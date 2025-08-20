1,6 miljoonaa euroa suomalaiseen huippututkimukseen ja -teknologiaan

Moni lupaava lääketieteellinen keksintö ei koskaan etene potilaiden käyttöön asti. Instrumentariumin Tiedesäätiön Silmu-apuraha on suunniteltu paikkaamaan tätä tutkimuksen ja markkinoiden väliin jäävää kuilua. Vuonna 2026 Silmu-apuraha myönnettiin poikkeuksellisesti kolmelle tiedeyritykselle:

Cortisys Oy:lle, joka kehittää aiempaa yksilöllisempää ja tarkempaa aivojen magneettistimulaatiohoitoa.

Incight Biomedical Oy:lle, joka tuo fotoniikkaan perustuvaa mittausteknologiaa päätöksenteon tueksi leikkaussaleissa.

Solid Immuno-Oncology Oy (Solid IO), joka kehittää immuno-onkologisia hoitoja ennustavaa syöpä sirulla -teknologiaa.





Yritysten taustalla on akateeminen huippututkimus. Solid IO:lla tavoitteena on tuoda yksilöllinen hoitopäätöksenteko osaksi syövän kliinistä arkea. Solid IO:n tutkimusideaa rahoitettiin jo 2023 tiedesäätiön Fellow-apurahalla perustutkimusvaiheessa.

”Immuno-onkologiset hoidot ovat mullistaneet syövän hoitoa, mutta vieläkään ei pystytä ennustamaan riittävän tarkasti, kuka hoidosta hyötyy. Tämä johtaa tehottomiin hoitokokeiluihin, turhiin haittavaikutuksiin ja merkittäviin kustannuksiin”, kertoo Solid IO:n perustajiin kuuluva Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja Tampereen yliopiston yliopistotutkija FT Heidi Haikala.

Solid IO:n teknologia mahdollistaa lääkehoitojen testaamisen potilaan omilla syöpäsoluilla ja immuunijärjestelmällä jo ennen hoidon aloittamista. Tavoitteena on parantaa hoitojen osumatarkkuutta, edistää uusien immuunihoitojen vaikuttavaa käyttöä ja vähentää sekä potilaille että terveydenhuoltojärjestelmälle aiheutuvaa kuormitusta. Samalla jokainen testi tuottaa uutta tietoa hoitovasteista, mikä auttaa kehittämään menetelmää ja tarkentamaan hoidon valintaa jatkossa.

”Saamamme apuraha mahdollistaa ratkaisevan vaiheen, jossa teknologiaa testataan ensimmäistä kertaa todellisessa tutkimusympäristössä. Tämä varhainen validointi on edellytys sille, että tutkimustulos voi edetä kohti kliinistä käyttöä, jatkorahoitusta ja lopulta markkinoita”, Haikala kiittää.

Apurahoja jaossa ennätyssumma

Kaikkiaan apurahoja vuodelle 2026 jaetaan 16 miljoonaa euroa, joka on suurin jaettu rahamäärä säätiön yli 50-vuotisessa historiassa.

Instrumentariumin Tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja, dosentti Petri Bono toteaa, että säätiö haluaa olla turvaamassa suomalaista tutkimusta ja tukemassa osaltaan suomalaisen huippututkimuksen ja -teknologian menestystä tulevaisuudessakin.

”Silmu-apuraha on kiihdyttänyt tutkimusinnovaatioiden matkaa markkinoille. Sen tuottamat tulokset osoittavat merkittävää kasvua ja kansainvälistymistä. Vuonna 2020 lanseerattu apurahamuoto on ollut ainutlaatuinen ja kohdennettu rahoitusväline, jonka tavoitteena on tukea tutkimuslähtöisten keksintöjen ja liiketoimintaideoiden kaupallistamista. Apuraha on ollut suunnattu erityisesti tutkimuksesta liiketoimintaa -tyyppisille hankkeille, joissa yhdistyvät akateeminen huippututkimus ja potentiaali kansainvälisille markkinoille.”

Solid IO on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimuslähtöinen teknologia voi vastata suoraan terveydenhuollon keskeisiin haasteisiin.

”Yksilöllisempi hoitojen ennakointi parantaa potilaiden hoitotuloksia, vähentää turhia hoitokokeiluja ja tukee samalla terveydenhuollon kustannustehokkuutta. Instrumentariumin Tiedesäätiön apuraha mahdollistaa ratkaisevan vaiheen, jossa lupaava tutkimus siirtyy kohti kliinistä käyttöä ja kaupallisia sovelluksia”, Bono huomauttaa.

Myös 150 000 euron Fellow-apurahoja kolmelle

Tiedesäätiön suurin, 150 000 euron Instrufoundation Fellow -apuraha myönnetään kolmelle tutkijalle. Fellow-apuraha on tarkoitettu itsenäistyvälle tutkijalle, joka on palannut Suomeen ulkomailta viimeisen kahden vuoden aikana joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen.

Turun yliopistosta LT Jussi Nikkolalle virtsateiden syöpien diagnostiikkaan ja hoidon optimointiin.

Aalto-yliopistosta LT Juha Gogulskille masennuksen yksilöllistetyn rTMS-hoidon kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopistosta LT Maykel López Rodríguezille kolesterolin solunsisäisen kuljetuksen tutkimukseen.

Lisäksi apurahoja myönnetään kaikkiaan 25:lle väitöskirjatutkijalle, kolmelle Suomeen saapuvalle Post-Doc -tutkijalle ja seitsemälle Suomesta ulkomaille lähtevällä Post-Doc-tutkijalle.