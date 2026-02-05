Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
6.2.2026 14:27:20 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Muuramen ja Jyväskylän välillä tapahtuneesta tieliikenneonnettomuudesta, johon osallistuivat henkilöauto ja kuorma-auto. Tie on suljettu ja kiertotie on käytössä. Onnettomuuden vaikutusten arvioidaan kestävän noin klo 16.30 saakka. Pelastustoimella ei ole enempää tiedotettavaa asiasta.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 6.2.2026
Onnettomuustiedote (Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, ysitie, Muurame)
Henkilöauton ja kuorma-auton välinen liikenneonnettomuus välillä Muurame - Jyväskylä. Tie suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Kesto arviolta 16.30 saakka.
Pelastustoimella ei enempää tiedotettavaa tilanteesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Etävertaisryhmästä voimavaroja ikääntyneille puolisoaan hoitaville omaishoitajille5.2.2026 15:38:01 EET | Tiedote
Omaishoitaja, kaipaatko arjen keskelle mahdollisuutta jakaa mielen päällä olevia asioita? Mitä merkitsee oman puolison omaishoitajana toimiminen? Mistä saisi arkeen voimavaroja? Voimavaroja omaishoitajuuteen -etävertaisryhmässä pohditaan omaishoitajuuden teemoja ja tehtävän herättämiä tunteita.
Keski-Suomen hyvinvointialueella jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä5.2.2026 14:33:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynnistetty johtamisjärjestelmän arviointi, jonka yhteydessä on tarkoitus käydä yhteistoimintaneuvottelut. Johtamisjärjestelmän arviointi perustuu toukokuussa 2025 tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Sen pohjalta tehty valmistelu osoitti, että johtamisrakenteen ja -käytäntöjen kehittämistä on tarpeen jatkaa.
Keski-Suomen hyvinvointialue antaa lausunnot tulleisiin aluevalituksiin eikä näe niissä perusteita5.2.2026 14:26:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston viime joulukuussa tekemästä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksestä on tehty valitusajan puitteissa 12 aluevalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lisäksi talousarviosta on tullut kaksi aluevalitusta.
Seniorin itsearviointi auttaa senioria seuraamaan omaa toimintakykyä ja kehittämään palveluita5.2.2026 11:38:25 EET | Tiedote
Maksuton ja vapaaehtoinen seniorin itsearviointi on verkossa toimiva työkalu, jonka avulla seniori voi arvioida omaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään sekä seurata niissä tapahtuvia muutoksia. Itsearvioinnin tulokset tarjoavat seniorille tietoa ja käytännön vinkkejä arjen tueksi ja tuottavat samalla anonyymiä tietoa ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen hyvinvointialueella ja kunnissa.
Taksi Helsingin Sote Kyyti -Android-sovelluksessa havaittu yhteensopivuusongelma – päivitetty versio tulossa saataville5.2.2026 10:19:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kuljetuspalveluiden palveluntuottaja Taksi Helsinki Oy:n matkojen tilausvälityssovelluksessa on havaittu yhteensopivuusongelma uudemmissa Android-käyttöjärjestelmäversioissa. Ongelma on ilmennyt sovelluksen lataamisen yhteydessä, eikä sovellusta ole voinut asentaa kaikkiin uusiin Android-puhelimiin. Latauksen aloituksessa sovellus on antanut virheilmoituksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme