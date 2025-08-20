1,6 miljoonaa euroa suomalaiseen huippututkimukseen ja -teknologiaan
11.2.2026 11:01:47 EET | Instrumentariumin Tiedesäätiö s.r. | Tiedote
Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa vuodelle 2026 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa apurahoina lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille. Apurahoja myönnetään kaikkiaan 41 henkilölle tai ryhmälle. Tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistamiseen suunnattuja Silmu-apurahoja jaetaan tänä vuonna peräti kolme.
Moni lupaava lääketieteellinen keksintö ei koskaan etene potilaiden käyttöön asti. Instrumentariumin Tiedesäätiön Silmu-apuraha on suunniteltu paikkaamaan tätä tutkimuksen ja markkinoiden väliin jäävää kuilua. Vuonna 2026 Silmu-apuraha myönnettiin poikkeuksellisesti kolmelle tiedeyritykselle:
- Cortisys Oy:lle, joka kehittää aiempaa yksilöllisempää ja tarkempaa aivojen magneettistimulaatiohoitoa.
- Incight Biomedical Oy:lle, joka tuo fotoniikkaan perustuvaa mittausteknologiaa päätöksenteon tueksi leikkaussaleissa.
- Solid Immuno-Oncology Oy (Solid IO), joka kehittää immuno-onkologisia hoitoja ennustavaa syöpä sirulla -teknologiaa.
Yritysten taustalla on akateeminen huippututkimus. Solid IO:lla tavoitteena on tuoda yksilöllinen hoitopäätöksenteko osaksi syövän kliinistä arkea. Solid IO:n tutkimusideaa rahoitettiin jo 2023 tiedesäätiön Fellow-apurahalla perustutkimusvaiheessa.
”Immuno-onkologiset hoidot ovat mullistaneet syövän hoitoa, mutta vieläkään ei pystytä ennustamaan riittävän tarkasti, kuka hoidosta hyötyy. Tämä johtaa tehottomiin hoitokokeiluihin, turhiin haittavaikutuksiin ja merkittäviin kustannuksiin”, kertoo Solid IO:n perustajiin kuuluva Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja Tampereen yliopiston yliopistotutkija FT Heidi Haikala.
Solid IO:n teknologia mahdollistaa lääkehoitojen testaamisen potilaan omilla syöpäsoluilla ja immuunijärjestelmällä jo ennen hoidon aloittamista. Tavoitteena on parantaa hoitojen osumatarkkuutta, edistää uusien immuunihoitojen vaikuttavaa käyttöä ja vähentää sekä potilaille että terveydenhuoltojärjestelmälle aiheutuvaa kuormitusta. Samalla jokainen testi tuottaa uutta tietoa hoitovasteista, mikä auttaa kehittämään menetelmää ja tarkentamaan hoidon valintaa jatkossa.
”Saamamme apuraha mahdollistaa ratkaisevan vaiheen, jossa teknologiaa testataan ensimmäistä kertaa todellisessa tutkimusympäristössä. Tämä varhainen validointi on edellytys sille, että tutkimustulos voi edetä kohti kliinistä käyttöä, jatkorahoitusta ja lopulta markkinoita”, Haikala kiittää.
Apurahoja jaossa ennätyssumma
Kaikkiaan apurahoja vuodelle 2026 jaetaan 16 miljoonaa euroa, joka on suurin jaettu rahamäärä säätiön yli 50-vuotisessa historiassa.
Instrumentariumin Tiedesäätiön hallituksen puheenjohtaja, dosentti Petri Bono toteaa, että säätiö haluaa olla turvaamassa suomalaista tutkimusta ja tukemassa osaltaan suomalaisen huippututkimuksen ja -teknologian menestystä tulevaisuudessakin.
”Silmu-apuraha on kiihdyttänyt tutkimusinnovaatioiden matkaa markkinoille. Sen tuottamat tulokset osoittavat merkittävää kasvua ja kansainvälistymistä. Vuonna 2020 lanseerattu apurahamuoto on ollut ainutlaatuinen ja kohdennettu rahoitusväline, jonka tavoitteena on tukea tutkimuslähtöisten keksintöjen ja liiketoimintaideoiden kaupallistamista. Apuraha on ollut suunnattu erityisesti tutkimuksesta liiketoimintaa -tyyppisille hankkeille, joissa yhdistyvät akateeminen huippututkimus ja potentiaali kansainvälisille markkinoille.”
Solid IO on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimuslähtöinen teknologia voi vastata suoraan terveydenhuollon keskeisiin haasteisiin.
