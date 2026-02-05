Kiitetyn ja palkitun runoilijan kokoelmassa puhkeaa täysi kukoistus
9.2.2026 10:30:00 EET | Gummerus | Tiedote
Milka Luhtaniemen kolmannessa runokokoelmassa luonnon ja havaitsemisen kerroksellisuudet avautuvat häikäisevinä säkeinä. Kalevi Jäntin palkinnon edellisestä teoksestaan Tauoton (Gummerus 2024) saaneen Luhtaniemen tuotannossa luontoteemat nousevat keskeisiksi. Nyt ilmestyvän Häikäisy-kokoelman (Gummerus) runot vievät niitylle loppukesän kukoistukseen ja runsauteen. Kirkas ja riisuttu ilmaisu kurottaa kohti leikillisyyttä ja puheenpaloa.
ailakin siemenkodan pimeät oppaat
varisivat kämmenkuoppaan
voisit katsoa myös ensi kesänä tätä samaa
kasvaneena katseensa kohteeksi
epätoivollasi olisi merkitys jota toivosi voisi
värittää pehmeällä kynällä, peittää
Luontokato ja kielen köyhtyminen huolettavat Milka Luhtaniemeä ja piirtyvät kokoelmassa hienovaraisesti esiin. "Samalla kun lajisto harvenee ja ihmisten kyky tunnistaa ja nimetä vaikkapa niittykasveja heikkenee, katoaa myös tärkeää nimistöä arkikäytöstä. Ihminen näkee ailakin sijaan vain kukan”, hän toteaa.
Milka Luhtaniemi (s. 1992) on kotoisin Jyväskylästä ja asuu nykyisin Helsingissä. Hän on valmistunut dramaturgiksi Teatterikorkeakoulusta ja työskentelee esitystaiteilijana. Esikoiskokoelma Kirnu (2021) oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja sille myönnettiin Silja Hiidenheimon muistostipendi. Toinen runokokoelma Tauoton (2024) sai Kalevi Jäntin palkinnon.
Milka Luhtaniemi: Häikäisy
78 sivua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Kuvat
Linkit
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
Kiinalainen kirjailmiö 19:stä hanttihommasta kysyy, mikä tuo elämään merkityksen5.2.2026 14:15:36 EET | Tiedote
Kirjailija Hu Anyanin muistelmateos Pikalähettinä Pekingissä – Duunarielämää 2000-luvun Kiinassa (Gummerus) avaa ikkunan nyky-Kiinaan, kuvaa näkymättömiin jäävien työläisten rankkaa arkea, ja kasvaa pohtimaan universaaleja, mielekkään elämän kysymyksiä. Viraalista blogikirjoituksesta alkunsa saanut esikoisteos on noussut Kiinassa todelliseksi sukupolvi-ilmiöksi, ja kirjan käännösoikeudet on myyty 19 kielialueelle.
Riko Saatsille ensimmäinen Karelia-kirjallisuuspalkinto31.1.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Lieksasta kotoisin olevan Riko Saatsin suistamolaisesta evakkoperheestä kertova romaani Yönistujat (Gummerus) saa nyt ensimmäistä kertaa jaettavan Karelia-kirjallisuuspalkinnon. Kirjailijan oman suvun kohtaloista ammentava romaani tekee näkyväksi uhanalaisen karjalan kielen ja kulttuurin, jolle ei ollut tilaa 1950-luvun Suomessa. Karelia-palkinnon, 20 000 euroa, myöntää Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.
Kaarlen palkinnot kirjailija Juha Itkoselle, tietokirjailija Noora Vaaralalle ja suomentaja Antero Tiittulalle30.1.2026 21:00:00 EET | Tiedote
Kaarlen palkinnon kaunokirjailijalle saa Juha Itkonen romaanistaan Huomenna kerron kaiken. Kaarlen tietokirjapalkinto myönnetään Noora Vaaralalle taiteilija Reidar Särestöniemen elämäkerrasta Sarviini puhkeaa lehti. Suomentaja Antero Tiittula palkitaan vuonna 2025 ilmestyneistä laatukäännöksistä Barbara Kingsolverin romaanille Demon Coppperhead ja Richard Powersin romaanille Alkumeri. Kaarlen palkinnot on nimetty Gummeruksen perustajan Kaarle Jaakko Gummeruksen mukaan.
ENNAKKOTIEDOTE: Ylistetty, Saksaan myyty fantasiatrilogia jatkuu – Kirjailija-muusikko Niilo Seväsen Unten kruunu ilmestyy Kalevalan päivänä29.1.2026 08:34:00 EET | Tiedote
Kirjailijana ja Insomnium-metalliyhtyeen tähtenä tunnetun Niilo Seväsen Ikitalvi-trilogian odotettu toinen osa jatkaa luutunsoittaja Orfeuksen ja hänen suojelemansa Halla-tytön tarinaa. Sarjan avausosa Ikitalven polku (2024) sai loistoarviot sekä kriitikoilta että lukijoilta. Unten kruunu (Gummerus) ilmestyy 28.2.
ENNAKKOTIEDOTE: Jängällä kukaan ei kuule huutoasi – Kirjailijapariskunnan vinksahtanut dekkaridebyytti Turisti (Gummerus) vie Lapin matkailubisneksen synkälle puolelle16.1.2026 10:26:12 EET | Tiedote
Noora Mustajoen ja Bosse Hellstenin Turisti on omaleimainen, Lappiin sijoittuva esikoisjännäri, jonka miljöönä on tunturiparatiisin synkkä puoli. Sen oudot tapahtumat, elämänmakuiset ja salaisuuksien riivaamat henkilöhahmot sekä musta huumori pitävät lukijan tiukasti otteessaan. Jo ennen ilmestymistään kansainvälistä kiinnostusta herättänyt rikosromaani aloittaa Arktis-dekkarisarjan. Turisti (Gummerus) ilmestyy 13.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme