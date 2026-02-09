Varhan aluehallituksen 9.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Ravintola-alan toimijoille koulutusta seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi 6.2.2026 11:01:50 EET | Tiedote

Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmän tekemästä selvityksestä kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on ravintoloissa tavallista ja ravintola-alan työntekijät kaipaavat lisää osaamista häirintään puuttumiseksi. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan eri toimijoiden yhteistyönä, jonka tuloksena ravintola-alan ammattilaisille on nyt tarjolla maksutonta koulutus- ja tukimateriaalia.