Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman luonnos on kommentoitavana – kutsumme kaikki mukaan vaikuttamaan

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen osa kansallista ja kansainvälistä työtä, mutta hillinnän rinnalla myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen ovat välttämättömiä. Sopeutumisella pyritään turvaamaan arjen palvelut, elinkeinojen toiminta, infrastruktuuri sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi myös muuttuvissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa.

Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumistyön visio on vuonna 2050 toimintavarma, sään ääri-ilmiöihin varautunut, ennakoiva ja tulevaisuusorientoitunut Pohjois-Savo, jossa monimuotoinen luonto ja ihmisten yhdessä tekeminen luovat perustan ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Sopeutumissuunnitelmaa on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa tarkastellaan kahdeksaa ilmastonmuutoksesta seuraavaa ilmiötä ja niihin liittyviä keskeisiä riskejä Pohjois-Savolle. Riskien hallitsemiseksi on tunnistettu yli sata konkreettista toimenpidettä. Toimia ehdotetaan eri tahoille, kuten kunnille, hyvinvointialueelle, elinkeinoelämälle, valtion viranomaisille, järjestöille, oppilaitoksille ja asukkaille. Suunnitelma toimii maakunnallisena viitekehyksenä ja tukena päätöksenteolle, suunnittelulle ja arjen toimille tulevina vuosina.

Sopeutuminen tehdään yhdessä – kommentointi avoinna

Suunnitelman luonnos on julkistettu ja siihen toivotaan palautetta mahdollisimman laajasti. Kommentointiaika on käynnissä 2.2.-19.2.2026 välisenä aikana, ja siihen voi osallistua tutustumalla suunnitelmaan sekä jättämällä omat kommenttinsa.

Luonnos ja ohjeet kommenttien toimittamiseen löytyy verkkosivuilta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/kommentoi-pohjois-savon-ilmastonmuutokseen-sopeutumissuunnitelmaa/

Palautteen avulla halutaan varmistaa, että suunnitelma on mahdollisimman käyttökelpoinen, kattava ja heijastaa maakunnan toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita. Kommentointi on tärkeä osa suunnitelman viimeistelyä ennen sen hyväksymistä.

Pohjois-Savon ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma laaditaan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo - vastuullisesti ja vaikuttavasti –hankkeessa.