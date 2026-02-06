Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

6.2.2026 18:34:51 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa: Uuraisilla sijaitsevassa, noin 400m2 kokoisessa tyhjillään olevassa navettarakennuksessa syttyi tulipalo, joka leviää koko rakennukseen. Paikalla on 9 pelastusyksikköä, ja sammutustoimet jatkuvat pitkälle yöhön. Syttymissyy on vielä tuntematon. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.2.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, hirvaskyläntie, Uurainen)

Tyhjillään olevassa noin 400m2 navettarakennuksessa sijainneessa lämpökeskuksessa syttyi tulipalo. Palo levisi koko rakennuksen alueelle ja tulee tuhoutumaan lähes täysin. Navetassa ei ollut tapahtuma hetkellä eläimiä eikä ihmisiä. Paikalla on yhteensä 9 pelastustoimen yksikköä. Sammutustoimet tulevat jatkumaan pitkälle yöhön. Tarkempi syttymissyy ei tiedossa. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

