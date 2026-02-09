ABC+‑liikuntaohjelma – valmis harjoituskokonaisuus ikääntyneiden liikunnanohjaukseen

Kaatumiset ovat ikääntyneiden yleisimpiä tapaturmia, ja niiden aiheuttamat vammat heikentävät hyvinvointia. Väestön ikääntyessä on entistä tärkeämpää tuoda toimintakykyä tukevaa ja kaatumisia ehkäisevää liikkumista osaksi arkea. Monipuolinen liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia, ja ohjattujen liikuntaryhmien merkitys korostuu iän myötä.

ABC+‑liikuntaohjelma vahvistaa tasapainoa ja ehkäisee kaatumisia

Liikuntaohjelma etenee progressiivisesti ja keskittyy tasapainon, lihasvoiman ja koordinaation harjoittamiseen – osa‑alueisiin, jotka ovat keskeisiä kaatumisriskin vähentämisessä. Harjoituskokonaisuuteen sisältyvät selkeä kuvallinen opas sekä liikkeisiin tuotetut harjoitusvideot.

– Ikääntyneitä on tulevaisuudessa aiempaa enemmän. Tästä syystä tarvitsemme kaikkia mukaan liikkumisen edistämiseen, korostaa hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa UKK-instituutista.

– Liikuntaohjelma tuo konkreettisen työkalun liikkumisen alan toimijoille lisätä valikoimaansa ikäihmisten turvallista ja nousujohteista liikuntaa.

Progressiivinen rakenne tukee turvallista harjoittelua

Ohjelmassa on yhdeksän perusliikettä, joista jokaisesta on laadittu kuusi erilaista vaikeustasoa. Rakenne mahdollistaa eritasoisten liikkujien huomioimisen sekä turvallisen nousujohteisen harjoittelun.

– Lisäksi mukana on useita tasapainoharjoitteita, joita voi toteuttaa niin yksilöllisesti kuin ryhmässä. Ohjelma on valmis käyttöön sellaisenaan, ja liikkeistä voi koostaa erilaisia tuntikokonaisuuksia, Ben Khalifa täydentää.

Pilotointikokemuksia neljästä maasta: osallistujat kertoivat lisääntyneestä liikkumisvarmuudesta

ABC+‑liikuntaohjelmaa pilotoitiin 12 viikon ajan Suomessa, Sloveniassa, Ranskassa ja Italiassa vuonna 2025. UKK-instituutti vastasi hankkeen vaikutusten arvioinnista ja oli mukana pilotoimassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa liikuntaohjelmaa. Suomessa pilotointi toteutettiin Tampereella keväällä 2025. Kuudessa pilottiryhmässä liikkui yhteensä 90 osallistujaa.

– Pilotointiin osallistuneet ohjaajat pitivät ohjelmaa turvallisena ja käytännön työhön hyvin soveltuvana. Osallistujien koettu liikkumisvarmuus, fyysinen toimintakyky ja arjen sujuvuus vahvistuivat, iloitsee arviointia koonnut Ben Khalifa.

Tausta kansainvälisestä yhteistyöstä

ABC+‑liikuntaohjelma pohjautuu Sloveniassa kehitettyyn Healthy Exercise ABC ‑ohjelmaan. Suomessa julkaistu versio on tuotettu osana kansainvälistä Active Ageing for Falls Prevention ‑hanketta, jonka tavoitteena oli edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja tarjota käyttöön turvallisia ja toimiviksi todettuja liikuntaratkaisuja. Hanketta rahoitti Euroopan unionin Erasmus+‑ohjelma.

Ohjelma on avoimesti ja maksutta kaikkien toimijoiden ladattavissa UKK‑instituutin verkkosivulta ukkinstituutti.fi/abcplus.