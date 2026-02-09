Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään syövän diagnostiikkaa ja hoitoa Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tuella

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen lahjoittama tutkimusapuraha oli haettavissa 11.11.–2.12.2025 välisenä aikana. Hakemukset arvioi Keski-Suomen hyvinvointialueen Tiedetoimikunta, joka teki päätökset apurahojen myöntämisestä kokouksessaan 26.1.2026 Syöpäyhdistyksen asettamien ehtojen mukaisesti.

Apurahat myönnettiin Keski-Suomen hyvinvointialueella työskenteleville lääkäreille, joiden tutkimushankkeet tähtäävät syövän parempaan ymmärtämiseen, varhaisempaan tunnistamiseen sekä hoitojen vaikuttavuuden parantamiseen.

Syöpäyhdistyksen lahjoituksella mahdollistettava tutkimus tukee alueellista ja kansallista syöpätyötä sekä vahvistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen asemaa korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen toteuttajana.

Dosentti, patologian ylilääkäri Jan Böhm sai 25 000 euroa tutkumushankkeelle Genominen ja immunologinen Lynchin syndroomaan liittyvien urologisten syöpien profilointi.

-Kiitän lämpimästi Keski-Suomen syöpäyhdistystä ja Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedetoimikuntaa saamastani apurahasta! Tutkimuksemme tavoitteena on karakterisoida kattavasti Lynchin syndroomaan (LS) liittyvien urologisten syöpien kliiniset, patologiset, genomiset ja immunologiset ominaisuudet käyttämällä koko Suomen valtakunnallista biopankkikokoelmaa ja LSRFi:n yksityiskohtaisia kliinisiä tietoja. Saatu apuraha mahdollistaa urologisten syöpätutkimusten jatkamisen erilaisten tutkimusmenetelmien kautta, sanoo Böhm.

LL, urologian erikoislääkäri Lasse Hirvonen sai 25 000 euroa tutkimushankkeelle Eturauhassyövän etenemisen hidastaminen ja hormonaalisen hoidon haittavaikutusten ehkäiseminen.

-ESTRACISE-tutkimuksen tavoitteena on selvittää, korkean riskin eturauhassyöpäpotilailla, voiko eturauhassyövän tavanomaisen hoidon (ADT:n) rinnalla annettu E2-hoito lievittää merkittävästi potilaiden ADT:n aiheuttamia haittavaikutuksia vaarantamatta tavanomaisen hoidon onkologista tehoa. ESTO2-tutkimuksen tavoitteena on selvittää, levinneen ja korkean riskin eturauhasyöpäpotilailla, vähentääkö atorvastatiini ADT-hoidon yhteydessä annettuna taudin etenemistä ja kuolleisuutta vaikuttamalla kasvaimen kolesteroli- ja rasva-aineenvaihduntaan. Saatu apuraha mahdollistaa tutkimushoitajan palkkaamisen ja tutkijalääkärin tutkimusvapaajakson. Lämmin kiitos Keski-Suomen syöpäyhdistykselle ja Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedetoimikunnalle, sanoo Hirvonen.