Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

6.2.2026 14:27:20 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Muuramen ja Jyväskylän välillä tapahtuneesta tieliikenneonnettomuudesta, johon osallistuivat henkilöauto ja kuorma-auto. Tie on suljettu ja kiertotie on käytössä. Onnettomuuden vaikutusten arvioidaan kestävän noin klo 16.30 saakka. Pelastustoimella ei ole enempää tiedotettavaa asiasta. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.2.2026

Onnettomuustiedote (Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri, ysitie, Muurame)

Henkilöauton ja kuorma-auton välinen liikenneonnettomuus välillä Muurame - Jyväskylä. Tie suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Kesto arviolta 16.30 saakka. 

Pelastustoimella ei enempää tiedotettavaa tilanteesta. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

