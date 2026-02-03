SSRI-lääkitys raskauden aikana lisää raskausdiabeteksen riskiä mutta voi suojata ennenaikaiselta synnytykseltä

Väitös: Suomalaisten suuryritysten muutoskyvykkyys monin paikoin heikkoa 28.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Suomalaisissa suuryrityksissä muutoksia johdetaan usein olemattomilla resursseilla ilman yhteisiä malleja tai pysyviä rakenteita, mikä osaltaan heikentää muutosten onnistumista ja organisaatioiden kykyä uudistua, osoittaa tuore väitöstutkimus.