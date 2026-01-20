Mediakutsu: Veroareena perjantaina 13.2. – Mistä lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen?

Veroareena on vuosittain järjestettävä veropolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä tarkasteleva avoin foorumi. Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostilla (lauri.finer@sorsafoundation.fi).

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää valtionvarainministeriön vero-osaston osastopäällikkö Terhi Järvikare, joka kertoo valtionvarainministeriön valmistautumisesta tulevaan hallituskauteen. Kansainvälisiä puhujavieraita ovat ajatuspaja Arena Idén pääekonomisti Elinor Odeberg, Norjan verotutkimuskeskus Skatteforskin johtaja Hector Ulloa ja Oxfamin veroasiantuntija Julien Desiderio. Heidän puheenvuoroissaan käsitellään pohjoismaisia sekä EU-tason ehdotuksia verotulojen lisäämiseksi.

Asiantuntijoiden esitelmien lisäksi ohjelma sisältää debatteja ajankohtaisista aiheista. Jokaisessa osiossa on varattu aikaa yleisökysymyksille. Tilaisuus myös striimataan. Tilaisuuden juontaa toimittaja Jari Hanska.

Veroareenan ohjelma 13.2.2026

9.00 Kahvit (lämpiössä salin ulkopuolella)

9.30 Tilaisuuden avaus

9.35 Avauspuheenvuoro: Miten valtiovarainministeriö valmistautuu tulevan hallituskauden veropolitiikkaan? Osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriön vero-osasto.

Osio 1: Mistä lisää verotuloja? Esimerkkejä Pohjoismaista ja EU:sta (in English)

10.00 Swedish proposals for tax reforms to raise revenues. Pääekonomisti Elinor Odeberg, Arena Idé.

10.30 Capital and wealth taxation in Norway – lessons and challenges for progressive tax systems. Johtaja (outreach) Hector Ulloa, Skatteforsk – Norwegian Centre for Tax Research.

11.00 Kommenttipuheenvuorot ja yleisökysymykset. Edellisiä alustuksia kommentoimassa apulaisprofessori Terhi Ravaska (Tampereen yliopisto, Verotutkimuksen huippuyksikkö) ja senior fellow Timo Viherkenttä Aalto-yliopistosta. Kommenttipuheenvuorojen jälkeen keskustelussa mukana myös Odeberg ja Ulloa.

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 A European agenda to tax the super-rich: A solution to raise revenues and tackle inequality in the European Union. Veroasiantuntija Julien Desiderio, Oxfam.

Osio 2: Debatteja veroista ja niiden korottamisesta (suomenkielinen)

13.40 Kannattaako suurituloisten tuloverotusta korottaa? Tutkijoiden näkökulmia

Alustajina väitöskirjatutkija Reetta Varjonen–Ollus Helsingin yliopistosta ja talouspolitiikan asiantuntija Jussi Systä Kalevi Sorsa -säätiöstä, jonka jälkeen aikaa yleisökysymyksille.

14.30 Kahvit

15.00–16.25 Verodebatit ja yleisökeskustelu

Debatti 1. Mistä lisää verotuloja ja mihin verotusta ylipäänsä tarvitaan?

Timo Ahopelto, Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas

Patrizio Lainá, SAK:n pääekonomisti

Debatti 2. Onko veropolitiikassa löydettävissä yhteinen linja?

Susanne Päivärinta, kansanedustaja (kok.)

Nasima Razmyar, kansanedustaja ja varapuheenjohtaja (sd.)

Toinen debatti järjestetään yhdessä Ajatuspaja Toivon kanssa. Sen johdattelijoina toimivat Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér.

16.25–16.30 Tilaisuuden yhteenveto

Veroareenan järjestämiseen on saatu avustusta Palkansaajasäätiöltä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.