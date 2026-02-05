SDP:n Juha Viitala: Hallituksen pelottelu- ja leikkauslinja tukahdutti kotimaisen kysynnän ja pahensi työttömyyttä
6.2.2026 08:48:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitalan mukaan hallituksen omat puheet ja teot ovat yhtenä syynä kotimaisen kysynnän heikkoudelle. Viitalan mukaan hallitus on toistanut kriisipuhetta ja samaan aikaan tehnyt rajuja leikkauksia sosiaaliturvaan sekä työelämän epävarmuutta lisääviä heikennyksiä. Tämän seurauksena kotitaloudet ovat alkaneet säästää, kulutus alkaa hyytyä ja kotimainen kysyntä sakkaa.
– Kun hallitus rakentaa talouspolitiikkansa pelottelun varaan, ihmiset kiristävät kukkaronnyörejään, yritysten kassavirta heikkenee ja lopulta työpaikkoja katoaa. Hallituksen politiikka on ollut valitettavaa myrkkyä kotimarkkinoille ja se näkyy nyt karusti työttömyysluvuissa ja talouskasvun puutteena sekä kasvavina haasteina kotitalouksien arjessa. Erityisesti olen huolissani ihmisistä ja perheistä, joilla ei yksinkertaisesti ole enää varaa arjen tarpeisiin, kuten tammikuun korkeaan sähkölaskuun tai perussairauksien lääkkeisiin, SDP:n kansanedustaja Juha Viitala sanoo.
Viitalan mukaan pelottelupuhe ja leikkaukset ovat osuneet samaan aikaan, kun monella työttömällä on jo valmiiksi vaikeuksia löytää työtä, eikä osaaminen tai työkyky aina kohtaa tarjolla olevia työpaikkoja. Samalla julkisen sektorin rajut säästöt ovat merkinneet irtisanomisia ja palvelujen heikkenemistä eri puolilla Suomea, mikä syö alueiden elinvoimaa ja vähentää ostovoimaa entisestään.
– Hallitus puhuu työllisyydestä ja luottamuksesta, mutta käytännössä se leikkaa sekä työpaikkoja että ihmisten kykyä ja rohkeutta kuluttaa. Tämä on täsmälleen väärä lääke tilanteessa, jossa talous ja työllisyys yskivät. Hallituksen olisi syytä siirtyä pelottelusta ja leikkauslinjasta kohti kotimaista kysyntää, työllisyyttä ja kasvua vahvistavaa politiikkaa. Nyt tarvitsemme ratkaisuja, jotka lisäävät investointeja ja helpottavat aidosti työllistämistä. Luottamus on parasta valuuttaa myös työmarkkinoilla, Viitala linjaa.
