Parvovirusinfektio mullistaa isäntäsolun tumajyväsen rakenteen ja toiminnan

Jokainen solu sisältää tumajyväsiä. Niiden tärkein tehtävä on ribosomien tuottaminen. Lisäksi ne ohjaavat ja säätelevät useita solun keskeisiä prosesseja kuten solunjakautumiseen liittyviä mekanismeja. Tumajyvästen toiminnan ja rakenteen ymmärtäminen on tärkeää, koska niiden häiriöt heijastuvat suoraan solujen kasvuun, proteiinintuotantoon, ja jopa sairauksien kehittymiseen.

Jyväskylän yliopiston tutkimusjohtaja Maija Vihinen-Rannan ja akatemiatutkija Salla Mattolan yhteisesti johtamassa tutkimusryhmässä selvitettiin, kuinka parvovirusinfektio vaikuttaa tumajyväsen rakenteeseen ja toimintaan.

- Tuloksemme osoittavat, että infektio johtaa keskeisten tumajyväsen proteiinien ja ribosomaalisen RNA:n uudelleenjakautumiseen sekä muuttaa tumajyväsen rakennetta ja siihen liittyvän kromatiinin organisaatiota, selventää tutkimusjohtaja Maija Vihinen-Ranta Jyväskylän yliopistolta.

Virusinfektio horjuttaa tumajyväsen tasapainoa

Huomionarvoista on, että infektio aiheuttaa merkittäviä muutoksia varhaisen ribosomaalisen RNA:n prosessoinnissa, mikä korostaa infektion muuttavan perusteellisesti tumajyväsen sisäistä tasapainoa ja toimintaa.

- Tutkimuksemme osoittaa, että autonomiset parvovirukset, kuten koiran parvovirus, muokkaavat tumajyväsen rakennetta ja säätelevät sen toimintaa. Tutkimus tarjoaakin perustavaa laatua olevaa uutta tietoa autonomisten parvovirusten ja tumajyväsen toiminnallisista ja fysikaalisista vuorovaikutuksista, kertoo Akatemiatutkija Salla Mattola Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Portfolion kuuluvassa Communications Biology -julkaisusarjassa.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella yhdessä usean kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöryhmän kanssa. Hanketta rahoittivat Jane ja Aatos Erkko säätiö, Suomen akatemia, Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, Belgian Fonds de la Recherche Scientifique -ohjelma, ja USA:n National Institute of Health.

