Isot kodinkoneet kasvoivat vahvan loppuvuoden ansiosta – hyvinvointi ja kauneusteknologia vetivät pienissä laitteissa
9.2.2026 09:41:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Isojen kodinkoneiden markkina päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen, ja koko vuoden myynti oli positiivinen. Pienten kodinkoneiden osalta kauneusteknologia ja hyvinvointiin liittyvät tuotteet jatkoivat kasvuaan viimeisessä kvartaalissa.
Isot kodinkoneet: vahva Q4 nosti vuoden plussalle
Isot kodinkoneet päättivät vuoden 2025 positiivisesti: neljäs kvartaali oli vahva ja se nosti koko vuoden myynnin arvon vajaan prosentin kasvuun.
Kasvavia tuoteryhmiä olivat pyykinhoitolaitteet, astianpesukoneet, uunit sekä integroitavat kodinkoneet. Lisäksi vuonna 2025 jo joka viides kodinkone oli varustettu älyominaisuuksilla. Kuluttajat etsivät ennen kaikkea arjen sujuvuutta isojen kodinkoneiden hankinnoissa.
-Esimerkiksi kuivausrumpu ei ole pakollinen ostos, mutta arjen helppous houkuttelee kuluttajia, Gigantin myyntijohtaja Pasi Puputti sanoo.
Vuonna 2026 isojen kodinkoneiden kasvun uskotaan jatkuvan.
-Jos talouteen saadaan vetoa, maltillista kasvua on odotettavissa. Asuntokaupan piristyminen vaikuttaa merkittävästi isojen kodinkoneiden kysyntään.
Imurit ja hyvinvointituotteet vetivät pienissä kodinkoneissa
Neljännessä kvartaalissa pienten kodinkoneiden osalta arvo sekä keskihinta kasvoivat niukasti. Koko vuotta tarkasteltaessa pienten kodinkoneiden myynnin arvo laski noin prosentin.
Kasvavia tuoteryhmiä vuoden viimeisellä neljänneksellä olivat imurit sekä hyvinvoinnin tuotteet, kuten sähköhammasharjat, karvanpoistolaitteet ja kauneusteknologia.
-Varsi-imurit toimivat yhä useammin robotti-imurien tukena. Tämä kuvaa muutosta kuluttajien mieltymyksissä – perinteinen johdollinen imuri ei ole enää ainoa vaihtoehto, sanoo Päivi Hole, ETKO ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Hyvinvointitrendin uskotaan vahvistuvan edelleen vuonna 2026.
-Kauneuden ja terveyden trendi näyttää suuntaa tulevalle vuodelle. Uudet innovaatiot kasvattavat tuoteryhmän kiinnostusta ja saavat myös uusia kohderyhmiä kodintekniikkakauppoihin.
Hintatietoinen kuluttaja hyödyntää kampanjoita vuoden ympäri
Sekä isoissa että pienissä kodinkoneissa kuluttajakäyttäytymisessä näkyy hintatietoisuus. Black Friday on edelleen merkittävä yksittäinen myyntipiikki, mutta alalla kampanjoita on ympäri vuoden.
-Hintatietoinen kuluttaja löytää vaihtoehtoja kaikkina vuodenaikoina. Kampanjoiden hyödyntämistä ei kannata jättää vain loppuvuoteen, Hole sanoo.
Tiedot käyvät ilmi NielsenIQ GfK:n ja ETKO ry:n tilastoista.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
