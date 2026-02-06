Agenttipariskunnan hurja tositarina CIA:n tiedustelusodasta
Vuonna 2010 CIA aloitti huippusalaisen operaation. Eräässä maassa CIA:n agentteja oli murhattu ja koko lähdeverkosto tuhottu. Tiedustelutietoa kuitenkin tarvittiin kipeästi, ja sitä hankkimaan lähetettiin nuori agenttipari.
Pariskunta tunsi terroristisolujen toimintaa ja päätti kokeilla samoja taktiikoita lännen suojelemiseksi. He kokosivat sekalaisen sakin agentteja rakentaen oman vakoojasolunsa.
Huikean jännittävä teos kertoo yhdestä historian suurimmista tiedustelukriiseistä ja agenttiryhmästä, joka lähti siivoamaan jäljet. Kirja avaa näkymän CIA:n kulisseihin ja kertoo, miten nykypäivän vakoilusotia käydään – ja voitetaan.
Nyt suomeksi julkaistavan teoksen ovat kirjoittaneet Andrew ja Jihi Bustamante, CIA:lle omistautunut agenttipariskunta. He tapasivat koulutuksessa Langleyssa ja avioituivat jahdatessaan terroristeja ympäri maailmaa. Tiedustelu-uransa jälkeen he ovat perustaneet EverydaySpy-koulutusalustan, joka soveltaa vakoilutaitoja liiketoimintaan ja arkeen.
Vakoojasolu ilmestyy painuttuna sekä e- ja äänikirjana. Teos julkaistaan 19.2. Kirjan on suomentanut Ari Väntänen.
