Taidetapahtuma Vanhan Vaasan museossa 20.2.

10.2.2026 09:44:49 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vanhan Vaasan museossa perjantaina 20.2. klo 16–20 järjestettävässä tapahtumassa kuullaan monialaisesta taideprojektista, johon liittyy myös videonäytös museossa sekä näyttely Loukon tuvassa.

Kuva: Valentina Gelain
Tapahtumassa taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain esittelevät viime vuonna käynnistyneen taideprojektinsa Mitä on jäljellä muistojen temppelissä ja kertovat sen taustalla olevasta luovasta prosessista.

Muistiin ja aikaan liittyvä taideprojekti perustuu yhteisötutkimukseen, videotaiteeseen ja paikkakohtaisiin installaatioihin. Monialainen projekti on rakentunut erilaisten yhteisötapaamisten ja yhteistyön kautta ja se huipentui viime syksynä The Hidden Spots -installaatioon satavuotiaassa talossa Ylimarkussa. Illan aikana nähdään ennen julkaisematonta dokumentti- ja taidevideomateriaalia. Lisäksi valikoima alkuperäisiä interaktiivisia teoksia on esillä museon ulkotiloissa sijaitsevassa Loukon tuvassa. Taideprojektiin liittyvä talo avataan uudelleen kesällä 2026 Ylimarkussa.

Taiteilijat keskustelevat myös uusista suunnitelmistaan Palosaaren entiseen teollisuusalueeseen liittyen. Mukana tilaisuudessa on uudesta cultural planning-kokonaisuudesta kertomassa Vaasan kaupungin kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Ohjelma järjestetään Vanhan Vaasan museon 3. kerroksessa ja näyttely on esillä Loukon tuvassa (Kauppiaankatu 10). Museon muut tilat ja pysyvä näyttely ovat tapahtuman aikana suljettuina. Kylmän sään sattuessa ohjelma voi muuttua.

Tapahtuman järjestävät Vaasan museot ja Black Box Genesis. Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut, Elokuvakeskus Botnia ja Stefan Backas. Tapahtumaa tukee Veljekset Gröndahlin Säätiö.

Ohjelma:

klo 16.00 Ovet avautuvat
klo 17.00 Artist Talk (englanniksi)
klo 18.00 Cultural Planning-kokonaisuus (suomeksi ja ruotsiksi)
klo 20.00 Ovet sulkeutuvat
Tarjoilua koko illan ajan museon Café Falanderissa.

Yhteyshenkilöt

Silvia Rinne Aluetaideamanuenssi, Vaasan museot, p. +358406213046. silvia.rinne@vaasa.fi