”Yksilöllisempi hoitojen ennakointi parantaa potilaiden hoitotuloksia, vähentää turhia hoitokokeiluja ja tukee samalla terveydenhuollon kustannustehokkuutta. Instrumentariumin Tiedesäätiön apuraha mahdollistaa ratkaisevan vaiheen, jossa lupaava tutkimus siirtyy kohti kliinistä käyttöä ja kaupallisia sovelluksia”, Bono huomauttaa.
Myös 150 000 euron Fellow-apurahoja kolmelle
Tiedesäätiön suurin, 150 000 euron Instrufoundation Fellow -apuraha myönnetään kolmelle tutkijalle. Fellow-apuraha on tarkoitettu itsenäistyvälle tutkijalle, joka on palannut Suomeen ulkomailta viimeisen kahden vuoden aikana joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen.
- Turun yliopistosta LT Jussi Nikkolalle virtsateiden syöpien diagnostiikkaan ja hoidon optimointiin.
- Aalto-yliopistosta LT Juha Gogulskille masennuksen yksilöllistetyn rTMS-hoidon kehittämiseen.
- Itä-Suomen yliopistosta LT Maykel López Rodríguezille kolesterolin solunsisäisen kuljetuksen tutkimukseen.
Lisäksi apurahoja myönnetään kaikkiaan 25:lle väitöskirjatutkijalle, kolmelle Suomeen saapuvalle Post-Doc -tutkijalle ja seitsemälle Suomesta ulkomaille lähtevällä Post-Doc-tutkijalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku LämsäAsiamiesInstrumentariumin TiedesäätiöPuh:040 501 5800markku.lamsa@instrufoundation.fi
Kuvat
Linkit
Instrumentariumin Tiedesäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö on perustettu vuonna 1970.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Instrumentariumin Tiedesäätiö s.r.
Silmu-apuraha on kiihdyttänyt suomalaisten tutkimusinnovaatioiden matkaa markkinoille20.8.2025 09:25:58 EEST | Tiedote
Silmu-apuraha on Instrumentariumin Tiedesäätiön strateginen panostus pitkäaikaisella vaikuttavuudella. Apuraha on kiihdyttänyt suomalaisten startup- ja spin-off-yritysten tutkimusinnovaatioiden matkaa markkinoille. Sen tuottamat tulokset osoittavat merkittävää kasvua ja kansainvälistymistä.
Uusia innovaatioita lääketieteeseen – Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa 1,5 miljoonaa euroa apurahoina12.2.2025 10:40:21 EET | Tiedote
Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa tänä vuonna yhteensä 1,5 miljoonaa euroa apurahoja lääketieteen, luonnontieteiden ja terveysteknologian tutkimukseen. Rahoitusta saa 34 tutkijaa tai tutkimusryhmää, joiden tutkimukset tuovat uusia ratkaisuja diagnostiikkaan, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Instrumentariumin Tiedesäätiölle miljoonan euron testamenttilahjoitus20.8.2024 10:13:57 EEST | Tiedote
Instrumentariumin Tiedesäätiö on saanut miljoonan euron testamenttilahjoituksen. Lahjoituksen turvin perustetaan Anja ja Matti Koskenojan nimeä kunnioittava erillinen rahasto verisairauksien tutkimuksen tukemiseen.
Suomalainen tiede kukoistamaan: Instrumentariumin Tiedesäätiön 1,4 miljoonan apurahapotti tukee läpimurtoja lääketieteessä14.2.2024 16:15:00 EET | Tiedote
Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa tänä vuonna lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja 1 400 000 euroa. Apurahoja myönnetään 38 henkilölle tai ryhmälle. Säätiön suurimman 150 000 euron apurahan saa kolme tutkijaa. Säätiö edistää myös tiedeyrittäjyyttä, ja yrityksille suunnatun 50 000 euron Silmu-apurahan saa Lignum Medical Oy uuden hoitomuodon kehittämiseen naisten stressi-inkontinenssiin.
Instrumentariumin Tiedesäätiöltä 1,4 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen7.2.2023 10:59:48 EET | Tiedote
Instrumentariumin Tiedesäätiö jakaa tänä vuonna lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja 1 400 000 euroa. Apurahoja myönnetään 43 henkilölle tai ryhmälle. Säätiön suurimman 100 000 euron apurahan saavat ulkomailta palanneet tutkijat FT Heidi Haikala Helsingin yliopistosta ja FT, dosentti Juulia Jylhävä Tampereen yliopistosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme