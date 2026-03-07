KunnonKartta käynnistyy Oulun seudulla – yli 2000 aikuista tutkimusmittauksiin
16.3.2026 10:53:42 EET | UKK-instituutti | Tiedote
UKK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimus alkaa Oulun seudulla: yli 2 000 aikuista on kutsuttu mukaan. Tutkimus selvittää työikäisten ja ikääntyneiden liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä.
KunnonKartta-väestötutkimus toteutetaan nyt kolmatta kertaa. UKK-instituutin tutkimus tuottaa uutta tietoa muun muassa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta, unesta, fyysisestä kunnosta, toimintakyvystä ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista.
Mittauksia Raatissa viisi viikkoa
Mittauksia järjestetään Raatin uimahallissa (osoite Raatintie 2, 90100 Oulu) 17.4. saakka. Kutsu mittauksiin on lähetetty yli 2000 Oulun seudulla asuvalle aikuiselle. Mittausajat painottuvat niin, että aamupäivät on varattu pääosin työikäisille ja iltapäivät ikäihmisille.
– Tutkimuskäynnillä osallistujien fyysistä kuntoa mitataan kunto- ja liikkumiskykytesteillä. Lisäksi he saavat viikoksi käyttöönsä liikemittarin, joka tallentaa liikkumista ja paikallaanoloa sekä hereillä ollessa että nukkuessa. Työikäisiltä otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu.
Mittausten lisäksi osallistujat täyttävät kyselyn, jolla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalvelujen käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Henkilökohtainen palautekooste jokaiselle osallistujalle
Kaikki osallistujat saavat omista mittaustuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Siihen kootaan tiedot fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan oman ikäryhmän viitearvoihin, ja työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.
Mukana eurooppalaisessa yhteistyössä
KunnonKartta-tutkimus toteutetaan seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein. Tutkimus tuottaa seurantatietoa aiemmilla kerroilla mukana olleista osallistujista ja uutta tietoa aiempaa laajemmasta kohderyhmästä.
– Uusi tiedonkeruu kertoo, miten työikäisten aikuisten fyysinen toimintakyky on muuttunut vuosista 2017 ja 2021. Muutosta voidaan seurata muun muassa UKK-instituutin tammikuussa julkistaman mitatun fyysisen toimintakyvyn indeksin avulla, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
– Samanlaiset työikäisten aikuisten liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaukset toteutetaan kuudessa muussa Euroopan maassa EU:n rahoittamassa hankkeessa. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa arvokkaan vertailun, Vasankari lisää.
KunnonKartta-väestötutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainvälistä yhteistyötä tuetaan lisäksi EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektista.
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Pauliina Husujohtava tutkija, dosenttiUKK-instituuttiPuh:046 922 1832pauliina.husu@ukkinstituutti.fi
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
