Seniorin itsearviointi auttaa senioria seuraamaan omaa toimintakykyä ja kehittämään palveluita 5.2.2026 11:38:25 EET | Tiedote

Maksuton ja vapaaehtoinen seniorin itsearviointi on verkossa toimiva työkalu, jonka avulla seniori voi arvioida omaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään sekä seurata niissä tapahtuvia muutoksia. Itsearvioinnin tulokset tarjoavat seniorille tietoa ja käytännön vinkkejä arjen tueksi ja tuottavat samalla anonyymiä tietoa ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen hyvinvointialueella ja kunnissa.