VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ei huomioida tarpeeksi hyvinvointialueilla

11.2.2026 06:55:00 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Jaa

Väestön suun terveydellä on merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Siksi olisi tärkeää, että sitä edistettäisiin kattavasti jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Nykyisin epäyhtenäiset kutsukäytännöt voivat jättää osan lapsista palvelujen ulkopuolelle.

Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images

Suun terveydenhuollon palveluihin ei ole tullut merkittäviä häiriöitä tai katkoksia siirryttäessä hyvinvointialueille. Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto näkyy kuitenkin vain vähän hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

VTV tarkasti, miten hyvinvointialueet ovat huolehtineet lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon velvoitteista. Osassa hyvinvointialueita yhteistyö kuntien ja koulujen kanssa toimii hyvin, toisilla työnjako on vielä epäselvä eikä tavoitteita ole asetettu.

Tietosuojalainsäädäntöä tulkitaan hyvinvointialueilla vaihtelevasti, mikä vaikuttaa siihen, miten kouluikäisiä kutsutaan suun terveydenhuollon tarkastuksiin. Vaarana on, että osa lapsista ja nuorista jää tavoittamatta ja palvelujen ulkopuolelle.

Suun terveys on jäänyt sivurooliin myös kansallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksessa. Suun terveyden edistäminen ei ole esimerkiksi mukana niin sanotussa HYTE-kertoimessa eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella jaettavassa valtionrahoituksessa.

”Tarkastuksessa havaittiin myös, ettei palveluista vastaavilla tahoilla ole kattavaa ja yhdenmukaista tietoa lasten ja nuorten suun terveyden tilasta. Tietojärjestelmien ja tilastoinnin ongelmat hankaloittavat seurantaa sekä tiedon hyödyntämistä johtamisessa”, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Mikko Koskinen.

Tutustu julkaisuun: Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto

Avainsanat

valtiojulkinen talousvaltiontalouden tarkastusvirastostatsfinanservtvtaloudenhoitostatens revisionsverk

Yhteyshenkilöt

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.

VTV.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye