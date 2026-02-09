Keski-Suomen hyvinvointialue

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Juttupenkki jatkaa toimintaansa

9.2.2026 09:44:42 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen Juttupenkin toiminta jatkuu taas helmikuussa oltuaan tammikuun ajan tauolla.

Nainen istuu tuolilla sisätiloissa ja hymyilee, kädessään kahvikuppi.

Tehtävään koulutetun kokemusasiantuntijan ohjaama ryhmämuotoinen Juttupenkki toimii keskustelu- ja kohtaamispaikkana mielenterveys- ja päihdepalveluiden entisille, nykyisille ja tuleville asiakkaille sekä kaikille, ketkä kokevat kaipaavansa tukea ja kuuntelijaa mielen ja arjen haasteisiin. 

Ryhmämuotoista Juttupenkkiä järjestetään Jyväskylässä kahdella toimipisteellä: Voimalassa (Sepänkatu 4) on maanantaisin kello 11.30–12.30 naisten Juttupenkki, ja Eeronkadun mielenterveys- ja päihdepalveluissa (Eeronkatu 10) tiistaisin kello 12–13 kaikille avoin Juttupenkki.

– Juttupenkkiin voi tulla juttelemaan ja kohtaamaan muita matalalla kynnyksellä eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelut ovat vapaamuotoisia ja niiden aikana voi luottamuksellisesti puhua mieltä askarruttavista asioista ja arjen haasteista, kertoo palveluvastaava Sami Savonen Keski-Suomen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista.   

Ryhmätoiminnan lisäksi kokemusasiantuntija tarjoaa erillisiä keskusteluaikoja ajanvarauksella, jos mielenterveys- ja päihdeongelmien aiheuttamista haasteista haluaa keskustella yksityisemmin. Keskusteluaikoja voi varata Jyväskylässä Voimalan ja Eeronkadun toimipisteen lisäksi Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle sekä Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle tai Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskukseen. 

Oman keskusteluajan voi varata mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisen tai puhelimitse ensilinjan kautta, tai suoraan kokemusasiantuntijalta ryhmämuotoisen Juttupenkin yhteydessä. Juttupenkin toiminta ja yksilövastaanotot ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tarkemmat tiedot verkkosivuillamme:  Juttupenkki – mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskustelu- ja kohtaamispaikka

Yhteyshenkilöt

Jani Korpela, palveluvastaava, Keski-Suomen hyvinvointialue, jani.a.korpela(at)hyvaks.fi, p. 040 728 6161

Sami Savonen, palveluvastaava, Keski-Suomen hyvinvointialue, sami.savonen(at)hyvaks.fi, p. 050 534 6738

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

