Parvovirusinfektio mullistaa isäntäsolun tumajyväsen rakenteen ja toiminnan

10.2.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkimus paljastaa, että autonomiset parvovirukset, kuten koiran parvovirus, kykenevät perusteellisesti vaikuttamaan tumajyväsen sisäiseen tasapainoon. Tulokset tarjoavat uutta perustietoa virusten ja tumajyväsen vuorovaikutuksesta.
Jokainen solu sisältää tumajyväsiä. Niiden tärkein tehtävä on ribosomien tuottaminen. Lisäksi ne ohjaavat ja säätelevät useita solun keskeisiä prosesseja kuten solunjakautumiseen liittyviä mekanismeja. Tumajyvästen toiminnan ja rakenteen ymmärtäminen on tärkeää, koska niiden häiriöt heijastuvat suoraan solujen kasvuun, proteiinintuotantoon, ja jopa sairauksien kehittymiseen.
Jyväskylän yliopiston tutkimusjohtaja Maija Vihinen-Rannan ja akatemiatutkija Salla Mattolan yhteisesti johtamassa tutkimusryhmässä selvitettiin, kuinka parvovirusinfektio vaikuttaa tumajyväsen rakenteeseen ja toimintaan.
- Tuloksemme osoittavat, että infektio johtaa keskeisten tumajyväsen proteiinien ja ribosomaalisen RNA:n uudelleenjakautumiseen sekä muuttaa tumajyväsen rakennetta ja siihen liittyvän kromatiinin organisaatiota, selventää tutkimusjohtaja Maija Vihinen-Ranta Jyväskylän yliopistolta.
Virusinfektio horjuttaa tumajyväsen tasapainoa
Huomionarvoista on, että infektio aiheuttaa merkittäviä muutoksia varhaisen ribosomaalisen RNA:n prosessoinnissa, mikä korostaa infektion muuttavan perusteellisesti tumajyväsen sisäistä tasapainoa ja toimintaa.
- Tutkimuksemme osoittaa, että autonomiset parvovirukset, kuten koiran parvovirus, muokkaavat tumajyväsen rakennetta ja säätelevät sen toimintaa. Tutkimus tarjoaakin perustavaa laatua olevaa uutta tietoa autonomisten parvovirusten ja tumajyväsen toiminnallisista ja fysikaalisista vuorovaikutuksista, kertoo Akatemiatutkija Salla Mattola Jyväskylän yliopistosta.
Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Portfolion kuuluvassa Communications Biology -julkaisusarjassa.
Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella yhdessä usean kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöryhmän kanssa. Hanketta rahoittivat Jane ja Aatos Erkko säätiö, Suomen akatemia, Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, Belgian Fonds de la Recherche Scientifique -ohjelma, ja USA:n National Institute of Health.
Artikkelin tiedot:
- Huttunen M, Hakanen S, Aho V, Leclerc S, Soenmez A, Kapishnikov S, Zannotti A, Ruokolainen V, Salokas K, Varjosalo M, Latonen L, Parrish CR, Fahy K, Mattola S, Lafontaine DLJ, Vihinen-Ranta M. Canine parvovirus infection affects host cell nucleolar organization and ribosome biogenesis. Commun Biol. 2026 Jan 3;9(1):10..
- DOI numero: 10.1038/s42003-025-09385-x.
- Linkki artikkeliin: https://www.nature.com/articles/s42003-025-09385-x
Tutkimusjohtaja Maija Vihinen-Ranta, +358400248118, maija.vihinen-ranta@jyu.fi
Akatemiatutkija Salla Mattola, salla.m.mattola@jyu.fi
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
