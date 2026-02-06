S-Pankki: Vuosi käyntiin geopoliittisessa ristipaineessa, talousnäkymät silti vakaat

Sijoitusvuosi 2026 on käynnistynyt kaksijakoisissa tunnelmissa. Riskilliset omaisuuslajit tuottivat hyvin tammikuussa, mutta geopoliittiset jännitteet Iranissa, Venezuelassa ja Grönlannissa nostivat epävarmuutta markkinoilla.

Tammikuun tuotot olivat laajasti positiivisia. Kehittyvät markkinat tuottivat 7,5 %, Japani 5,2 % ja Euroopan sekä Suomen kehitys oli vahvaa. Sijoitustensa allokoinnin osalta S-Pankki nosti Japanin osakepainon alipainosta neutraaliksi ja laski Yhdysvaltojen painon ylipainosta neutraaliksi.

"Japanin talouskuva on selvästi kirkastunut, ja heikentynyt jeni tukee viennin kilpailukykyä. Koimme perustelluksi nostaa maan osakepainon neutraaliksi”, kertoo S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä.

Korkomarkkinoilla tammikuu oli tasaisesti positiivinen, ja S-Pankki jatkaa Investment Grade -lainojen ylipainoa. High Yield laskettiin ylipainosta neutraaliin kireiden preemioiden vuoksi.

"High Yield markkinan hinnoittelu on kallista. Siksi siirsimme painon neutraaliin ja kasvattimme rahamarkkinasijoituksia,” Wennonen-Kärnä sanoo.

Metallit vahvassa nousussa – talouskasvuennusteet tukevat positiivista markkinaa

Teollisuus- ja jalometallit ovat kokeneet alkuvuonna huomattavan hinnannousun globaalin kysynnän ja epävarman markkinatilanteen vuoksi. Kullan hinta nousi tammikuussa lähes 30 prosenttia ja hopean lähes 70 prosenttia. Nousun taustalla on myös dollarin heikentyminen, jonka jatkuminen voi nostaa Yhdysvaltojen tuontihintoja ja kiihdyttää inflaatiota.

IMF nosti alkuvuodesta globaalin talouskasvunennusteen 3,3 prosenttiin vuodelle 2026. Sekä Yhdysvaltojen, euroalueen että Kiinan kasvunäkymiä korjattiin ylöspäin, mikä tukee markkinoiden luottamusta vakaaseen kehitykseen keskellä geopoliittisia ja talouspoliittisia epävarmuuksia.

"Jos Yhdysvalloissa nähdäänkin koronlaskuja, se voi olla merkittävä positiivinen ajuri osakemarkkinoille tämän vuoden aikana,” Wennonen‑Kärnä arvioi.

S-Pankin allokaatiot helmikuussa 2026

– Osakkeet: Suomi neutraali, Eurooppa neutraali, USA neutraali, Japani neutraali, Kehittyvät markkinat ylipaino.

– Korot: Rahamarkkinat alipaino, Valtionlainat neutraali, IG-yrityslainat ylipaino, HY-yrityslainat neutraali, kehittyvät korkomarkkinat neutraali.

Lue S-Pankin markkinanäkemys kokonaisuudessaan täältä: https://www.s-pankki.fi/fi/artikkelit/2026/vuosi-liikkeelle-geopolitiikan-saestamana

