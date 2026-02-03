Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Kutsu lehdistölle: Miten Suomen ja Ruotsin tulee toimia epävarmassa maailmantilanteessa?

6.2.2026 09:16:25 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Jaa

Tämän vuoden ulkopoliittisessa Hanalys-keskustelufoorumissa perehdytään muutoksiin ja poliittiseen valtapeliin globaalissa kaupankäynnissä. Osallistujien joukossa ovat Suomen ja Ruotsin ulkoministerit Elina Valtonen ja Maria Malmer Stenergard sekä Investorin puheenjohtaja Jacob Wallenberg.

Suomen ja Ruotsin ulkoministerit Elina Valtonen ja Maria Malmer Stenergard isännöivät 10. helmikuuta 2026 Hanaholmenin ulko- ja turvallisuuspoliittista Hanalys-foorumia, jossa käsitellään poliittisen valtapelin vaikutuksia globaaliin kaupankäyntiin.

Kun kansalliset intressit ohjaavat yhä enenevässä määrin taloudellista päätöksentekoa, herää kysymys siitä, miten Pohjoismaissa tulisi toimia vapaan kaupan ja kilpailukykyisten markkinoiden vahvistamiseksi.

”Geotaloudelliset toimet, esimerkiksi suojatullien uhka tai niiden käyttöönotto kansallisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat viime vuosina tehneet paluun maailmanpolitiikkaan. Tämän vuoden Hanalys-foorumissa tarkastellaan tätä asiaa ja kysytään, mitä Suomi ja Ruotsi voivat tehdä selviytyäkseen levottomassa maailmantilanteessa”, kertoo ohjelmavastaava Tina Räihä.

Mukana ovat Suomen ja Ruotsin ulkoministerien ohella Investorin puheenjohtaja Jacob Wallenberg, Paris School of International Affairsin dekaani Arancha Gonzáles Laya, entinen pääministeri ja Nordean Head of Group Public Affairs Jyrki Katainen sekä Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulun vieraileva professori ja entinen EU-komissaari Cecilia Malmström. 

Seminaarin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus. Hanalys-foorumi järjestetään yhteistyössä Ruotsin ulkoministeriön ja Suomen ulkoministeriön kanssa. Keskustelu lähetetään suorana verkossa ja sitä moderoi The Ulkopolitistin vastaava päätoimittaja Annastina Haapasaari.

Ulkoministerit pitävät myös yhteisen lehdistötilaisuuden, joka alkaa klo 10.50 Suomen aikaa. Toimittajilla on mahdollisuus seurata lehdistötilaisuutta paikan päällä Hanaholmenissa tai suorana verkossa.

Ohjelma

  • Klo 9–13 Suomen aikaa. Hanalys-foorumi Celsius-auditoriossa. 
  • Klo 10.50 Suomen aikaa. Lehdistötilaisuus Tetra-kokoushuoneessa. 

Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

Katso seminaariohjelma täältä: hanaholmen.fi/en/events/hanalys-2026

Seuraa Hanalys-foorumia englanninkielisenä suorana verkossa täällä: www.youtube.com/live/qxHnX95y39w

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen: www.lyyti.in/Hanalys2026pressi

Seuraa lehdistötilaisuutta klo 10.50 alkaen täällä: www.youtube.com/@MFA_Finland/streams

Ilmoittautumiset ja lisätiedot seminaarista: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Avainsanat

hanalyshanalys 2026hanaholmenespoo

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye