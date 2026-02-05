Ifin tilastot: Leasing-autojen suosio tuplaantui viime vuonna – 80 prosenttia oli sähköautoja
10.2.2026 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote
Leasing on vakiinnuttanut asemansa yksityisasiakkaiden autoilussa ja erityisesti sähköautojen kohdalla suosio kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin, selviää Ifin tilastoista.
Ifin autovakuutusasiakkaiden yksityisten leasing-sopimusten määrä tuplaantui vuoden 2025 aikana, ja leasing-autoista peräti 80 prosenttia oli täyssähköisiä.
– Omistamisesta ollaan siirtymässä palveluun, kun leasingista on tullut tavallisille ihmisille normaali ja helppo tapa hankkia auto, eikä omistaminen ole enää edellytys sujuvaan arkeen, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Janne Sivenius.
Ifiin ensirekisteröidyistä sähköautoista jo joka neljäs (25 %) hankittiin viime vuonna leasingin kautta, kun muissa käyttövoimissa osuus oli viisi prosenttia.
– Leasing sopii erityisesti sähköautoihin, joiden teknologia kehittyy nopeasti ja joiden arvonalenema on vaikeammin ennustettavissa. Leasingissa kuluttaja ulkoistaa näiden arvioinnin ammattilaisille, ja se madaltaa hankintakynnystä uuteen käyttövoimaan siirtyessä, Sivenius selittää.
Turvallinen valinta epävarmoina aikoina
Jos ajokilometrit pysyvät maltillisina, voi leasing olla monelle yksityishenkilölle edullinen valinta. Moni kuluttaja arvostaa leasing-autoissa sitä, etteivät korjauskustannukset pääse yllättämään.
– Uusien autojen korvauskustannukset ovat nousseet viime vuosina selvästi, ja yksittäiset vahingot voivat osoittautua reippaasti ennakoitua kalliimmiksi. Tämä voi tuntua kuluttajista huolestuttavalta ja leasing-sopimus tuo ennakoitavuutta ajamisen kuluihin erityisesti näin taloudellisesti epävarmoina aikoina, Sivenius kertoo.
Vakuutusratkaisu on tärkeä osa leasingia
Sopiva vakuutusturva on tärkeää myös leasing-autoille. Vaikka riskit auton teknisistä vioista ovat palveluntarjoajilla, muihin vahinkoihin kaskovakuutus on tarpeen.
– Vakuutusturva ja korjausprosessit on mietitty valmiiksi, jolloin asiakas saa itselleen kokonaispaketin, kommentoi Sivenius.
Erityisesti sähköautoissa vakuutusratkaisut ovat tärkeitä.
– Esimerkiksi kolarissa vaurioituneen akuston vahingot voivat maksaa kymmeniä tuhansia ja sähköautot ovat täynnä muutakin kallista tekniikkaa.
