Turun yliopisto

SSRI-lääkitys raskauden aikana lisää raskausdiabeteksen riskiä mutta voi suojata ennenaikaiselta synnytykseltä

6.2.2026 09:09:49 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Jaa

Raskaudenaikainen SSRI-masennuslääkitys liittyy lisääntyneeseen raskausdiabeteksen riskiin sekä vastasyntyneen varhaisiin sopeutumisongelmiin, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja Columbian yliopiston uusi tutkimus. Tutkimuksessa havaittiin myös, että SSRI-lääkkeiden käyttö raskauden aikana saattaa vähentää ennenaikaisen synnytyksen ja matalan syntymäpainon riskiä. 

Poikkeuksellisen laajan väestötutkimuksen mukaan SSRI-lääkkeiden käyttö raskauden aikana oli yhteydessä suurentuneeseen raskausdiabeteksen riskiin verrattuna masennusta sairastaviin naisiin, jotka eivät käyttäneet lääkitystä. Sen sijaan keisarileikkauksen, hyvin ennenaikaisen synnytyksen sekä matalan ja erittäin matalan syntymäpainon riski oli SSRI-lääkitystä käyttäneillä pienempi.

Vastasyntyneiden osalta SSRI-altistukseen liittyi lisääntynyt riski mataliin 1 ja 5 minuutin Apgar-pisteisiin, hengitysvaikeuksiin sekä hoidon tarpeeseen vastasyntyneiden valvonta- tai teho-osastolla. Vakavien synnynnäisten epämuodostumien riski ei ollut suurentunut.

Kun vertailuna käytettiin naisia, jotka olivat lopettaneet SSRI-lääkityksen ennen raskautta, raskaudenaikainen lääkitys liittyi pienempään myöhäisen ennenaikaisen synnytyksen ja matalan syntymäpainon riskiin. Vastasyntyneiden varhaisiin sopeutumisongelmiin liittyvät riskit säilyivät kuitenkin koholla.

Tutkimuksen pääkirjoittajan, dosentti Heli Malmin mukaan tulokset osoittavat, että SSRI-lääkkeillä on masennuksesta riippumattomia vaikutuksia vastasyntyneen varhaiseen sopeutumiseen.

– Tuloksemme korostavat yksilöllisen hoitopäätöksen merkitystä raskauden aikana. Masennuksen hoito on tärkeää, ja SSRI-lääkkeiden käyttö näyttää suojaavan masennukseen liittyvältä ennenaikaisuuden riskiltä. Samalla on kuitenkin tarpeen seurata tarkasti sekä raskauden kulkua että vastasyntyneen vointia, Malm sanoo.

–  Havaitsemamme yhteys raskausdiabetekseen vaatii vielä jatkotutkimuksia, jotta mahdollinen syy-seuraussuhde ja taustalla olevat biologiset mekanismit voidaan ymmärtää paremmin, Malm jatkaa.

Laaja rekisteritutkimus ja useita vertailuryhmiä

Tutkimus toteutettiin Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja yhdysvaltalaisen Columbia Universityn yhteistyönä. Se perustuu kansallisiin rekisteriaineistoihin ja kattaa yli 1,27 miljoonaa Suomessa vuosina 1996–2018 syntynyttä lasta.

Raskauden aikana SSRI-lääkkeitä käyttäneitä äitejä verrattiin masennusdiagnoosin saaneisiin naisiin, jotka eivät käyttäneet masennuslääkkeitä raskauden aikana, sekä naisiin, jotka olivat lopettaneet SSRI-lääkityksen ennen raskautta. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin sisarusvertailua, jonka avulla voidaan huomioida perimään ja kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, liittyvätkö aiemmin raportoidut raskaudenaikaiset riskit itse masennuslääkkeisiin vai äidin masennukseen ja sen vaikeusasteeseen. Analyyseissä huomioitiin useita masennuksen vaikeusastetta kuvaavia tekijöitä.

Tutkimusartikkeli on julkaistu American Journal of Obstetrics & Gynecology Maternal-Fetal Medicine -lehdessä.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on osa Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, joka tutkii eriarvoisuutta, interventioita ja uutta hyvinvointiyhteiskuntaa.

Avainsanat

turun yliopistossrimasennusraskaussynnytysmasennuslääke

Yhteyshenkilöt

Linkit

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

Turun yliopiston mediatiedotteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye