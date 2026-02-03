Vapriikissa vietetään senioriperjantaita radioteemalla 13.2.
6.2.2026 09:31:48 EET | Vapriikki | Tiedote
Perjantaina 13.2. Vapriikkiin on sisäänpääsy eläkeläisille vain 4€. Maailman radiopäivän kunniaksi tarjolla on ohjelmaa Radioaallon harjalla -näyttelyssä. Tule mukaan asiantuntijaopastukselle ja elokuvanäytökseen! Samana päivänä avautuu uusi näyttely Vuoden luontokuvat 2025, joka sisältyy samaan edulliseen pääsylippuun.
Klo 11 kaikille avoin asiantuntijaopastus Radioaallon harjalla -näyttelyyn. Miten ihmiset kuuntelivat radiota 1920-luvulla? Entä 2020-luvulla? Mikä merkitys radiolla on ollut ja yhä edelleen on? Se selviää kierroksella.
Klo 13–14 voi katsella auditoriossa Kerrotut ja lauletut tarinat -näytöksen. Näytöksessä nähdään kolme Tampereella tuotettua animaatiovideota, joissa ikäihmiset kertovat ja lapset laulavat tarinoitaan. Nuorena töihin -video tuo elämänmakuiset tarinat nuoruuden töistä paimenena, kengänkiillottajana, ruhonhalkaisijana, kauppa-apulaisena ja lapsenhoitajana. Lempieläimet on video, jossa kuullaan tarinat koirasta, hevosesta ja pulusta. Ihmemetsä -videossa lapset johdattavat jännittävälle mielikuvitusmatkalle prinsessan, jättiläisten ja zombien maailmaan. Näytöksessä on mukana animaatio-ohjaaja Anne Savitie, joka kertoo videoprojektien taustoista, sekä Konkarit – ikäihmisten museopalveluja -toiminnan museolehtori Lila Heinola.
Yhteyshenkilöt
Museolehtori Lila Heinola, puh. 040 806 3079
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo täyttää yhdeksän vuotta. Juhlan kunniaksi la 7.2. klo 12–17 keräännytään muistelemaan menneitä ja katsomaan tulevaan juontajapari Mikko Heinosen ja Annakaisa Kultiman johdolla. Vuosi 2026 on museolle uudistumisen vuosi, sillä uusi näyttely avautuu lokakuussa, ja sen myötä pelattavaksi tulee uusia pelejä ja kaksi uutta teemahuonetta! Koko ohjelma lähetetään museon maksuttomalla Twitch-kanavalla.
Vetenskaplig forskning om Karin Månsdotter inleds – kistan öppnas för första gången sedan 1860-talet28.1.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Drottninggemål Karin Månsdotters (1550–1612) kista undersöks nu för första gången sedan år 1867. Forskningen är en del av en utställning som öppnas på Museicentret Vapriikki i Tammerfors år 2028, i sambandet med 460-årsdagen av Karins kröning. Media får möjlighet att höra mer om forskningen vid en presskonferens som hålls i Åbo domkyrka den 10 februari 2026 kl. 12. Förhandsanmälan krävs för att delta.
Kaarina Maununtyttären tieteellinen tutkimus käynnistyy – Arkku avataan ensimmäistä kertaa sitten 1860-luvun28.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Kuningatar Kaarina Maununtyttären (1550–1612) arkku tutkitaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1867. Tutkimus on osa museokeskus Vapriikin vuonna 2028 avautuvaa näyttelyä, joka ajoittuu ajankohtaan, jolloin Kaarinan kruunajaisista tulee kuluneeksi 460 vuotta. Medialla on mahdollisuus kuulla tutkimuksista tiedotustilaisuudessa, joka pidetään tiistaina 10.2. klo 12 Turun tuomiokirkossa. Osallistuminen tiedotustilaisuuteen edellyttää ennakkoilmoittautumista.
Scientific research on Catherine Månsdotter begins – Coffin to be opened for the first time since the 1860s28.1.2026 10:00:00 EET | Press release
The coffin of Catherine Månsdotter (1550–1612), queen Consort of Sweden, is being examined for the first time since 1867. The research is part of the work leading up to an exhibition at the Vapriikki Museum Centre in Tampere, Finland, scheduled to open in 2028 which coincides with the 460th anniversary of Catherine’s coronation. Members of the media are invited to a press briefing on the research, to be held at Turku Cathedral on 10 February at 12:00. Attendance requires advance registration.
Vapriikissa alkaa ilmainen luentosarja, joka perehdyttää muinais-DNA-tutkimukseen19.1.2026 15:26:14 EET | Tiedote
Vapriikin kevään keskiviikkoilloissa syvennytään muinais-DNA:han ja sen tutkimukseen. Muinais-DNA on kauan sitten eläneiden eliöiden perimää, jota voidaan eristää muun muassa ihmisten tai eläinten luista tai kasvien jäänteistä. Viime vuosikymmeninä muinais-DNA:sta on tullut keskeinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella menneisyyden muuttoliikkeitä, sairauksia ja ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia. Luennot järjestetään Vapriikissa klo 18 alkaen. Ennen luentoja klo 17 on opastettu kierros Muinais-DNA-näyttelyyn pääsymaksun lunastaneille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme