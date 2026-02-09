Pekka Elo nimitetty A-Katsastus Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi
9.2.2026 10:30:00 EET | A-Katsastus Group Oy | Tiedote
A-Katsastus Group Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu Petri Haikolan jäädessä eläkkeelle. A-Katsastus Group Oy:n hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi MA Pekka Elon. Elo aloittaa A-Katsastus-konsernin palveluksessa 7.4.2026 ja toimitusjohtajana viimeistään 1.6.2026.
Elo siirtyy A-Katsastus Groupin palvelukseen Wihuri-konsernista, jossa hän on viimeksi toiminut Wille Machines Oy:n toimitusjohtajana ja Wihuri Teknisen Kaupan johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen Pekka Elo on työskennellyt maajohtajana Unisport-Saltex Oy:ssä ja johtajana Honkarakenne Oyj:ssä.
“On hienoa saada Pekan osaaminen A-Katsastus-konsernin käyttöön. Pekalla on pitkäaikainen kokemus vaativista liikkeenjohdon tehtävistä ja tätä kautta erinomaiset edellytykset johtaa A-Katsastus-konsernia”, kertoo A-Katsastus Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Perttu Puro.
”Olen innoissani saadessani ottaa vastaan tehtävän ja jatkaa Petri Haikolan työtä Suomen johtavien autonkatsastusketjujen johdossa. Yhtiöllä on takanaan pitkä historia, luotettava maine sekä ennen kaikkea osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tämä luo erinomaisen pohjan A-Katsastus-konsernin menestykselle tulevaisuudessakin”, Pekka Elo sanoo.
Petri Haikola on toiminut A-Katsastus-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2021 eli siitä saakka, kun yhtiö on kuulunut Tradeka-Yhtiöiden omistukseen. Aiemmin Haikola työskenteli pitkään A-Katsastus Oy:n toimitusjohtajana.
“Petri on luotsannut A-Katsastusta menestyksekkäästi läpi poikkeuksellisten aikojen samalla, kun yhtiö on vahvistanut asemansa Suomen johtavana katsastusyhtiönä”, kertoo Puro.
”Petrin johdolla yhtiössä on viimeisten vuosien aikana toteutettu useita merkittäviä yrityskauppoja pitäen samaan aikaan kiinni liiketoiminnan kannattavuudesta, henkilöstötyytyväisyydestä ja asiakaslaadusta. A-Katsastus Group Oy:n ja koko hallituksen puolesta haluan kiittää Petriä hyvin tehdystä työstä”, Puro sanoo.
“On ollut hienoa työskennellä alan johtavassa yrityksessä yhdessä sen erittäin ammattitaitoisen henkilöstön kanssa, lämmin kiitokseni teille kaikille. Haluan myös kiittää Tradeka-Yhtiöt Oy:tä vastuullisesta ja johdonmukaisesta omistajaohjauksesta”, Petri Haikola sanoo.
A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoava toimija, joka työllistää yli 250 toimipaikassa noin 1 000 työntekijää. A-Katsastus Group on osa Osuuskunta Tradeka -konsernia ja sen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perttu Puro, A-Katsastus Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja
Puh. 040 779 3436
perttu.puro@tradeka.fi
Petri Haikola, A-Katsastus Group Oy:n toimitusjohtaja
Puh. 050 431 1024
petri.haikola@a-katsastus.fi
Pekka Elo, A-Katsastus Group Oy:n toimitusjohtaja 1.6.2026 alkaen
Puh. 050 482 82 81
Linkit
Tietoa julkaisijasta
A-Katsastus Group on Suomen johtava ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoava toimija. A-Katsastus-konserniin kuuluu katsastusliiketoimintayhtiöt A-Katsastus, K1 Katsastus sekä lupapalveluihin erikoistunut Ajovarma Oy. Se tarjoaa katsastuspalveluita, jotka käsittävät mm. ajoneuvojen määräaikais- ja erikoiskatsastukset sekä lakisääteiset mittaukset. Ajovarma toimii Traficomin sopimuskumppanina ja ottaa vastaan kuljettajantutkintoja sekä ajokortteihin liittyviä ja muita tieliikenteen lupahakemuksia.
Osuuskunta Tradeka on noin 180 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillinen markkinatalous, joka tarkoittaa kestävyyttä sekä luonnon että ihmisten näkökulmasta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, joka omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, valikoima- ja jakeluyhtiö Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastuspalveluja ja kuljettajatutkintoja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 569 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 952.
