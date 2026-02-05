Kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin vuonna 2025

Suomalaisten kotitalouksien osakesijoitukset1 tuottivat erittäin hyvin vuonna 2025. Arvostusmuutokset ja osingot huomioiden kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat vuonna 2025 yhteensä 29,9 %. Vuoden lopussa osakesijoitusten arvo oli kaikkien aikojen suurin, 59,0 mrd. euroa. Erittäin hyvää tuottoprosenttia selittävät kotitalouksien omistamien suomalaisten yritysten osakkeiden tuotto vuonna 2025 (33,6 %) ja kotitalouksien suuri suomalaisten yritysten osakepaino.2 Vuoden 2025 lopussa 85 % kotitalouksien osakesijoituksista oli kotimaisten yritysten osakkeita. Pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi vuoden 2019 alusta alkaen, kotitalouksien sijoitukset ulkomaisten yritysten osakkeisiin ovat kuitenkin tuottaneet kotimaisia osakesijoituksia paremmin. Vuotta aiemmin eli vuoden 2024 lopussa kotitalouksien osakesijoitusten arvo oli 46,5 mrd. euroa. Edellinen arvon huippu ennen vuoden 2025 loppua, 56,1 mrd. euroa, oli elokuussa 2021.

Vuoden 2025 aikana kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti3 244 milj. euron arvosta osakkeisiin, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Eriteltynä kotitaloudet vähensivät vuoden 2025 aikana sijoituksia kotimaisiin osakkeisiin ja lisäsivät sijoituksia ulkomaisiin osakkeisiin. Kotitaloudet myivät kotimaisia osakkeita nettomääräisesti 299 milj. euron arvosta koko vuoden 2025 aikana. Suurin osa myynneistä tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin kotitaloudet myivät sijoituksiaan suomalaisten yritysten osakkeisiin nettomääräisesti 470 milj. euron arvosta. Koko vuoden tasolla kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 543 milj. euron arvosta lisää ulkomaisten yritysten osakkeisiin.

Sijoitusrahastot

Suomalaisten kotitalouksien positiiviset nettomerkinnät sijoitusrahastoihin jatkuivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Kotitaloudet tekivät vuosineljänneksen aikana uusia rahastosijoituksia nettomääräisesti 854 milj. euron arvosta, josta 496 milj. euroa (58 %) oli kotimaisiin sijoitusrahastoihin4 ja loput 358 milj. euroa ulkomaisiin sijoitusrahastoihin5. Koko vuoden 2025 aikana kotitaloudet tekivät nettomääräisesti 3,0 mrd. euron arvosta uusia sijoituksia rahastoihin, ja niistä 1,9 mrd. euroa (61 %) kohdistui kotimaisiin sijoitusrahastoihin.

Uusien sijoituksien lisäksi kotitalouksien rahasto-omistusten arvo kehittyi positiivisesti vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. Kotimaisten rahasto-omistusten arvo kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 1,25 mrd. euroa ja ulkomaisten rahasto-omistusten arvo 407 milj. euroa. Yhteensä vuoden 2025 aikana kotitalouksien rahasto-omistusten arvo kasvoi 3,6 mrd. euroa, josta 2,7 mrd. euroa oli kotimaisten rahasto-omistusten arvonnousua ja 802 milj. euroa ulkomaisten rahasto-omistusten arvonnousua.

Positiivisen arvonkehityksen ja uusien sijoituksien ansiosta kotitalouksien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2025 lopussa kaikkien aikojen suurin, 53,8 mrd. euroa. Sijoituksista 43,3 mrd. euroa oli kotimaisissa ja 10,4 mrd. euroa ulkomaisissa rahastoissa. Vuotta aiemmin eli joulukuun 2024 lopussa kotitalouksilla oli rahasto-omistuksia 47,3 mrd. euron arvosta.

1 Suomessa säilytyksessä olevat pörssinoteeratut osakkeet.

2 Kotitalouksien sijoitukset ulkomaisten yritysten osakkeisiin tuottivat 10,1 % vuonna 2025.

3 Ostojen ja myyntien erotus.

4 Sisältää Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot.

5 Sisältää Suomessa säilytyksessä olevat rahasto-osuudet ulkomaisista rahastoista.