Vapriikissa vietetään senioriperjantaita radioteemalla 13.2.

Klo 11 kaikille avoin asiantuntijaopastus Radioaallon harjalla -näyttelyyn. Miten ihmiset kuuntelivat radiota 1920-luvulla? Entä 2020-luvulla?​ Mikä merkitys radiolla on ollut ja yhä edelleen on? Se selviää kierroksella.

Klo 13–14 voi katsella auditoriossa Kerrotut ja lauletut tarinat -näytöksen. Näytöksessä nähdään kolme Tampereella tuotettua animaatiovideota, joissa ikäihmiset kertovat ja lapset laulavat tarinoitaan. Nuorena töihin -video tuo elämänmakuiset tarinat nuoruuden töistä paimenena, kengänkiillottajana, ruhonhalkaisijana, kauppa-apulaisena ja lapsenhoitajana. Lempieläimet on video, jossa kuullaan tarinat koirasta, hevosesta ja pulusta. Ihmemetsä -videossa lapset johdattavat jännittävälle mielikuvitusmatkalle prinsessan, jättiläisten ja zombien maailmaan. Näytöksessä on mukana animaatio-ohjaaja Anne Savitie, joka kertoo videoprojektien taustoista, sekä Konkarit – ikäihmisten museopalveluja -toiminnan museolehtori Lila Heinola.