HelsinkiMissio avasi ovet Helsingin Sörnäisissä – yhteisö, johon jokainen voi tulla omana itsenään ja olla osa hyvää joukkoa
10.2.2026 06:30:00 EET | HelsinkiMissio | Tiedote
HelsinkiMissio Sörnäinen on uudenlainen avoin kohtaamispaikka, jossa yhteisö syntyy ihmisistä ja heidän mukanaan tuomistaan taidoista, kokemuksista ja läsnäolosta. Sörnäisistä saa myös maksutonta ammattilaisen toteuttamaa keskusteluapua ja vapaaehtoisten kavereiden tukea, myös ilman ajanvarausta.
Sörnäisissä jokaisella on mahdollisuus tulla mukaan, kohdata muita ja olla osa yhteisöä – juuri sellaisena kuin on. Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia, lievittää yksinäisyyttä ja tarjoaa tilan, jossa myös apu ja tuki ovat helposti saatavilla. Yhteisössä saatu tuki ja ammatillinen apu täydentävät toisiaan ja vahvistavat kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan yli kymmenesosa Suomen aikuisväestöstä (13,6 %) kokee toistuvaa yksinäisyyttä. Yksinäisyys ei ole vain tunne, vaan vakava hyvinvointia heikentävä ilmiö, joka lisää riskiä muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, masennukseen ja dementiaan. Yhteisö ja merkitykselliset kohtaamiset ovat tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä.
”Meille voi tulla ja olla – ja löytää paikkansa yhteisössä”
HelsinkiMissio Sörnäinen on kodinomainen ja lämmin tila, jossa jokainen saa itse päättää, miten haluaa olla mukana. Vapaaehtoisten kanssa voi viettää aikaa, jutella, pelata lautapelejä tai osallistua muuhun pienimuotoiseen tekemiseen. Omia taitoja ja kiinnostuksen kohteita voi tuoda mukaan yhteisön iloksi – tai vaihtoehtoisesti olla vain läsnä ilman osallistumisen painetta.
– Olemme heti huomanneet, että kohtaamispaikalle on tarve. Kodinomainen tunnelma rohkaisee puhumaan itseä painavista asioista ja kiireetön oleskelu voi helpottaa oloa entisestään esimerkiksi keskusteluavun jälkeen. Tarvetta on myös yhteisölle, jossa saa osallistua erilaiseen tekemiseen, mutta jossa ei ole pakkoa mihinkään. Meille voi vain tulla ja olla, eikä enempää tarvitse, sanoo HelsinkiMissio Sörnäisten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja hankevastaava Julia Jumppanen.
Yhteisöön kuuluminen lisää hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä
HelsinkiMissiolla on pitkät perinteet yhteisöllisen tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä. Tutkimusten mukaan lyhytkestoinen keskusteluapu ja vapaaehtoisten tarjoama tuki lisäävät hyvinvointia merkittävästi. Vuonna 2025 HelsinkiMission toiminnassa haitallinen yksinäisyys väheni 18 prosenttiyksikköä ja keskusteluapua saaneiden koettu hyvinvointi kasvoi 66 %.
Vapaaehtoistoiminnalla itsessään on tuplahyvinvointivaikutus, sillä 77 % vapaaehtoisista kertoo oman hyvinvointinsa lisääntyneen toiminnan myötä. HelsinkiMissio Sörnäinen tarjoaa myös mahdollisuuden ryhtyä itse vapaaehtoiseksi ja olla mukana rakentamassa yhteisöä – omilla taidoilla ja läsnäololla. Myös auttaminen vahvistaa tutkitusti osallisuuden kokemusta ja vähentää yksinäisyyttä.
– Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kuulua joukkoon ja tulla kohdatuksi. Kun arki on yksilökeskeistä, yhteisöt eivät synny itsestään. HelsinkiMissio Sörnäinen tarjoaa tilan, jossa yhteisöä rakennetaan yhdessä – kuunnellen ihmisen omaa kokemusta ja vahvistaen paikallista yhteyttä. Kun ihmiset kohtaavat, myös hyvinvointi ja haasteista selviytyminen vahvistuvat, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.
HelsinkiMissio Sörnäinen sijaitsee osoitteessa Kinaporinkatu 11 ja on avoinna tiistaista torstaihin klo 15–18 sekä sopimuksen mukaan. Se on avoin kaikille yli 12-vuotiaille. Tila on päihteetön.
Ystävällisten viikko Sörnäisissä
Ystävänpäiväviikolla 9.–15.2. vietetään Ystävällisten viikkoa, jolloin suomalaisia kannustetaan pieniinkin ystävällisiin tekoihin ja toisten huomioimiseen.
Tervetuloa oleilemaan ja tapaamaan muita tiistaista torstaihin klo 15–18. Ystävällisten viikolla tarjolla kahvia ja muuta vapaamuotoista aktiviteettia. Voit myös nostaa itsellesi sanalahjan ystävällisten purkista ja jättää oman vapaamuotoisen viestisi seuraavalle.
Sörnäisten toimipiste on osa HelsinkiMission “Voimapysäkki – Palautetietoinen matalan kynnyksen auttamisen malli” -hanketta sekä THL:n Kansallista mielenterveysstrategiaa ja Mielenterveysapu 2025–2027-kokonaisuutta, joka lisää matalan kynnyksen mielenterveysapua Suomessa.
HelsinkiMission hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Helsingin aikuissosiaalityö, Takuusäätiö, Sininauhasäätiö, Y-säätiö sekä valitut vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.
Tilan mahdollistavat yrityskaverimme Artek, Hakola, INTO Concept, Marimekko, VM Carpet ja Yin & Yang Design.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julia Jumppanen
Helsinki Missio Sörnäinen, hankevastaava
julia.jumppanen@helsinkimissio.fi
044 739 6250
Kristiina Backberg
HelsinkiMission viestintäpäälllikkö
kristiina.backberg@helsinkimissio.fi
044 733 1544
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HelsinkiMissio
HelsinkiMissio avasi ovet Helsingin Sörnäisissä – yhteisö, johon jokainen voi tulla omana itsenään ja olla osa hyvää joukkoa9.2.2026 06:30:00 EET | Tiedote
HelsinkiMissio Sörnäinen on uudenlainen avoin kohtaamispaikka, jossa yhteisö syntyy ihmisistä ja heidän mukanaan tuomistaan taidoista, kokemuksista ja läsnäolosta. Sörnäisistä saa myös maksutonta ammattilaisen toteuttamaa keskusteluapua ja vapaaehtoisten kavereiden tukea, myös ilman ajanvarausta.
Ystävällisten viikko kutsuu mukaan levittämään hyvää – pieni teko voi muuttaa päivän5.2.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Ystävänpäiväviikolla 9.–15.2. vietetään Ystävällisten viikkoa, jolloin suomalaisia kannustetaan pieniinkin ystävällisiin tekoihin ja toisten huomioimiseen. Uuden teemaviikon kutsuvat koolle Osallistujien Suomi -asiantuntijaryhmä ja järjestöjen yksinäisyysverkosto.
Gettogymi tarjoaa vaikuttavan vastavoiman nuorten väkivallalle ja jengielämälle3.2.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Lähiösali Gettogymi on toiminut Vantaan Myyrmäessä kahden vuoden ajan. Toimintaan on osallistunut lähes 1000 nuorta. Tavoitteessa ehkäistä ja vähentää nuorten väkivaltaista käyttäytymistä sekä tukea irtautumista rikollisista verkostoista on onnistuttu.
Aamukorva kuuntelee läpi joulun – HelsinkiMission palveluiden vuoden vaihteen aukioloajat19.12.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Nuoret, perheet, seniorit ja aikuiset saavat tukea HelsinkiMissiolta myös joulunaikana. Esimerkiksi Aamukorva-puhelinpalvelu on avoinna joka päivä kello 6–8, tarjoten myötätuntoista keskustelutukea ja kuuntelijan yksinäisille senioreille. Vaikka osa palveluista viettää joulutaukoa, moniin voi varata aikoja HelsinkiMission verkkosivuilla tai hyödyntää etäyhteyksiä.
Samuli ja Venla Edelmann, Suvi Teräsniska, Mikko Kuustonen, Olli Halonen, emma & matilda ja Aliisa Syrjä esiintyvät Joulun tähdet -konsertissa yksinäisyyttä vastaan Nelosella 21.12. klo 20.16.12.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Maamme kirkkaimmat tähdet nousevat lavalle hyväntekeväisyyskonsertissa, jonka tuotto menee HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävään työhön. Joulun tähdet -konsertti yksinäisyyttä vastaan tarjoaa paketin musiikkielämyksiä tähtiartistien esittämänä. Konsertti tuo valoa ja lämpöä niille, jotka kaipaavat yhteisöllisyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme