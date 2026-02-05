Islannin dekkarikuningatar Yrsa Sigurðardóttir vierailee keväällä Suomessa – uunituore Löydän sinut -jännäri jatkaa upeaa Musta jää -sarjaa

Reykjavikin kierrätyskeskuksesta löytyy vanha luuranko. Samaan aikaan poliisit Týr ja Karó ovat kiireisiä mutkikkaan naapuririidan parissa, sillä riita muuttuu yhtäkkiä murhatutkimukseksi.

Nuori kokki Gunndís puolestaan pestautuu töihin kalastusalukselle seuraten edesmenneen isänsä jalanjälkiä. Kun hän löytää isänsä kadonneeksi luullun kirjan, hän huomaa jonkun aluksella olijoista haluavan hänelle pahaa.

Kaiken taustalla on vanha troolarionnettomuus: alus syttyi tuleen ja upposi miehistön jäädessä loukkuun sen sisälle. Kun menneisyyden kauhut alkavat yhdistyä nykyhetkeen, uhka kasvaa. Jotakin kamalaa on jälleen tapahtumassa.

Pohjoismaiden arvostetuimpiin rikoskirjailijoihin kuuluva islantilainen Yrsa Sigurðardóttir (s. 1963) on kirjoittanut palkittujen jännäreiden lisäksi useita lasten- ja nuortenkirjoja. Hän asuu miehensä ja kahden lapsensa kanssa Reykjavikin lähistöllä.

Löydän sinut on arvosteluvapaa 27.2.2026. Sigurðardóttirin Suomen-vierailu ajoittuu toukokuulle, mutta kirjailija antaa sovittaessa haastatteluja myös ennakkoon.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Marjakaisa Matthíasson, äänikirjan lukee Sanna Majuri.

