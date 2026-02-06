Puutarhaliiton toimintasuunnitelma 2026 vahvistaa hyvinvointia, kestävää kehitystä ja puutarhaharrastuksen elinvoimaa
Puutarhaliitto ry:n vuoden 2026 toimintasuunnitelma keskittyy suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, kestävän kotipuutarhakulttuurin vahvistamiseen ja puutarhaharrastuksen kasvattamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnitelma ohjaa liittoa kehittämään harrastamisen edellytyksiä, vahvistamaan alan yhteistä ääntä ja tarjoamaan ilmastoviisaita ratkaisuja niin harrastajille kuin ammattilaisille.
Puutarhaliiton toiminnan perustana on liiton pitkäaikainen missio: lisätä hyvinvointia puutarhaosaamisen keinoin, vahvistaa ympäristön monimuotoisuutta ja vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tekijöitä omalla toiminnalla – linjaus, joka on ohjannut liiton työtä jo vuodesta 1925 lähtien. Vuonna 2026 liitto toimii edelleen puutarhaharrastuksen valtakunnallisena keskusjärjestönä, joka kokoaa harrastajat yhteen, lisää osaamista ja tukee kotimaisten puutarhatuotteiden ja -palveluiden arvostusta.
Strategiset painopisteet vuonna 2026
Puutarhaliitto suuntaa toimintansa erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
- Harrastamisen toimintaedellytysten vahvistaminen vastaamalla ilmaston ja yhteiskunnan muutoksiin.
- Kotipuutarha-lehden julkaiseminen ja sen tulevaisuuden tarkastelu osana strategista kehittämistä.
- Liiton pitkän aikavälin strategiatyön jatkaminen jäsenten tarpeet ja saadut kokemukset huomioiden.
- Puutarhakulttuurin ja harrastuksen edistäminen, korostaen sen terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöhyötyjä.
- Yhteisen äänen vahvistaminen jäsenyhdistysten, yritysten ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.
Toimintaa ohjaavat megatrendit
Vuoden 2026 suunnitelma huomioi keskeiset laajat muutostekijät:
- ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuuden kasvu
- kaupungistuminen ja vihreiden elinympäristöjen lisääntynyt tarve
- lähiruoan, kotimaisuuden ja eettisyyden kasvava arvostus
- terveystietoisuuden vahvistuminen ja hyvinvointitrendit
Nämä tekijät näkyvät liiton työssä muun muassa hiiltä sitovien viljelymenetelmien, kestävän kasvivalinnan, veden säästön ja luonnonmukaisten hoitotapojen kehittämisenä. Tavoitteena on auttaa kotipuutarhoja toimimaan elinvoimaisina, ilmastoviisaina ja monimuotoisuutta tukevina kokonaisuuksina.
Yhteinen missio: enemmän hyvää jokaiseen puutarhaan
Puutarhaliiton perustehtävä kiteytyy ajatukseen: "Yhdessä tuotamme enemmän hyvää – tuoretta, turvallista ja terveellistä ravintoa sekä vihreää, viihtyisää ja virikkeellistä ympäristöä."
Tavoitteena on parantaa elämänlaatua, tukea kansanterveyttä ja edistää kestävää taloutta.
Vuoden 2026 keskeiset tavoitteet
Puutarhaliitto keskittyy kuluvana vuonna:
- yhteistyön vahvistamiseen eri toimijoiden kanssa
- puutarhaharrastamisen lisäämiseen ja tukemiseen
- puutarhakulttuurin edistämiseen kestävän kehityksen periaattein
Näiden linjausten kautta liitto jatkaa työtään elinvoimaisen ja vastuullisen puutarhakulttuurin puolesta kaikkialla Suomessa.
