Pekka Elo nimitetty A-Katsastus Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

A-Katsastus Group Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu Petri Haikolan jäädessä eläkkeelle. A-Katsastus Group Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi MA Pekka Elon. Elo aloittaa A-Katsastus-konsernin palveluksessa 7.4.2026 ja toimitusjohtajana viimeistään 1.6.2026.

Elo siirtyy A-Katsastus Groupin palvelukseen Wihuri-konsernista, jossa hän on viimeksi toiminut Wille Machines Oy:n toimitusjohtajana ja Wihuri Teknisen Kaupan johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen Pekka Elo on työskennellyt maajohtajana Unisport-Saltex Oy:ssä ja johtajana Honkarakenne Oyj:ssä.

“On hienoa saada Pekan osaaminen A-Katsastus-konsernin käyttöön. Pekalla on pitkäaikainen kokemus vaativista liikkeenjohdon tehtävistä ja tätä kautta erinomaiset edellytykset johtaa A-Katsastus-konsernia”, kertoo A-Katsastus Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Perttu Puro.

”Olen innoissani saadessani ottaa vastaan tehtävän ja jatkaa Petri Haikolan työtä Suomen johtavien autonkatsastusketjujen johdossa. Yhtiöllä on takanaan pitkä historia, luotettava maine sekä ennen kaikkea osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tämä luo erinomaisen pohjan A-Katsastus-konsernin menestykselle tulevaisuudessakin”, Pekka Elo sanoo.

Petri Haikola on toiminut A-Katsastus-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2021 eli siitä saakka, kun yhtiö on kuulunut Tradeka-Yhtiöiden omistukseen. Aiemmin Haikola työskenteli pitkään A-Katsastus Oy:n toimitusjohtajana.

“Petri on luotsannut A-Katsastusta menestyksekkäästi läpi poikkeuksellisten aikojen samalla, kun yhtiö on vahvistanut asemansa Suomen johtavana katsastusyhtiönä”, kertoo Puro.

”Petrin johdolla yhtiössä on viimeisten vuosien aikana toteutettu useita merkittäviä yrityskauppoja pitäen samaan aikaan kiinni liiketoiminnan kannattavuudesta, henkilöstötyytyväisyydestä ja asiakaslaadusta. A-Katsastus Group Oy:n ja koko hallituksen puolesta haluan kiittää Petriä hyvin tehdystä työstä”, Puro sanoo.

“On ollut hienoa työskennellä alan johtavassa yrityksessä yhdessä sen erittäin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa, lämmin kiitokseni teille kaikille. Haluan myös kiittää Tradeka-Yhtiöt Oy:tä vastuullisesta ja johdonmukaisesta omistajaohjauksesta”, Petri Haikola sanoo.

A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoava toimija, joka työllistää yli 250 toimipaikassa noin 1 000 työntekijää. A-Katsastus Group on osa Osuuskunta Tradeka -konsernia ja sen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy.