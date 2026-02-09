Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Juttupenkki jatkaa toimintaansa

Tehtävään koulutetun kokemusasiantuntijan ohjaama ryhmämuotoinen Juttupenkki toimii keskustelu- ja kohtaamispaikkana mielenterveys- ja päihdepalveluiden entisille, nykyisille ja tuleville asiakkaille sekä kaikille, ketkä kokevat kaipaavansa tukea ja kuuntelijaa mielen ja arjen haasteisiin.

Ryhmämuotoista Juttupenkkiä järjestetään Jyväskylässä kahdella toimipisteellä: Voimalassa (Sepänkatu 4) on maanantaisin kello 11.30–12.30 naisten Juttupenkki, ja Eeronkadun mielenterveys- ja päihdepalveluissa (Eeronkatu 10) tiistaisin kello 12–13 kaikille avoin Juttupenkki.

– Juttupenkkiin voi tulla juttelemaan ja kohtaamaan muita matalalla kynnyksellä eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelut ovat vapaamuotoisia ja niiden aikana voi luottamuksellisesti puhua mieltä askarruttavista asioista ja arjen haasteista, kertoo palveluvastaava Sami Savonen Keski-Suomen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Ryhmätoiminnan lisäksi kokemusasiantuntija tarjoaa erillisiä keskusteluaikoja ajanvarauksella, jos mielenterveys- ja päihdeongelmien aiheuttamista haasteista haluaa keskustella yksityisemmin. Keskusteluaikoja voi varata Jyväskylässä Voimalan ja Eeronkadun toimipisteen lisäksi Huhtasuon sosiaali- ja terveysasemalle sekä Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle tai Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Oman keskusteluajan voi varata mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisen tai puhelimitse ensilinjan kautta, tai suoraan kokemusasiantuntijalta ryhmämuotoisen Juttupenkin yhteydessä. Juttupenkin toiminta ja yksilövastaanotot ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tarkemmat tiedot verkkosivuillamme: Juttupenkki – mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskustelu- ja kohtaamispaikka