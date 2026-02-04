Sarkkinen: Kotiopetuksen rajoittamista tai kieltämistä on selvitettävä

– Kotiopetukseen liittyvän haitallisten ilmiöiden vuoksi kotiopetus on monissa Euroopan maissa kielletty tai tiukemmin säännelty. Kotiopetuksen tiukempaa sääntelyä ja valvontaa tai kokonaan kieltämistä olisi hyvä myös Suomessa selvittää, Sarkkinen sanoo.

Nykyisellään opetuksen järjestäjä ei voi kieltää oppivelvollisuuden suorittamista kotiopetuksessa. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. Opetushallituksen mukaan käytännöt kotiopetuksessa olevan edistymisen valvonnassa vaihtelevat. Kotiopetuksessa oleva lapsi ei saa välttämättä saa ajoissa apua, jos perheessä tai oppimisessa on ongelmia.

Suojelupoliisi on nostanut esille, että kotiopetuskoulut voivat altistaa lapsia uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle, kun esimerkiksi ääri-islamin ja äärioikeiston kannattajat suosivat kotiopetusta. Esimerkiksi Suomen vapaa kotikoulusysteemi on mediatietojen mukaan vetänyt äärioikeistolaisia perheitä muuttamaan Ahvenanmaalle, jossa voidaan Suomen lakien mukaan antaa lapsille kotikoulua toisin kuin Ruotsissa, jossa kotikoulu ei käytännössä ole mahdollinen.

– On huolestuttavaa, jos vapaa kotikoulusysteemimme mahdollistaa lasten radikalisoinnin ja opetussuunnitelmien mukaisen koulukäynnin laiminlyönnin. Me emme voi olla sinisilmäisiä, vaan tarvitaan kattava selvitys siitä, minkälaiset lapset ovat kotiopetuksessa ja miksi. Tarvitsemme myös lisää tietoa siitä, miten kotiopetus vaikuttaa lasten ja nuorten elämään pitkällä aikavälillä, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen kuitenkin huomauttaa, että jotkut lapset käyvät kotikoulua terveydellisistä tai sosiaalisista syistä ja vanhemmat järjestävät kotikoulun asiallisesti.

– Mikäli myös Suomeen säädettäisiin koulunkäyntivelvollisuus tai muuten merkittävästi rajoitettaisiin kotikoulun mahdollisuutta, voitaisiin sääntelyyn luoda poikkeus, jossa esimerkiksi lääkärin lausunnon perusteella kotikoulun käyminen olisi määräaikaisena järjestelynä mahdollinen, kun se on lapsen edun mukaista.