Mediakutsu: Ilmarisen tilinpäätös 13.2. klo 13
9.2.2026 10:44:14 EET | Ilmarinen | Kutsu
Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tilinpäätöksen vuodelta 2025. Tervetuloa tulosinfoon perjantaina 13.2.2026 klo 13 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan ajankohtaisista asioista sekä kysymään lisää.
Millaisen tuloksen Ilmarinen teki ja mitä se kertoo Suomen tilasta? Mitä sijoitusmarkkinoilla on tapahtunut, ja miltä markkina näyttää nyt? Mikä on Suomi-sijoitusten rooli Ilmarisen sijoitustoiminnassa? Miten Ilmarisen ilmastotyö on edennyt?
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo infossa Ilmarisen tuloksesta ja sijoitusjohtaja Annika Ekman analysoi markkinanäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille sekä mediakohtaisille haastatteluille.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 10.2. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami ÄriläHenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:0400271066sami.arila@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus.
