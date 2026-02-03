Kutsu lehdistölle: Miten Suomen ja Ruotsin tulee toimia epävarmassa maailmantilanteessa?

Suomen ja Ruotsin ulkoministerit Elina Valtonen ja Maria Malmer Stenergard isännöivät 10. helmikuuta 2026 Hanaholmenin ulko- ja turvallisuuspoliittista Hanalys-foorumia, jossa käsitellään poliittisen valtapelin vaikutuksia globaaliin kaupankäyntiin.

Kun kansalliset intressit ohjaavat yhä enenevässä määrin taloudellista päätöksentekoa, herää kysymys siitä, miten Pohjoismaissa tulisi toimia vapaan kaupan ja kilpailukykyisten markkinoiden vahvistamiseksi.

”Geotaloudelliset toimet, esimerkiksi suojatullien uhka tai niiden käyttöönotto kansallisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat viime vuosina tehneet paluun maailmanpolitiikkaan. Tämän vuoden Hanalys-foorumissa tarkastellaan tätä asiaa ja kysytään, mitä Suomi ja Ruotsi voivat tehdä selviytyäkseen levottomassa maailmantilanteessa”, kertoo ohjelmavastaava Tina Räihä.

Mukana ovat Suomen ja Ruotsin ulkoministerien ohella Investorin puheenjohtaja Jacob Wallenberg, Paris School of International Affairsin dekaani Arancha Gonzáles Laya, entinen pääministeri ja Nordean Head of Group Public Affairs Jyrki Katainen sekä Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva professori ja entinen EU-komissaari Cecilia Malmström.

Seminaarin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus. Hanalys-foorumi järjestetään yhteistyössä Ruotsin ulkoministeriön ja Suomen ulkoministeriön kanssa. Keskustelu lähetetään suorana verkossa ja sitä moderoi The Ulkopolitistin vastaava päätoimittaja Annastina Haapasaari.

Ulkoministerit pitävät myös yhteisen lehdistötilaisuuden, joka alkaa klo 10.50 Suomen aikaa. Toimittajilla on mahdollisuus seurata lehdistötilaisuutta paikan päällä Hanaholmenissa tai suorana verkossa.

Ohjelma

Klo 9–13 Suomen aikaa. Hanalys-foorumi Celsius-auditoriossa.

Klo 10.50 Suomen aikaa. Lehdistötilaisuus Tetra-kokoushuoneessa.

Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

Katso seminaariohjelma täältä: hanaholmen.fi/en/events/hanalys-2026

Seuraa Hanalys-foorumia englanninkielisenä suorana verkossa täällä: www.youtube.com/live/qxHnX95y39w

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen: www.lyyti.in/Hanalys2026pressi

Seuraa lehdistötilaisuutta klo 10.50 alkaen täällä: www.youtube.com/@MFA_Finland/streams

Ilmoittautumiset ja lisätiedot seminaarista: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373