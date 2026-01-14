Vuoden paras Hesburger on Kerava CM
6.2.2026 08:21:03 EET | Hesburger | Tiedote
Hesburger Kerava CM on valittu vuoden parhaaksi Hesburger-ravintolaksi. Vuoden 2025 aluepäällikkö on pääkaupunkiseudulla ja Ahvenanmaalla toimiva Tiia-Linda Karhu.
Hesburger palkitsi ketjun ansioituneimpia tekijöitä torstaina 5.2.2026 Viking Glory -laivalla järjestetyillä HesePäivillä. Hesburger Kerava CM palkittiin vuoden 2025 parhaana Hesburger-ravintolana jo toistamiseen.
Ravintolaa luotsaa kokenut ravintolapäällikkö Ida-Maria Nurminen, joka on toiminut ketjussa myös apulaisaluepäällikkönä.
– Tuntuu ihan uskomattomalta. Tämä oli meille suuri yllätys ja liikutti meitä todella. Tiedämme, että teemme hyvää työtä ja annamme joka päivä parhaamme, mutta silti tällainen tunnustus tuntuu valtavan merkitykselliseltä. Moni muukin olisi ansainnut tämän, ja siksi olen erityisen ylpeä ja kiitollinen henkilöstöstämme. Minulla on paras mahdollinen tiimi, sitoutunut ja sydämellä mukana joka päivä, Nurminen sanoo.
Tärkeimpiä kriteerejä vuoden ravintolan valinnalle olivat iloinen ja ripeä asiakaspalvelu, laadukkaasti valmistetut tuotteet sekä siistit ravintolatilat.
– Kerava CM:n tuloksellisuus, palveluripeys ja asiakastyytyväisyys ovat olleet aivan timanttia. Mikä tärkeintä, hyvin johdetulla ja hyvinvoivalla henkilökunnalla on ollut kivaa töissä, Hesburgerin operatiivinen johtaja Mari Piispanen kertoo.
Vuoden aluepäällikkö on operatiivisen toiminnan kehittäjä
Vuoden aluepäälliköksi valittiin pääkaupunkiseudulla ja Maarianhaminassa toimiva Tiia-Linda Karhu. Aluepäällikkönä vuodesta 2022 lähtien toiminut Karhu on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ketjun operatiivista toimintaa, esimerkiksi uudistettua kassajärjestelmää.
– Ihan uskomaton fiilis ja vetää sanattomaksi. Tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä, ja olen tunnustuksesta hyvin kiitollinen. On hienoa kuulla, että työtäni arvostetaan, vaikka eihän tätä työtä palkintojen vuoksi tehdä. Tiedän, että meistä jokainen haluaa tehdä joka päivä parhaansa ja juuri siitä syystä tämä tunnustus tuntuu erityisen hienolta, Karhu kiittää.
Palkintoraadin mukaan Karhun alueen tuloskehitys on erinomaista ja hänen johtamistapansa esimerkillistä. Tämä näkyy myös työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa.
– Hän on kasvanut valtavasti esihenkilönä ja ammattilaisena, ja on erittäin pidetty, positiivinen ja muita innostava kollega, Mari Piispanen kertoo.
Myös alueiden parhaat ja IPA-tentin suorittajat palkittiin
HesePäivillä palkittiin myös 18 alueiden parhainta Hesburger-ravintolaa sekä kaikki Iloisen palvelun ammattilaiset IPA 5-tentin suorittaneet.
Mari Piispasen mukaan alueiden vuoden ravintoloiksi valittiin alueidensa helmet, joiden henkilökunta on onnistunut yhdistämään asiakastyytyväisyyden ja tuloksellisen toiminnan.
– Esihenkilöt ovat kehittäneet työyhteisöä tavoitteellisesti, ja osaamisen jakaminen on vahvistanut työssä viihtymistä. Tämä näkyy suoraan laadussa, palvelussa ja siisteydessä. Henkilöstö on tarttunut suunnitelmallisesti myös vuoden teemaan, palveluripeyden johtamiseen, Mari Piispanen kertoo.
Suomessa on tällä hetkellä 259 Hesburger-ravintolaa. Ketju työllistää Suomessa noin 6 000 henkilöä.
– Vuosi 2025 oli meille erinomainen, saavutimme useammalla mittarilla sille asettamamme tavoitteet ja jopa ylitimme ne. Kiitos kuuluu kaikille vanhoille ja uusille asiakkaillemme sekä henkilökunnallemme, joka on tehnyt hyvää työtä läpi vuoden. Haluamme kiittää myös franchise-kumppaneitamme sekä muita yhteistyökumppaneitamme onnistuneesta yhteistyön vuodesta, sanoo Mari Piispanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hesburger
Hesburger toi valikoimaan räätälöitävät hampurilaiset – tässä ovat suomalaisten suosituimmat lisätäytteet14.1.2026 08:10:00 EET | Tiedote
Uusi ominaisuus on käytettävissä Hesburger-sovelluksessa ja itsepalvelukassoilla.
Yhdeksän kymmenestä Hesburgerin työntekijästä suosittelee työnantajaansa – Kesäksi haussa yli 1000 työntekijää, joista yli 600 ketjun omiin ravintoloihin7.1.2026 08:10:00 EET | Tiedote
Hesburgerin työntekijät ovat entistä tyytyväisempiä työhönsä, työyhteisöönsä ja työnantajaansa, selviää uudesta henkilöstötutkimuksesta. Tammikuussa käynnistyneeseen kesärekrytointiin Hesburger odottaa jopa 20 000 hakemusta.
Tämä “jäätelökioski” on auki ympäri vuoden – Hesburgereissa myydään talvikaudella liki miljoona jäätelöannosta11.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hesburgereissa jäätelö ei ole vain kesäherkku, vaan tasaisesti ympäri vuoden myytävä tuote. Viimeisen vuoden aikana jäätelöannoksia on myyty yli 3,5 miljoonaa kappaletta, joista lähes miljoona yksistään talvella. Jäätelömassan ja Hesburgerille kehitettyjen pirtelömakujen valmistuksesta vastaa Valio.
Hesburger avaa uuden suuren ravintolan Jyväskylän Seppälään – avajaisia vietetään perjantaina 5.12.4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hesburger avaa Ahjokadun ja Seppäläntien kulmaan uuden 470-neliöisen Drive-in-ravintolan, joka korvaa tontilla aiemmin toimineen pienen Hesburgerin. Uudessa ravintolassa on 64 asiakaspaikkaa ja uutuutena oma drive-in-luukku prepaid-tilauksille.
Hesburgerin Ieva Salmela on vuoden ihmisläheisin johtaja – Hesburger nousi Suomen ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden kärkeen28.11.2025 14:37:46 EET | Tiedote
Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela on valittu vuoden ihmisläheisimmäksi johtajaksi HumanPower25-kilpailun yli 250 henkilöä työllistävien yritysten sarjassa. Lisäksi Hesburger sijoittui ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden parhaan joukkoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme