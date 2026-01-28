Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ei huomioida tarpeeksi hyvinvointialueilla

Suun terveydenhuollon palveluihin ei ole tullut merkittäviä häiriöitä tai katkoksia siirryttäessä hyvinvointialueille. Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto näkyy kuitenkin vain vähän hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

VTV tarkasti, miten hyvinvointialueet ovat huolehtineet lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon velvoitteista. Osassa hyvinvointialueita yhteistyö kuntien ja koulujen kanssa toimii hyvin, toisilla työnjako on vielä epäselvä eikä tavoitteita ole asetettu.

Tietosuojalainsäädäntöä tulkitaan hyvinvointialueilla vaihtelevasti, mikä vaikuttaa siihen, miten kouluikäisiä kutsutaan suun terveydenhuollon tarkastuksiin. Vaarana on, että osa lapsista ja nuorista jää tavoittamatta ja palvelujen ulkopuolelle.

Suun terveys on jäänyt sivurooliin myös kansallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksessa. Suun terveyden edistäminen ei ole esimerkiksi mukana niin sanotussa HYTE-kertoimessa eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella jaettavassa valtionrahoituksessa.

”Tarkastuksessa havaittiin myös, ettei palveluista vastaavilla tahoilla ole kattavaa ja yhdenmukaista tietoa lasten ja nuorten suun terveyden tilasta. Tietojärjestelmien ja tilastoinnin ongelmat hankaloittavat seurantaa sekä tiedon hyödyntämistä johtamisessa”, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Mikko Koskinen.

