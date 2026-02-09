The Voice of Finland -laulaja kertoo synkästä menneisyydestään: ”Ilman anteeksiantoa ei ole toisia mahdollisuuksia”
10.2.2026 10:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan entisen koulukiusaajan tarina ja tutustutaan shamaanirumpua soittavaan Eheaan.
Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee helsinkiläinen Jaakko Seppälä, 29. Jaakko puhuu esittelyvideossaan aiheesta, josta harvemmin puhutaan: elämästä koulukiusaajana.
– Asia, joka on vaikuttanut elämääni paljon, on se, että olin nuorena pitkään koulukiusaaja. Koulukiusaaminen on johtunut aika monesta asiasta, jotka eivät nuorelle avaudu ilman, että olisi saanut siihen tukea. Siihen ei saa helposti apua, ei myöskään helposti uskalla myöntää tarvitsevansa apua, kun on se paha tyyppi, Jaakko sanoo.
Hän kertoo elämän heittäneen kierrepallon, ja jossain vaiheessa Jaakosta itsestään tuli kiusattu. Sen kokemuksen myötä hän halusi korjata vanhat tekonsa ja auttoi ihmisiä, joita oli kiusannut aikaisemmin.
– On ollut aika käänteentekevä hetki, kun on saanut uuden mahdollisuuden ja päässyt kasvamaan ihmisenä.
Jaakon mukaan yksi tärkeimpiä asioita elämässä on ollut anteeksianto.
– En tiedä missä olisin, jos en olisi saanut anteeksi. Tulee hyvin mieleen, kun olin pari vuotta sitten bestmanina henkilölle, jota olen kiusannut alakoulussa. Ilman anteeksiantoa ei ole toisia mahdollisuuksia. Olen saanut toisen mahdollisuuden, ehkä kolmannenkin. Mielestäni kaikki ansaitsevat sen.
Miten Jaakolle käy The Voice of Finlandissa? Se selviää perjantaina Ruudussa ja Nelosella klo 20.
VIDEO: Voice of Finland -laulaja kertoo synkästä menneisyydestään koulukiusaajana: "Siihen ei helposti saa apua"
Sunnuntain jaksossa:
27-vuotias Ehea pysäyttää hetken The Voice of Finlandissa shamanistisella tulkinnallaan – SANNI: "Olet kansainvälisellä tasolla"
Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään 27-vuotias helsinkiläinen Ehea Kunelius-Laukkanen, 27. Alkulauluopettaja Ehea opettaa intuitiivista improvisaatiolaulua. Lisäksi hän järjestää selvänäkijätapaamisia ja tekee energiahoitoja.
Musiikki on ollut aina tärkeä asia Ehealle, mutta lähes kymmenen vuotta sitten hän oli tilanteessa, jossa musiikki ei tuntunut enää samalta.
– Olen aina rakastanut laulamista ja päätynyt opiskelemaan laulunopettajaksi. Kappaleiden toistaminen alkoi puuduttaa minua. Aloin miettiä, vaihdanko alaa ja perustan vaikka kukkakaupan, Ehea muistelee.
Henkistyminen muutti Ehean elämän täysin.
– Löysin yhteyden omaan sieluuni ja alkuvoimaan. Iso hetki oli, kun päädyin shamanistisiin rumpupiireihin. Olin tullut musiikin akateemisesta maailmasta. Oli ihmeellistä, kun ei ollut mitään sovittua, mutta kaikki lauloivat silti samaa laulua. Oli eheyttävää ja parantavaa päästää kaikki taakat äänellä ja laululla. Nykyään koen, että se alkuvoima tulee ihan mitä tahansa kappaleita laulaessa.
Ehea esittää Eivør Pálsdóttirin kappaleen Trøllabundin. Suorastaan hypnoottinen esitys saa Jenni Vartiaisen ja SANNIn kääntämään tuolinsa. Esityksen jälkeen molemmat tähtivalmentajat ovat suorastaan mykistyineitä.
– Tämä ei ollut enää laulukilpailuveto, jossa vähän mietitään, osaanko vai en ja kuka voisi auttaa. Minulla on sellainen olo, ettet sanan varsinaisessa merkityksessä tarvitse apua mihinkään muuhun kuin siihen, että ymmärrät olevasi kansainvälisellä tasolla tuossa mitä teet. Tulen olemaan tiimissäsi tämän kilpailun jälkeenkin, SANNI sanoo.
Jenni Vartiainen puolestaan tunsi syvää yhteyttä Eheaan laulun aikana.
– Siis minulla on sellainen olo, että jo aikojen alussa, ennen kuin on ollut mitään, olemme olleet samassa tiimissä. Se, millainen hypnoosi laskeutui koko upeaan katedraaliimme… Samaan aikaan olimme jossain sfääreissä, samaan aikaan olimme todella juurevasti maassa. Sellaisessa äiti maan ja esi-isien vanavedessä. Sen tuntee, että tähän kaikkeen on laitettu paljon rakkautta, sielua, läsnäoloa. Se ääni on kanavoinnin lähde, miten keikutetaan kaikkia vesien laineita.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina klo 20.
VIDEO: Ehea, 27, pysäyttää hetken The Voice of Finlandissa shamanistisella tulkinnallaan – "Olet kansainvälisellä tasolla"
The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.
Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:
Ada Wessberg, 26, Pori
Adele Kemiläinen, 23, Kuopio
Anita Poti, 21, Vantaa
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Anna Lahtinen, 27, Helsinki
Anna Piirainen, 25, Oulu
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Annika Parviainen, 33, Kaavi
Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki
Antti Timonen, 40, Miehikkälä
Apple Grace, 36, Järvenpää
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Eero Saunamäki, 45, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Eicca Nikula, 21, Haapajärvi
Elisa Ruuska, 29, Helsinki
Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä
Elviira Lehtonen, 19, Porvoo
Emmi Kallio, 16, Tampere
Eveliina Tuulia, 28, Helsinki
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Greta Mandelin, 40, Helsinki
Hana Orllati, 19, Vantaa
Hanna Leino, 37, Hollola
Heidi Försti, 17, Seinäjoki
Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Helni Jurvelin, 17, Oulu
Henna Vahtera, 39, Vantaa
Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Ilari Mattila, 32, Tampere
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Jakke Aho, 52, Turku
Jane Kuivalainen, 40, Kerava
Janita Ruhala, 34, Haapajärvi
Jarkko Timonen, 36, Tampere
Jarmo Saarni, 29, Oulu
Jarno Perokorpi, 37, Helsinki
Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula
Jenni Johanna, 37, Enontekiö
Jisook Kim, 43, Tampere
John Danzig, 41, Lahti
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Jose Carlos, 32, Vantaa
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jussi Koivisto, 33, Kiiminki
Jussi Mattsson, 39, Kouvola
Justiina Luukaslammi, 25, Tampere
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula
Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Karim Ameziane, 29, Tampere
Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä
Kelly Koger, 19, Helsinki
Kiia Pitkänen, 25, Espoo
Kreetta Sihvola, 25, Helsinki
Kristian Meurman, 45, Lohja
Leena Saarinen, 61, Riihimäki
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Madeleine Laure, 35, Helsinki
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Maria Forsman, 27, Helsinki
Marika Laaksonen, 38, Laitila
Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi
Markus Blom, 42, Kaarina
Markus Kuusisto, 49, Sastamala
Max Lindblom, 21, Espoo
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Minna Mäkelä, 25, Helsinki
Nattalie Hill, 30, Jyväskylä
Nea Polvinen, 21, Oulu
Nico Antero, 40, Järvenpää
Niklas Tontti, 21, Turku
Nina Lindroos, 43, Kauniainen
Ninja Saastamoinen, 36, Lahti
Ohto Heiskanen, 18, Espoo
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Onni Eloranta, 26, Kerava
Onni Hytönen, 21, Helsinki
Oona Nieminen, 25, Helsinki
Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää
Rubin Grace, 34, Espoo
Ruut Kannikoski, 22, Sipoo
Saimi Raassina, 23, Helsinki
Samuli Suvanto, 26, Turku
Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski
Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä
Sari Hopia, 57, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Selma Lepistö, 19, Espoo
Sesilia Azmat, 17, Espoo
Severi Honkonen, 24, Tampere
Shambhu Adhikari, 23, Turku
Sini Tiusanen, 22, Kokkola
Tara Hasan, 22, Helsinki
Tarja Koponen, 62, Ylivieska
Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä
Teresa Jokinen, 16, Tampere
Tom Söderström, 60, Suolahti
Tony Romeo, 36, Saarijärvi
Tuomas Savolainen, 40, Kokkola
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Valtteri Uotila, 26, Helsinki
Venla Salmi, 37, Turku
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Ville Pulkkinen, 28, Kemi
Väinö Riihimäki, 27, Espoo
Yeva Khelal, 21, Turku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
JULKISTUS: Tässä ovat uudet Petolliset-kilpailijat: "Tottakai osaan valehdella, manipuloida ja huijata!"9.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Petollisten viides kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 14.3.
Traileri julki! Tältä näyttää odotettu Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu – "Tämä elokuva vaati meiltä enemmän rohkeutta kuin mikään aikaisempi teoksemme"5.2.2026 13:09:48 EET | Tiedote
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27. maaliskuuta. Nyt julkaistu traileri antaa esimakua koko perheen vauhdikkaasta elokuvasta, jossa ei säästellä panoksia.
Nelonen Median jättihankinta Hildur nousi suurmenestykseksi – sarja tavoittanut jo yli miljoona katsojaa!4.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Satu Rämön supersuosittuun dekkariin pohjautuva Hildur alkoi Ruudussa ja Nelosella viime maanantaina. Nelonen Median suurhankinta on osoittautunut jättimenestykseksi.
Arttu Wiskarilta kovaa puhetta The Voice of Finland -kilpailijalle – Jenni Vartiainen: ”Hei, ei tuollaista voi luvata!”3.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tällä viikolla The Voice of Finlandissa kuullaan suuria lupauksia ja jo aikaisemmilta kausilta tuttu ääni.
Radio Suomipopilla juontajamuutoksia - Janne Saarinen sukeltaa sunnuntaisin suomalaisjulkkisten elämän suuriin biiseihin30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helmikuu tuo muutoksia Radio Suomipopin iltapäiviin ja viikonloppuihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme