Pirkanmaan Jätehuolto Oy on vuokraamassa tontin Lempäälän kunnalta – uusi jäteasema Marjamäkeen

Lempäälän Legenda -lautapeli johdattaa pelaajat yrityselämän ytimeen 28.11.2025 16:26:23 EET | Tiedote

Pirkanmaan Nuorkauppakamari lanseeraa yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa uuden Lempäälän Legenda -lautapelin, joka tuo Lempäälän tarinat ja yritykset aivan uudella tavalla pelikansan ulottuville. Peli on Monopoli-tyyppinen strateginen lautapeli, jossa pelaajat pääsevät tutustumaan paikallisiin yrityksiin, oppimaan lisää Lempäälästä ja omistamaan paikallisten yritysten osakkeita. Pelin tavoitteena on viihdyttää, yhdistää ihmiset saman pöydän ääreen ja nostaa esiin Lempäälän yritysmaailman monimuotoisuus – yrittäjät, palvelut ja paikalliset helmet saavat pelissä näkyvän roolin. Pirkanmaan Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Mari Mäkinen kuvaa kehitysprosessia innolla: “Halusimme luoda pelin, joka tuo Lempäälän elinvoiman näkyväksi uudella tavalla. On ollut hienoa huomata, miten hyvin paikalliset yritykset sopivat pelin rakennuspalikoiksi – aivan kuin Lempäälän oma talouselämä pääsisi pelilaudalle elämään ja hengittämään“, Mäkinen sanoo. Myös Lempäälän kunta pitää peliä tärkeänä avaukse