Pirkanmaan Jätehuolto Oy on vuokraamassa tontin Lempäälän kunnalta – uusi jäteasema Marjamäkeen
6.2.2026 08:20:58 EET | Lempäälän kunta | Tiedote
Lempäälän kunnanhallitus käsittelee 9. helmikuuta pidettävässä kokouksessaan yritystontin vuokraamista Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle Marjamäen alueelta.
Tontti on kooltaan 9820 neliömetriä, ja se käsittää määräalan tilan Peräsalo 418-439-2-389 alueelta.
Vuokrattavalle tontille on suunnitteilla Pirkanmaan Jätehuollon uusi jäteasema Lempäälän kunnan asukkaita varten. Jäteasemalla välivarastoidaan kotitalouksien kookkaita jätteitä, kuten esimerkiksi huonekaluja, remontti- ja siivousjätteitä, metallia ja sähkölaitteita. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto vastaanottaa asemalla lasipakkauksia, kartonkipakkauksia ja paperia sekä järjestää risujen vastaanottotoiminnan.
Pirkanmaan Jätehuollon mukaan uusi jäteasema mahdollistaa toiminnalle lisää tilaa ja laajemmat aukioloajat. Uusi asema on tarkoitus avata asiakkaille keväällä 2028. Moisiolammentien jäteasema poistuu käytöstä siinä yhteydessä, kun uusi asema avautuu käyttöön.
Tontin vuokrahinta on 15 319, 20 euroa vuodessa.
Lisätietoa:
tonttipäällikkö Jukka Suhonen, Lempäälän kunta, puh. 050 3833 778, jukka.suhonen@lempaala.fi
aluepäällikkö Tero Haapala, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, puh. 050 301 5642, tero.haapala@pjhoy.fi
Yhteyshenkilöt
Sini KantolaViestintäpäällikkö / Lempäälän kuntaPuh:050 383 0560sini.kantola@lempaala.fi
