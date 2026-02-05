Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman luonnos on kommentoitavana – kutsumme kaikki mukaan vaikuttamaan
9.2.2026 10:31:46 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman luonnos on julkaistu ja avattu kommentoitavaksi. Suunnitelma kokoaa maakunnan ilmastonmuutokseen liittyvät keskeiset riskit sekä konkreettisia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan alueen kykyä vastata muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.
Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen osa kansallista ja kansainvälistä työtä, mutta hillinnän rinnalla myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat välttämättömiä. Sopeutumisella pyritään turvaamaan arjen palvelut, elinkeinojen toiminta, infrastruktuuri sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi myös muuttuvissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa.
Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumistyön visio on vuonna 2050 toimintavarma, sään ääri-ilmiöihin varautunut, ennakoiva ja tulevaisuusorientoitunut Pohjois-Savo, jossa monimuotoinen luonto ja ihmisten yhdessä tekeminen luovat perustan ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Sopeutumissuunnitelmaa on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa tarkastellaan kahdeksaa ilmastonmuutoksesta seuraavaa ilmiötä ja niihin liittyviä keskeisiä riskejä Pohjois-Savolle. Riskien hallitsemiseksi on tunnistettu yli sata konkreettista toimenpidettä. Toimia ehdotetaan eri tahoille, kuten kunnille, hyvinvointialueelle, elinkeinoelämälle, valtion viranomaisille, järjestöille, oppilaitoksille ja asukkaille. Suunnitelma toimii maakunnallisena viitekehyksenä ja tukena päätöksenteolle, suunnittelulle ja arjen toimille tulevina vuosina.
Sopeutuminen tehdään yhdessä – kommentointi avoinna
Suunnitelman luonnos on julkistettu ja siihen toivotaan palautetta mahdollisimman laajasti. Kommentointiaika on käynnissä 2.2.-19.2.2026 välisenä aikana, ja siihen voi osallistua tutustumalla suunnitelmaan sekä jättämällä omat kommenttinsa.
Luonnos ja ohjeet kommenttien toimittamiseen löytyy verkkosivuilta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/kommentoi-pohjois-savon-ilmastonmuutokseen-sopeutumissuunnitelmaa/
Palautteen avulla halutaan varmistaa, että suunnitelma on mahdollisimman käyttökelpoinen, kattava ja heijastaa maakunnan toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita. Kommentointi on tärkeä osa suunnitelman viimeistelyä ennen sen hyväksymistä.
Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma laaditaan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti –hankkeessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Peltosaari, ilmastoasiantuntija
anna.peltosaari@elinvoimakeskus.fi, puh. 0503961052
Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti –hanke
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Ilmastonmuutos näkyy jo kaikilla aloilla – kunnat edelläkävijöinä Itä-Suomessa5.2.2026 12:56:04 EET | Tiedote
Vihreän siirtymän oikeudenmukaisuus puhututti Itä-Suomen ilmastokonferenssissa. Vuosittainen tilaisuus järjestettiin hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa 4.2.2026.
Itä-Suomen teitä uudelleenpäällystetään noin 300 kilometriä5.2.2026 09:22:28 EET | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus varautuu käyttämään vuonna 2026 päällystetyn tieverkon korjaus- päällystys- ja tiemerkintätöihin Itä-Suomessa (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat) yhteensä noin 40 miljoona euroa.
Kolin jäätie avattu liikenteelle2.2.2026 14:09:40 EET | Tiedote
Laatumittaus on suoritettu tänään ja teräsjään minimipaksuus oli 42 cm.
Valtatien 6 Onkamo–Honkavaara-osuuden tiesuunnitelman lähtökohtia esitellään yleisötilaisuudessa2.2.2026 11:55:36 EET | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Tohmajärven Onkamon ja Joensuun Honkavaaran välille. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.2.2026 klo 17-19 Hammaslahden koulun liikuntasalissa (Opettajantie 1, 82200 Hammaslahti).
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa kohtuullisella tasolla ja pakkasjakso on vahvistanut jäitä30.1.2026 10:13:06 EET | Tiedote
Kallavedellä mitattiin tänään 26 senttimetriä jäätä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme