Maksutonta oikeusneuvontaa asianajajilta ympäri Suomen

9.2.2026 10:40:48 EET | Suomen Asianajajat | Tiedote

Asianajajien vapaaehtoistyönä useilla paikkakunnilla järjestämissä päivystyksissä saa maksutonta neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Asianajajapäivystyksiä järjestetään tänä keväänä Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

Maksuttomia asianajajapäivystyksiä järjestetään 11 paikkakunnalla. Tampereella päivystykset pidetään keväällä kerran kuussa pääkirjasto Metsossa. Seuraava päivystys on keskiviikkona 18.2.2026 klo 17–19.

Asianajaja kertoo luottamuksellisessa keskustelussa, onko asiassa tarpeen hakea oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin asiaan perehtyneen asianajajan tai viranomaisen puoleen. Tilastojen mukaan yli kolmannes asioista ratkeaa päivystyksessä.

Maksuttomassa asianajajapäivystyksessä käy vuosittain noin 600 henkilöä. Kaksi kolmesta neuvoa hakeneesta on naisia. Samoin kaksi kolmesta on työikäisiä.

Asianajajapäivystyksillä on pitkät perinteet: esimerkiksi Tampereella päivystys on toiminut jo vuosikymmeniä pääkirjasto Metsossa, kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17.00–19.00 ilman ajanvarausta. 

Asianajaja Kirsi-Marja Salokangas koordinoi Tampereen asianajajapäivystystä. 

– Asianajajapäivystyksellä Hämeen asianajajayhteisö haluaa mahdollistaa matalan kynnyksen avun ihmiselämän kriisitilanteissa. Asianajajapäivystyksessä asianajajat vastaavat kysymyksiin laidasta laitaan ihmiselämän elinkaaren varrelta. Usein kysymykset liittyvät perhe- ja jäämistöoikeuteen, velkasuhteisiin ja rikosasioihin.

Yhteyshenkilöt

Suomen Asianajajat

Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.

