Varhan aluehallituksen 9.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
9.2.2026 16:04:02 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Välfärdsområdets strategi framskrider till behandling i välfärdsområdesfullmäktige9.2.2026 15:54:10 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen i Varha framlade måndag 9.2.2026 ett förslag till välfärdsområdets strategi och servicestrategi för välfärdsområdesfullmäktige.
Hyvinvointialuestrategia etenee aluevaltuuston käsittelyyn9.2.2026 15:54:10 EET | Tiedote
Varhan aluehallitus teki maanantaina 9.2.2026 aluevaltuustolle esityksen hyvinvointialueen strategiasta sekä palvelustrategiasta.
Utbildning för restaurangbranschen i hur man ingriper i sexuella trakasserier6.2.2026 11:01:50 EET | Pressmeddelande
I en utredning gjord av arbetsgruppen för förebyggande av sexuellt våld i Åboregionen framkom att sexuella trakasserier är vanliga på restauranger och att anställda inom restaurangbranschen önskar sig mer kompetens för att kunna ingripa i dem. I Egentliga Finland har man tagit itu med problemet genom samarbete mellan olika organisationer. Som resultat erbjuds restaurangbranschen avgiftsfritt utbildnings- och stödmaterial.
Ravintola-alan toimijoille koulutusta seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi6.2.2026 11:01:50 EET | Tiedote
Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmän tekemästä selvityksestä kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on ravintoloissa tavallista ja ravintola-alan työntekijät kaipaavat lisää osaamista häirintään puuttumiseksi. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan eri toimijoiden yhteistyönä, jonka tuloksena ravintola-alan ammattilaisille on nyt tarjolla maksutonta koulutus- ja tukimateriaalia.
Inbjudan till presskonferens måndag 9.2.20264.2.2026 14:47:19 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framlägger vid sitt sammanträde 9.2.2026 ett förslag till strategi och servicestrategi till välfärdsområdesfullmäktige i Varha. Det är förväntat att det görs ändringar i tjänsteinnehavarförslaget.
