Punaisen Ristin Yksinäisyysbarometri: Jo lähes kaksi kolmesta kokee yksinäisyyttä Suomessa – yksinäisyys ja eristäytyminen yleisintä nuorilla ja nuorilla aikuisilla
12.2.2026 04:00:00 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote
Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa viime vuodesta, selviää Suomen Punaisen Ristin teettämästä Yksinäisyysbarometrista. Yksinäisimpiä Suomessa ovat 16–24- ja 25–34-vuotiaat, joiden vastauksissa näkyvät heikentynyt taloustilanne ja lisääntyneet mielenterveyden ongelmat.
Suomessa asuvien yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet entisestään viime vuodesta, jolloin 59 prosenttia koki yksinäisyyttä ainakin joskus. Nyt vastaava luku on 65 prosenttia.
Usein yksinäisyyttä kokevien määrä on myös kasvanut hieman. Nyt joka viides kokee yksinäisyyttä Suomessa kerran viikossa tai useammin. 16–24-vuotiailla tilanne on vielä hälyttävämpi.
– Nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla barometrin tulokset ovat pysäyttäviä. Heistä joka kolmas kokee yksinäisyyttä usein eli vähintään kerran viikossa tai useammin. Yksinäisyyden lisääntyminen ja yleisyys Suomessa tulee ottaa vakavasti. Meillä ei ole yhteiskuntana varaa menettää näitä nuoria monisyiselle pahoinvoinnille, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.
Barometri osoittaa, että yksinäisyyttä kokevien tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseensa, vapaa-aikaansa, fyysiseen terveyteensä ja erityisesti ihmissuhteisiinsa sekä psyykkiseen terveyteensä ja kaiken kaikkiaan elämäänsä on vähäisempää kuin niillä, jotka eivät juurikaan koe yksinäisyyttä.
– Monelle yksinäisyys on totaalista. Useampi kuin joka kymmenes barometriin vastannut kertoo, ettei heillä ole yhtäkään läheistä ystävää, jonka kanssa jakaa omia asioitaan. Me pystymme yhteiskuntana parempaan, Alaranta peräänkuuluttaa.
Yleisimpänä syynä omalle yksinäisyydelle pidetään ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemusta. Muita kuin kotimaisia kieliä puhuvat kokevat yksinäisyytensä syyksi nimenomaan ulkopuolisuuden kokemuksen. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla korostuu näiden syiden lisäksi keskeisenä syynä oma ujous ja jännittäminen sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi 16–24-vuotiaista yli kolmannes pitää mielenterveyden ongelmia yhtenä syynä yksinäisyydelleen.
Nuorilla yksinäisyys aiheuttanut eniten mielenterveyden ongelmia
16–24-vuotiaat ja 25–34-vuotiaat ovat yksinäisimpiä Suomessa, ja heillä on myös eniten eristäytyneisyyden ja ulkopuolelle jätetyksi tulemisen kokemuksia. Säännöllisesti eli joitakin kertoja kuukaudessa tai useammin yksinäisyyttä kokee peräti 59 prosenttia 16–24-vuotiaista ja 57 prosenttia 25–34-vuotiaista.
Kolmannes 16–24-vuotiaista kokee, että yksinäisyys on aiheuttanut heille mielenterveyden ongelmia. Samanaikaisesti 16–24-vuotiaat ja 25–34-vuotiaat vastaajat ovat kaikista vähiten tyytyväisiä omaan psyykkiseen terveyteensä.
– Mitä pienemmät tulot ja mitä nuorempi vastaaja, sitä enemmän koetaan yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja ulkopuolelle jättämistä. Ja sitä useammin myös arvioidaan yksinäisyyden aiheuttaneen mielenterveyden ongelmia itselleen. Tuloksista piirtyy kuva epävarmuuden keskellä elävästä nuorten ja nuorten aikuisten joukosta, jolla horjuu yhtä aikaa liian monta turvaa tuovaa elämän tukipilaria: talous, läheisten ystävien tukiverkko ja mielenterveys, Alaranta arvioi.
Barometrin mukaan yksinäisyys on nuorten ikäryhmien ohella aiheuttanut mielenterveyden ongelmia erityisesti opiskelijoille, pienituloisille ja muita kuin kotimaisia kieliä puhuville. Osittain vastaajat edustavat näitä kaikkia ryhmiä samaan aikaan.
– Tuloksissa näkyy selvästi, että erilaiset haavoittuvuustekijät, kuten nuori ikä, heikko taloustilanne ja vieraskielinen tausta lisäävät riskiä yksinäisyyden, ulkopuolelle jättämisen ja eristäytyneisyyden kokemuksille sekä mielenterveyden ongelmille, Alaranta summaa.
Yksinäisyyteen liittyvä häpeä on barometrin mukaan Suomessa vähentynyt, mutta nuoret kokevat yksinäisyydestään häpeää kaikista ikäryhmistä eniten ja jättävät tämän takia hakematta apua.
– Nuoret ja nuoret aikuiset eivät näytä tietävän, mistä hakea apua yksinäisyyteensä. Olisi tärkeää, että ammattilaiset osaavat ottaa yksinäisyyden puheeksi samalla tavoin kuin mielenterveyden ongelmat, jotta nuoret saavat ajoissa apua ja tilanteeseen voidaan etsiä yhdessä oikeanlaisia ratkaisuja. Syitä yksinäisyyden taustalla on monia ja niihin voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisen tuen keinoin. Osa tarvitsee tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, osalle taas lähdetään etsimään paikkoja, joissa he pääsevät osaksi yhteisöä, sanoo Suomen Punaisen Ristin Nettiturviksen asiantuntija Johanna Velling.
Taloudellinen epävarmuus horjuttaa elämää ja vähentää sosiaalisia kohtaamisia
Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen on vähentynyt vuodessa kaikilla vastaajilla. Taloudellinen tilanne on erityisen tiukka 25–34-vuotiailla ja muita kuin kotimaisia kieliä puhuvilla.
– Taloudellinen tilanne on kiristynyt ja se lisää tyytymättömyyttä elämän eri osa-alueilla. On ymmärrettävää, että kaverisuhteita voi olla vaikea luoda tai syventää, jos arki on pitkälti taloudellista selviytymistä, eikä mihinkään ylimääräiseen vapaa-ajan rientoon ole varaa. Omilleen muuttaneet 25–34-vuotiaat joutuvat eniten jättäytymään pois sosiaalisista tilaisuuksista huonon rahatilanteen vuoksi, Alaranta kertoo.
Yksinäisyyden vähentämiseksi Suomessa tarvitaan ratkaisuja ja toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan tasoilla.
– Meidän tulisi yhteiskuntana tarjota riittävä taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko, jotta nuorten sukupolvien elämä ei olisi niin epävarmaa ja haavoittuvaa. Julkisen ja kolmannen sektorin on huolehdittava, että tukea on helposti saatavilla ja järjestettävä esimerkiksi maksuttomia, avoimia kohtaamispaikkoja ympäri Suomen, Alaranta ehdottaa.
Suomen Punainen Risti tutki viidettä kertaa barometrin avulla laajemmin yksinäisyyttä, sen vaikutuksia ja syitä yksinäisyyden taustalla. Yksinäisyysbarometrin tiedonkeruun toteutti Verian joulukuun 2025 aikana. Tutkimukseen vastasi 1404 henkilöä, ja aineisto edustaa ja on painotettu vastaamaan väestöä. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta suurimmillaan +- 2,6 prosenttiyksikköä. Tutkimus toteutettiin vuoden 2025 barometrin tavoin internetkyselynä. Näitä aikaisemmat barometrit on toteuttanut Taloustutkimus ja niissä aineisto on kerätty puhelinkyselyllä. Suomen Punainen Risti seuraa säännöllisesti barometrin avulla yksinäisyyden tilaa Suomessa.
Lisätiedot:
Maaret Alaranta, Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, maaret.alaranta@punainenristi.fi, puh. 040 358 3257
Ada Bergroth, Suomen Punaisen Ristin viestinnän asiantuntija, ada.bergroth@punainenristi.fi, puh. 040 610 9447
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR
Priset för utvecklingsjournalism till Viivi Berghem, Benjamin Suomela och Jouni Koponen för tv-dokumentären Syyrian tytöt11.2.2026 18:24:08 EET | Pressmeddelande
Den prisbelönta dokumentären lyfter fram unga kvinnors röster och erfarenheter av hur det är att leva nästan hela sitt liv mitt i en konflikt.
Kehitysjournalismipalkinto Viivi Berghemille, Benjamin Suomelalle ja Jouni Koposelle tv-dokumentista Syyrian tytöt11.2.2026 18:24:08 EET | Tiedote
Palkittu dokumentti tuo esiin nuorten naisten äänen ja kokemuksen siitä, millaista on elää lähes koko elämänsä konfliktin keskellä.
Hungerdagsinsamlingens totala resultat är 1,5 miljoner euro5.2.2026 05:30:00 EET | Pressmeddelande
År 2025 gav Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling ungefär samma summa för hjälparbete som året innan. Med bidragen som samlats till katastroffonden får människor som drabbats av en kris eller katastrof hjälp såväl i världen som i Finland.
Nälkäpäivä-keräyksen kokonaistulos on 1,5 miljoonaa euroa5.2.2026 05:30:00 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin vuoden 2025 Nälkäpäivä-keräys tuotti auttamistyöhön lähes saman summan kuin edellisenä vuonna. Katastrofirahastoon kerättyjen lahjoitusten avulla autetaan kriisin tai katastrofin keskelle joutuneita niin maailmalla kuin Suomessakin.
Suomen Punaiselta Ristiltä apua iskujen keskellä eläville Ukrainassa3.2.2026 05:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 300 000 euroa Ukrainan Punaisen Ristin auttamistyöhön erityisesti Kiovan alueella. Lisääntyneet iskut, pitkät sähkökatkot ja kovat pakkaset vaikeuttavat ihmisten selviytymistä pitkittyneen konfliktin keskellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme