Kutsu tiedotustilaisuuteen: Apetitin strategia 2026–2028
9.2.2026 10:00:00 EET | Apetit Oyj | Kutsu
Apetit julkisti strategiansa ”Kasvun kausi” ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2028 joulukuussa 2025. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden strategiaan liittyen tiistaina 17.2.2026 klo 13 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai webcastin välityksellä.
Tilaisuus järjestetään Sanomatalon Tapahtumastudio Elielissä, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2 1 B 08, 00100 Helsinki.
Paikan päällä järjestettävään tilaisuuteen ilmoittautuminen: Apetitin sijoittajatilaisuus: Kasvun kausi - Apetitin strategia 2026–2028
Webcastia voi seurata ilman ilmoittautumista osoitteessa apetit.fi/sijoittajille.
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2025 julkistaminen 13. helmikuuta 20266.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkistetaan perjantaina 13.2.2026 klo 8.30. Tilinpäätöstiedote on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi.
Publishing of Apetit Plc’s Financial Statements Release 2025 on 13 February 20266.2.2026 12:00:00 EET | Press release
Apetit Plc will publish its Financial Statements Release for 2025 on Friday, 13 February 2026 at 8:30 a.m. The release can be found on the company’s website at apetit.fi after its publishing.
Apetit Kotimainen Järvikalapihvi – kotimaisten kalavalintojen puolesta jo 10 vuotta5.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Apetit Kotimainen Järvikalapihvi täytti alkuvuodesta 10 vuotta. Alkujaan hoitokalastetun särjen hyödyntämiseksi kehitetty tuote tuotiin ammattikeittiöiden valikoimiin vuoden 2016 tammikuussa ja vähittäiskauppaan syksyllä 2018. Pyhäjärven särki sai WWF:n Kalaoppaassa erityismaininnan ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta suuren mittakaavan valtamerikalastukselle.
Sopu lautasella: Suomalainen menestysresepti -finalisti Sopu-pyörykkä saapuu kauppoihin – mukana Apetitin BlackGrain-rapsijauhe28.1.2026 14:01:32 EET | Tiedote
Suomalainen menestysresepti -ohjelma päättyi 27.1. finaaliin tasaisessa kisassa. Finaalissa mukana ollut Kaisa Somerpalon kasviproteiinia ja lihaa yhdistävä Sopu-pyörykkä sijoittui jaetulle toiselle sijalle. Somerpalon kehittämiä hybridipyöryköitä, jotka sisältävät lihan lisäksi Apetitin BlackGrain from Yellow Fields®-rapsijauhetta, on keskiviikosta 28.1. alkaen myynnissä S-ryhmän kaupoissa.
Apetitin kummijoukkuehaku yhtiön tuotantopaikkakunnilla on käynnissä26.1.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Apetit on vuodesta 2020 tukenut kummijoukkueohjelmansa kautta lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia tuotantopaikkakuntiensa läheisyydessä. Haku kummijoukkueiksi vuosille 2026–2027 on käynnistynyt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme