Mediakutsu: Veroareena perjantaina 13.2. – Mistä lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen?
10.2.2026 07:00:00 EET | Kalevi Sorsa -säätiö | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiö järjestää neljännen Veroareenan Helsingin Oodi-kirjaston Kino Reginassa (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki) perjantaina 13.2.2026 kello 9.30–16.30. Tämän vuoden teemana on pohtia, miten voitaisiin kerätä lisää verotuloja julkisen talouden vahvistamiseen
Veroareena on vuosittain järjestettävä veropolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä tarkasteleva avoin foorumi. Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostilla (lauri.finer@sorsafoundation.fi).
Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää valtionvarainministeriön vero-osaston osastopäällikkö Terhi Järvikare, joka kertoo valtionvarainministeriön valmistautumisesta tulevaan hallituskauteen. Kansainvälisiä puhujavieraita ovat ajatuspaja Arena Idén pääekonomisti Elinor Odeberg, Norjan verotutkimuskeskus Skatteforskin johtaja Hector Ulloa ja Oxfamin veroasiantuntija Julien Desiderio. Heidän puheenvuoroissaan käsitellään pohjoismaisia sekä EU-tason ehdotuksia verotulojen lisäämiseksi.
Asiantuntijoiden esitelmien lisäksi ohjelma sisältää debatteja ajankohtaisista aiheista. Jokaisessa osiossa on varattu aikaa yleisökysymyksille. Tilaisuus myös striimataan (linkki striimiin). Tilaisuuden juontaa toimittaja Jari Hanska. Tapahtuman verkkosivu löytyy täältä.
Veroareenan ohjelma 13.2.2026
9.00 Kahvit (lämpiössä salin ulkopuolella)
9.30 Tilaisuuden avaus
9.35 Avauspuheenvuoro: Miten valtiovarainministeriö valmistautuu tulevan hallituskauden veropolitiikkaan? Osastopäällikkö Terhi Järvikare, valtiovarainministeriön vero-osasto.
Osio 1: Mistä lisää verotuloja? Esimerkkejä Pohjoismaista ja EU:sta (in English)
10.00 Swedish proposals for tax reforms to raise revenues. Pääekonomisti Elinor Odeberg, Arena Idé.
10.30 Capital and wealth taxation in Norway – lessons and challenges for progressive tax systems. Johtaja (outreach) Hector Ulloa, Skatteforsk – Norwegian Centre for Tax Research.
11.00 Kommenttipuheenvuorot ja yleisökysymykset. Edellisiä alustuksia kommentoimassa apulaisprofessori Terhi Ravaska (Tampereen yliopisto, Verotutkimuksen huippuyksikkö) ja senior fellow Timo Viherkenttä Aalto-yliopistosta. Kommenttipuheenvuorojen jälkeen keskustelussa mukana myös Odeberg ja Ulloa.
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 A European agenda to tax the super-rich: A solution to raise revenues and tackle inequality in the European Union. Veroasiantuntija Julien Desiderio, Oxfam.
Osio 2: Debatteja veroista ja niiden korottamisesta (suomenkielinen)
13.40 Kannattaako suurituloisten tuloverotusta korottaa? Tutkijoiden näkökulmia
Alustajina väitöskirjatutkija Reetta Varjonen–Ollus Helsingin yliopistosta ja talouspolitiikan asiantuntija Jussi Systä Kalevi Sorsa -säätiöstä, jonka jälkeen aikaa yleisökysymyksille.
14.30 Kahvit
15.00–16.25 Verodebatit ja yleisökeskustelu
Debatti 1. Mistä lisää verotuloja ja mihin verotusta ylipäänsä tarvitaan?
-
Timo Ahopelto, Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas
-
Patrizio Lainá, SAK:n pääekonomisti
Debatti 2. Onko veropolitiikassa löydettävissä yhteinen linja?
-
Susanne Päivärinta, kansanedustaja (kok.)
-
Nasima Razmyar, kansanedustaja ja varapuheenjohtaja (sd.)
Toinen debatti järjestetään yhdessä Ajatuspaja Toivon kanssa. Sen johdattelijoina toimivat Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér.
16.25–16.30 Tilaisuuden yhteenveto
Lisätietoja Lauri Finériltä (lauri.finer@sorsafoundation.fi). Veroareenan järjestämiseen on saatu avustusta Palkansaajasäätiöltä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri FinérKalevi Sorsa -säätiöPuh:041 501 2317lauri.finer@sorsafoundation.fi
Linkit
Kalevi Sorsa -säätiö
Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja. Se edistää oikeudenmukaista ekologista siirtymää tuottamalla julkaisuja, tapahtumia ja puheenvuoroja julkiseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kalevi Sorsa -säätiö
Laskelma: Maahanmuuton osuus viimeaikaisesta työttömyyden kasvusta pieni20.1.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Maahanmuuttoa on esitetty Suomen viimeaikaisen työttömyysasteen kasvun syyksi. Uusi analyysi osoittaa, että syyt löytyvät muualta. Vuoden 2024 lopulta alkaen työttömien määrän kasvusta 21 prosenttia johtui ulkomaalaisista. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvussa ulkomaalaisten osuus oli vain 9 prosenttia. Perimmäinen syy työttömyyden kasvuun on heikko talouskehitys, joka on näkynyt myös nuorten työttömyyden nousuna.
Uusi raportti: Marjanpoimintatyö Suomessa on ajanut satoja thaimaalaisia velkaloukkuun14.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkaistu raportti osoittaa, että Thaimaasta Suomeen tulleiden marjasiirtolaisten hyväksikäyttö on jatkunut viime vuosiin saakka. Esiin nousseet ongelmat ovat johtaneet niin oikeuskäsittelyihin kuin lakimuutoksiin. Satojen poimijoiden kokemuksiin perustuva raportti kuitenkin osoittaa, että uusimmatkin muutokset ovat riittämättömiä korjaamaan alan perustavanlaatuisia ongelmia. Raportti suosittaa ratkaisuiksi muun muassa yritysvastuusääntelyn laajentamista sekä rekrytointimaksujen perimisen rajoittamista.
ENNAKKOTIETO: Uusi raportti avaa satojen thaimaalaisten kokemuksia suomalaisissa marjametsissä ja esittää ratkaisuja marja-alan hyväksikäyttöön12.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Keskiviikkona 14.1. julkaistava raportti tarkastelee Suomen marja-alan toimintaa Thaimaasta Suomeen saapuneiden poimijoiden näkökulmasta. Raportti avaa etenkin Thaimaan olosuhteiden ja paikallisten rekrytointiyritysten roolia ongelmissa. Siinä käsitellään myös marja-alan sääntelyä ja osoitetaan, miksi uusimmatkin muutokset ovat riittämättömiä korjaamaan sen perustavanlaatuisia ongelmia.
Raportti: Luontokato kiihtyy – suojelu kaipaa sitovaa lainsäädäntöä ja moninkertaisen rahoituksen15.10.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkaisemassa raportissa tarkastellaan Suomen luonnonsuojelun tilaa. Sen mukaan nykytoimet ovat riittämättömiä kansainvälisten ympäristövelvoitteiden saavuttamiseksi. Raportissa suositellaan muun muassa sitovaa luontohaittojen kompensointia sekä kiinteistö- ja kulutusverotuksen uudistamista ympäristön huomioivaksi. Lisäksi suojelurahoitusta tulisi kasvattaa kohti tavoitteiden vaatimaa tasoa. Seuraavan hallituskauden aikana rahoitus voitaisiin kolminkertaistaa.
ENNAKKOTIETO: Uusi raportti esittelee Suomen ympäristötoimien nykytilaa ja suosituksia tulevalle hallitukselle9.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Keskiviikkona 15.10. julkaistava raportti tarkastelee Suomen luonnonsuojelun nykytilaa. Raportti sisältää lisäksi katsauksen luonnon monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin ja velvoitteisiin sekä keinoihin, joilla niihin voidaan päästä. Siinä annetaan konkreettisia suosituksia muun muassa suojelurahoituksen kasvattamiseksi sekä verotusta ja luontohaittojen korvaamista koskevista muutoksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme