että sään ääri-ilmiöihin, turvallisuuden heikkenemiseen ja talvien epävakauteen maapalloa ajavat yhtiöt saavat kiillottaa julkisuuskuvaansa kansainvälisten urheilutapahtumien siivellä”, kommentoi Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.

Greenpeace huomauttaa, että KOK on itse selvittänyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia talvilajeihin ja tietää, miten vakavia vaikutuksia sillä on säähän ja ympäristöön. KOK:n rahoittaman, vuonna 2024 julkaistun tieteellisen tutkimuksen mukaan yli puolet mahdollisista talvikisojen isäntäkaupungeista on ”ilmastollisesti epäluotettavia” 2080-luvulle tultaessa.



Selvityksessä tarkasteltiin kolmea eri päästöskenaariota ja analysoitiin niiden vaikutuksia säähän kaupungeissa, jotka voisivat mahdollisesti isännöidä talviolympialaisia. Lopputulos oli, että keskipitkän aikavälin päästöskenaarion pohjalta vain 46 tutkituista 93 sijainnista on "ilmastollisesti luotettavia". Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa on paljon vähemmän paikkoja, joissa talviurheilu on turvallista – tai ylipäätään mahdollista.



“Jo Pekingin talviolympialaisista 2022 saatiin ennakkotapaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ne olivat ensimmäiset kisat, joissa käytettiin lähes 100-prosenttisesti tekolunta. Kun vaikutus talvisiin huippu-urheilukohteisiin on jo nyt tällainen, on tilanne tulevaisuudessa vielä hurjempi. Siksi on kohtuutonta, että öljy-yhtiöt voivat ostaa näkyvyyttä ja positiivista julkisuuskuvaa kisoista”, Olli Tiainen jatkaa.