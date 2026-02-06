Kutsu tiedotustilaisuuteen: Apetitin strategia 2026–2028

Apetit Oyj

9.2.2026 10:00:00 EET | Apetit Oyj | Kutsu

Apetit julkisti strategiansa ”Kasvun kausi” ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2028 joulukuussa 2025. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden strategiaan liittyen tiistaina 17.2.2026 klo 13 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai webcastin välityksellä.

Tilaisuus järjestetään Sanomatalon Tapahtumastudio Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2 1 B 08, 00100 Helsinki.

Paikan päällä järjestettävään tilaisuuteen ilmoittautuminen: Apetitin sijoittajatilaisuus: Kasvun kausi - Apetitin strategia 2026–2028

Webcastia voi seurata ilman ilmoittautumista osoitteessa apetit.fi/sijoittajille.

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi

Sopu lautasella: Suomalainen menestysresepti -finalisti Sopu-pyörykkä saapuu kauppoihin – mukana Apetitin BlackGrain-rapsijauhe28.1.2026 14:01:32 EET | Tiedote

Suomalainen menestysresepti -ohjelma päättyi 27.1. finaaliin tasaisessa kisassa. Finaalissa mukana ollut Kaisa Somerpalon kasviproteiinia ja lihaa yhdistävä Sopu-pyörykkä sijoittui jaetulle toiselle sijalle. Somerpalon kehittämiä hybridipyöryköitä, jotka sisältävät lihan lisäksi Apetitin BlackGrain from Yellow Fields®-rapsijauhetta, on keskiviikosta 28.1. alkaen myynnissä S-ryhmän kaupoissa.

