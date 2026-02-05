Kiitetyn ja palkitun runoilijan kokoelmassa puhkeaa täysi kukoistus

ailakin siemenkodan pimeät oppaat

varisivat kämmenkuoppaan

voisit katsoa myös ensi kesänä tätä samaa

kasvaneena katseensa kohteeksi

epätoivollasi olisi merkitys jota toivosi voisi

värittää pehmeällä kynällä, peittää

Luontokato ja kielen köyhtyminen huolettavat Milka Luhtaniemeä ja piirtyvät kokoelmassa hienovaraisesti esiin. "Samalla kun lajisto harvenee ja ihmisten kyky tunnistaa ja nimetä vaikkapa niittykasveja heikkenee, katoaa myös tärkeää nimistöä arkikäytöstä. Ihminen näkee ailakin sijaan vain kukan”, hän toteaa.

Milka Luhtaniemi (s. 1992) on kotoisin Jyväskylästä ja asuu nykyisin Helsingissä. Hän on valmistunut dramaturgiksi Teatterikorkeakoulusta ja työskentelee esitystaiteilijana. Esikoiskokoelma Kirnu (2021) oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja sille myönnettiin Silja Hiidenheimon muistostipendi. Toinen runokokoelma Tauoton (2024) sai Kalevi Jäntin palkinnon.

Milka Luhtaniemi: Häikäisy

78 sivua