The Voice of Finland -laulaja kertoo synkästä menneisyydestään: ”Ilman anteeksiantoa ei ole toisia mahdollisuuksia”

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee helsinkiläinen Jaakko Seppälä, 29. Jaakko puhuu esittelyvideossaan aiheesta, josta harvemmin puhutaan: elämästä koulukiusaajana.

– Asia, joka on vaikuttanut elämääni paljon, on se, että olin nuorena pitkään koulukiusaaja. Koulukiusaaminen on johtunut aika monesta asiasta, jotka eivät nuorelle avaudu ilman, että olisi saanut siihen tukea. Siihen ei saa helposti apua, ei myöskään helposti uskalla myöntää tarvitsevansa apua, kun on se paha tyyppi, Jaakko sanoo.

Hän kertoo elämän heittäneen kierrepallon, ja jossain vaiheessa Jaakosta itsestään tuli kiusattu. Sen kokemuksen myötä hän halusi korjata vanhat tekonsa ja auttoi ihmisiä, joita oli kiusannut aikaisemmin.

– On ollut aika käänteentekevä hetki, kun on saanut uuden mahdollisuuden ja päässyt kasvamaan ihmisenä.

Jaakon mukaan yksi tärkeimpiä asioita elämässä on ollut anteeksianto.

– En tiedä missä olisin, jos en olisi saanut anteeksi. Tulee hyvin mieleen, kun olin pari vuotta sitten bestmanina henkilölle, jota olen kiusannut alakoulussa. Ilman anteeksiantoa ei ole toisia mahdollisuuksia. Olen saanut toisen mahdollisuuden, ehkä kolmannenkin. Mielestäni kaikki ansaitsevat sen.

Miten Jaakolle käy The Voice of Finlandissa? Se selviää perjantaina Ruudussa ja Nelosella klo 20.

VIDEO: Voice of Finland -laulaja kertoo synkästä menneisyydestään koulukiusaajana: "Siihen ei helposti saa apua"

Sunnuntain jaksossa:

27-vuotias Ehea pysäyttää hetken The Voice of Finlandissa shamanistisella tulkinnallaan – SANNI: "Olet kansainvälisellä tasolla"

Kuvaaja: Saku Tiainen

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään 27-vuotias helsinkiläinen Ehea Kunelius-Laukkanen, 27. Alkulauluopettaja Ehea opettaa intuitiivista improvisaatiolaulua. Lisäksi hän järjestää selvänäkijätapaamisia ja tekee energiahoitoja.

Musiikki on ollut aina tärkeä asia Ehealle, mutta lähes kymmenen vuotta sitten hän oli tilanteessa, jossa musiikki ei tuntunut enää samalta.

– Olen aina rakastanut laulamista ja päätynyt opiskelemaan laulunopettajaksi. Kappaleiden toistaminen alkoi puuduttaa minua. Aloin miettiä, vaihdanko alaa ja perustan vaikka kukkakaupan, Ehea muistelee.

Henkistyminen muutti Ehean elämän täysin.

– Löysin yhteyden omaan sieluuni ja alkuvoimaan. Iso hetki oli, kun päädyin shamanistisiin rumpupiireihin. Olin tullut musiikin akateemisesta maailmasta. Oli ihmeellistä, kun ei ollut mitään sovittua, mutta kaikki lauloivat silti samaa laulua. Oli eheyttävää ja parantavaa päästää kaikki taakat äänellä ja laululla. Nykyään koen, että se alkuvoima tulee ihan mitä tahansa kappaleita laulaessa.

Ehea esittää Eivør Pálsdóttirin kappaleen Trøllabundin. Suorastaan hypnoottinen esitys saa Jenni Vartiaisen ja SANNIn kääntämään tuolinsa. Esityksen jälkeen molemmat tähtivalmentajat ovat suorastaan mykistyineitä.

– Tämä ei ollut enää laulukilpailuveto, jossa vähän mietitään, osaanko vai en ja kuka voisi auttaa. Minulla on sellainen olo, ettet sanan varsinaisessa merkityksessä tarvitse apua mihinkään muuhun kuin siihen, että ymmärrät olevasi kansainvälisellä tasolla tuossa mitä teet. Tulen olemaan tiimissäsi tämän kilpailun jälkeenkin, SANNI sanoo.

Jenni Vartiainen puolestaan tunsi syvää yhteyttä Eheaan laulun aikana.

– Siis minulla on sellainen olo, että jo aikojen alussa, ennen kuin on ollut mitään, olemme olleet samassa tiimissä. Se, millainen hypnoosi laskeutui koko upeaan katedraaliimme… Samaan aikaan olimme jossain sfääreissä, samaan aikaan olimme todella juurevasti maassa. Sellaisessa äiti maan ja esi-isien vanavedessä. Sen tuntee, että tähän kaikkeen on laitettu paljon rakkautta, sielua, läsnäoloa. Se ääni on kanavoinnin lähde, miten keikutetaan kaikkia vesien laineita.

The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina klo 20.

VIDEO: Ehea, 27, pysäyttää hetken The Voice of Finlandissa shamanistisella tulkinnallaan – "Olet kansainvälisellä tasolla"

The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.

Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Wessberg, 26, Pori

Adele Kemiläinen, 23, Kuopio

Anita Poti, 21, Vantaa

Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää

Anna Lahtinen, 27, Helsinki

Anna Piirainen, 25, Oulu

Anne Vihelä, 45, Seinäjoki

Annika Parviainen, 33, Kaavi

Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki

Antti Timonen, 40, Miehikkälä

Apple Grace, 36, Järvenpää

Arthur Rinne, 27, Vantaa

Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia

Eero Saunamäki, 45, Helsinki

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

Eicca Nikula, 21, Haapajärvi

Elisa Ruuska, 29, Helsinki

Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä

Elviira Lehtonen, 19, Porvoo

Emmi Kallio, 16, Tampere

Eveliina Tuulia, 28, Helsinki

Fanny Norrgård, 16, Laitila

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

Greta Mandelin, 40, Helsinki

Hana Orllati, 19, Vantaa

Hanna Leino, 37, Hollola

Heidi Försti, 17, Seinäjoki

Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki

Helena Haaparanta, 40, Helsinki

Helni Jurvelin, 17, Oulu

Henna Vahtera, 39, Vantaa

Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki

Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki

Ilari Mattila, 32, Tampere

Jaakko Seppälä, 29, Helsinki

Jakke Aho, 52, Turku

Jane Kuivalainen, 40, Kerava

Janita Ruhala, 34, Haapajärvi

Jarkko Timonen, 36, Tampere

Jarmo Saarni, 29, Oulu

Jarno Perokorpi, 37, Helsinki

Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula

Jenni Johanna, 37, Enontekiö

Jisook Kim, 43, Tampere

John Danzig, 41, Lahti

Joni Peltonen, 24, Harjavalta

Jose Carlos, 32, Vantaa

Julia Trinh, 23, Helsinki

Jussi Koivisto, 33, Kiiminki

Jussi Mattsson, 39, Kouvola

Justiina Luukaslammi, 25, Tampere

Jyry Pietikäinen, 22, Lahti

Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula

Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi

Kalle Jussila, 64, Mäntsälä

Karim Ameziane, 29, Tampere

Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä

Kelly Koger, 19, Helsinki

Kiia Pitkänen, 25, Espoo

Kreetta Sihvola, 25, Helsinki

Kristian Meurman, 45, Lohja

Leena Saarinen, 61, Riihimäki

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Madeleine Laure, 35, Helsinki

Marcus Vuorela, 27, Savonlinna

Maria Forsman, 27, Helsinki

Marika Laaksonen, 38, Laitila

Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi

Markus Blom, 42, Kaarina

Markus Kuusisto, 49, Sastamala

Max Lindblom, 21, Espoo

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Minna Mäkelä, 25, Helsinki

Nattalie Hill, 30, Jyväskylä

Nea Polvinen, 21, Oulu

Nico Antero, 40, Järvenpää

Niklas Tontti, 21, Turku

Nina Lindroos, 43, Kauniainen

Ninja Saastamoinen, 36, Lahti

Ohto Heiskanen, 18, Espoo

Omotola Adeshina, 27, Helsinki

Onni Eloranta, 26, Kerava

Onni Hytönen, 21, Helsinki

Oona Nieminen, 25, Helsinki

Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää

Rubin Grace, 34, Espoo

Ruut Kannikoski, 22, Sipoo

Saimi Raassina, 23, Helsinki

Samuli Suvanto, 26, Turku

Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski

Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä

Sari Hopia, 57, Helsinki

Saw Shane, 38, Ruokolahti

Selma Lepistö, 19, Espoo

Sesilia Azmat, 17, Espoo

Severi Honkonen, 24, Tampere

Shambhu Adhikari, 23, Turku

Sini Tiusanen, 22, Kokkola

Tara Hasan, 22, Helsinki

Tarja Koponen, 62, Ylivieska

Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä

Teresa Jokinen, 16, Tampere

Tom Söderström, 60, Suolahti

Tony Romeo, 36, Saarijärvi

Tuomas Savolainen, 40, Kokkola

Tuuli Kantola, 16, Jokioinen

Valtteri Uotila, 26, Helsinki

Venla Salmi, 37, Turku

Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi

Ville Pulkkinen, 28, Kemi

Väinö Riihimäki, 27, Espoo

Yeva Khelal, 21, Turku