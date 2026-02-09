Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 9.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

9.2.2026 16:04:02 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

aluehallituspäätöksenteko

