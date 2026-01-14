Vuoden paras Hesburger on Kerava CM

Hesburger palkitsi ketjun ansioituneimpia tekijöitä torstaina 5.2.2026 Viking Glory -laivalla järjestetyillä HesePäivillä. Hesburger Kerava CM palkittiin vuoden 2025 parhaana Hesburger-ravintolana jo toistamiseen.

Ravintolaa luotsaa kokenut ravintolapäällikkö Ida-Maria Nurminen, joka on toiminut ketjussa myös apulaisaluepäällikkönä.

– Tuntuu ihan uskomattomalta. Tämä oli meille suuri yllätys ja liikutti meitä todella. Tiedämme, että teemme hyvää työtä ja annamme joka päivä parhaamme, mutta silti tällainen tunnustus tuntuu valtavan merkitykselliseltä. Moni muukin olisi ansainnut tämän, ja siksi olen erityisen ylpeä ja kiitollinen henkilöstöstämme. Minulla on paras mahdollinen tiimi, sitoutunut ja sydämellä mukana joka päivä, Nurminen sanoo.

Tärkeimpiä kriteerejä vuoden ravintolan valinnalle olivat iloinen ja ripeä asiakaspalvelu, laadukkaasti valmistetut tuotteet sekä siistit ravintolatilat.

– Kerava CM:n tuloksellisuus, palveluripeys ja asiakastyytyväisyys ovat olleet aivan timanttia. Mikä tärkeintä, hyvin johdetulla ja hyvinvoivalla henkilökunnalla on ollut kivaa töissä, Hesburgerin operatiivinen johtaja Mari Piispanen kertoo.

Vuoden aluepäällikkö on operatiivisen toiminnan kehittäjä

Vuoden aluepäälliköksi valittiin pääkaupunkiseudulla ja Maarianhaminassa toimiva Tiia-Linda Karhu. Aluepäällikkönä vuodesta 2022 lähtien toiminut Karhu on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ketjun operatiivista toimintaa, esimerkiksi uudistettua kassajärjestelmää.

– Ihan uskomaton fiilis ja vetää sanattomaksi. Tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä, ja olen tunnustuksesta hyvin kiitollinen. On hienoa kuulla, että työtäni arvostetaan, vaikka eihän tätä työtä palkintojen vuoksi tehdä. Tiedän, että meistä jokainen haluaa tehdä joka päivä parhaansa ja juuri siitä syystä tämä tunnustus tuntuu erityisen hienolta, Karhu kiittää.

Palkintoraadin mukaan Karhun alueen tuloskehitys on erinomaista ja hänen johtamistapansa esimerkillistä. Tämä näkyy myös työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa.

– Hän on kasvanut valtavasti esihenkilönä ja ammattilaisena, ja on erittäin pidetty, positiivinen ja muita innostava kollega, Mari Piispanen kertoo.

Myös alueiden parhaat ja IPA-tentin suorittajat palkittiin

HesePäivillä palkittiin myös 18 alueiden parhainta Hesburger-ravintolaa sekä kaikki Iloisen palvelun ammattilaiset IPA 5-tentin suorittaneet.

Mari Piispasen mukaan alueiden vuoden ravintoloiksi valittiin alueidensa helmet, joiden henkilökunta on onnistunut yhdistämään asiakastyytyväisyyden ja tuloksellisen toiminnan.

– Esihenkilöt ovat kehittäneet työyhteisöä tavoitteellisesti, ja osaamisen jakaminen on vahvistanut työssä viihtymistä. Tämä näkyy suoraan laadussa, palvelussa ja siisteydessä. Henkilöstö on tarttunut suunnitelmallisesti myös vuoden teemaan, palveluripeyden johtamiseen, Mari Piispanen kertoo.

Suomessa on tällä hetkellä 259 Hesburger-ravintolaa. Ketju työllistää Suomessa noin 6 000 henkilöä.

– Vuosi 2025 oli meille erinomainen, saavutimme useammalla mittarilla sille asettamamme tavoitteet ja jopa ylitimme ne. Kiitos kuuluu kaikille vanhoille ja uusille asiakkaillemme sekä henkilökunnallemme, joka on tehnyt hyvää työtä läpi vuoden. Haluamme kiittää myös franchise-kumppaneitamme sekä muita yhteistyökumppaneitamme onnistuneesta yhteistyön vuodesta, sanoo Mari Piispanen.