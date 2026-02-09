ABC+‑liikuntaohjelma – valmis harjoituskokonaisuus ikääntyneiden liikunnanohjaukseen
Uusi ABC+‑liikuntaohjelma tarjoaa järjestöille ja seuroille selkeän ja käyttövalmiin kokonaisuuden, jonka avulla voidaan vahvistaa ikääntyneiden tasapainoa, lihasvoimaa ja arjen liikkumisvarmuutta. Nousujohteinen ja selkeästi jäsennelty liikuntaohjelma on suunniteltu tukemaan aktiivista ikääntymistä vahvistamalla fyysistä ja toiminnallista toimintakykyä.
Kaatumiset ovat ikääntyneiden yleisimpiä tapaturmia, ja niiden aiheuttamat vammat heikentävät hyvinvointia. Väestön ikääntyessä on entistä tärkeämpää tuoda toimintakykyä tukevaa ja kaatumisia ehkäisevää liikkumista osaksi arkea. Monipuolinen liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia, ja ohjattujen liikuntaryhmien merkitys korostuu iän myötä.
ABC+‑liikuntaohjelma vahvistaa tasapainoa ja ehkäisee kaatumisia
Liikuntaohjelma etenee progressiivisesti ja keskittyy tasapainon, lihasvoiman ja koordinaation harjoittamiseen – osa‑alueisiin, jotka ovat keskeisiä kaatumisriskin vähentämisessä. Harjoituskokonaisuuteen sisältyvät selkeä kuvallinen opas sekä liikkeisiin tuotetut harjoitusvideot.
– Ikääntyneitä on tulevaisuudessa aiempaa enemmän. Tästä syystä tarvitsemme kaikkia mukaan liikkumisen edistämiseen, korostaa hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa UKK-instituutista.
– Liikuntaohjelma tuo konkreettisen työkalun liikkumisen alan toimijoille lisätä valikoimaansa ikäihmisten turvallista ja nousujohteista liikuntaa.
Progressiivinen rakenne tukee turvallista harjoittelua
Ohjelmassa on yhdeksän perusliikettä, joista jokaisesta on laadittu kuusi erilaista vaikeustasoa. Rakenne mahdollistaa eritasoisten liikkujien huomioimisen sekä turvallisen nousujohteisen harjoittelun.
– Lisäksi mukana on useita tasapainoharjoitteita, joita voi toteuttaa niin yksilöllisesti kuin ryhmässä. Ohjelma on valmis käyttöön sellaisenaan, ja liikkeistä voi koostaa erilaisia tuntikokonaisuuksia, Ben Khalifa täydentää.
Pilotointikokemuksia neljästä maasta: osallistujat kertoivat lisääntyneestä liikkumisvarmuudesta
ABC+‑liikuntaohjelmaa pilotoitiin 12 viikon ajan Suomessa, Sloveniassa, Ranskassa ja Italiassa vuonna 2025. UKK-instituutti vastasi hankkeen vaikutusten arvioinnista ja oli mukana pilotoimassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa liikuntaohjelmaa. Suomessa pilotointi toteutettiin Tampereella keväällä 2025. Kuudessa pilottiryhmässä liikkui yhteensä 90 osallistujaa.
– Pilotointiin osallistuneet ohjaajat pitivät ohjelmaa turvallisena ja käytännön työhön hyvin soveltuvana. Osallistujien koettu liikkumisvarmuus, fyysinen toimintakyky ja arjen sujuvuus vahvistuivat, iloitsee arviointia koonnut Ben Khalifa.
Tausta kansainvälisestä yhteistyöstä
ABC+‑liikuntaohjelma pohjautuu Sloveniassa kehitettyyn Healthy Exercise ABC ‑ohjelmaan. Suomessa julkaistu versio on tuotettu osana kansainvälistä Active Ageing for Falls Prevention ‑hanketta, jonka tavoitteena oli edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja tarjota käyttöön turvallisia ja toimiviksi todettuja liikuntaratkaisuja. Hanketta rahoitti Euroopan unionin Erasmus+‑ohjelma.
Ohjelma on avoimesti ja maksutta kaikkien toimijoiden ladattavissa UKK‑instituutin verkkosivulta ukkinstituutti.fi/abcplus.
Julia Ben Khalifahankekoordinaattori, tutkijaUKK-instituuttiPuh:050 347 8428julia.benkhalifa@ukkinstituutti.fi
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme tutkittua tietoa muun muassa väestön liikkumisesta ja fyysisestä toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
