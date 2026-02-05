Tammikuussa koettiin poikkeuksellista säätä sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla
10.2.2026 05:00:00 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan tammikuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian viidenneksi lämpimin. Eri puolilla maailmaa koettiin voimakkaita sään ääri-ilmiöitä: pohjoisella pallonpuoliskolla oli laajoja kylmyysjaksoja, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla mitattiin poikkeuksellista kuumuutta.
Tammikuun 2026 maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 12,95 °C, mikä on 0,51 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 keskimääräinen lämpötila tammikuussa. Kuukausi oli 1,47 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo.
Tammikuun jälkipuoliskolla Pohjois-Euroopassa ja Fennoskandiassa vallitsi poikkeuksellisen kylmä sää. Tavanomaista voimakkaammin aaltoileva suihkuvirtaus ohjasi kylmää arktista ilmaa etelämmäs, ja Euroopassa tammikuusta muodostui selvästi tavanomaista kylmempi sekä kylmin sitten vuoden 2010. Sateet jakautuivat Euroopassa epätasaisesti: Pohjois-Euroopassa sademäärät jäivät monin paikoin tavanomaista pienemmiksi, muualla Euroopassa koettiin runsaita sateita ja tulvia.
Tammikuussa oli tavanomaista lämpimämpää erityisesti arktisilla alueilla, kuten Kanadan arktisessa saaristossa, Grönlannissa ja Venäjän Kaukoidässä. Eteläisellä pallonpuoliskolla poikkeuksellinen kuumuus loi otolliset olosuhteet maastopaloille esimerkiksi Australiassa, Chilessä ja Patagoniassa.
”Meneillään olevan La Niña -ilmiön takia globaali keskilämpötila on nyt hieman alempi kuin vuosien 2023–2024 El Niño -piikin aikana. Lämpötilat voivat nousta jälleen ennätyslukemiin, jos ennustettu El Niño -ilmiö toteutuu loppuvuoden aikana”, sanoo tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitokselta.
Tammikuun 2026 keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,68 °C, mikä on mittaushistorian neljänneksi korkein tammikuun arvo. Arktisen merijään laajuus oli tammikuussa mittaushistorian kolmanneksi alhaisin.
Suomessa tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin -2 asteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991‒2020 keskiarvoon nähden vaihteli Ahvenanmaan noin -2 asteen ja Länsi-Lapin noin -10 asteen välillä. Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää.
Tammikuun sademäärät jäivät Suomessa monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi. Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavanomaista vähemmän.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Mika Rantanen, Ilmatieteen laitos, p. 050 475 0756
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Pakkanen ei hellitä – viikonloppuna kylmimmillä alueilla hätyytellään -30 asteen lukemia5.2.2026 14:33:58 EET | Tiedote
Ennusteen mukaan kireille pakkasille ei todennäköisesti ole loppua vielä ensi viikollakaan, vaan Suomeen virtaa kylmää ilmaa Jäämereltä.
Pohjoismainen raportti AMOC-kiertoliikkeen keikahduspisteen vaikutuksista kehottaa tehostamaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, seurantaa ja varautumista5.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tuoreeseen raporttiin on koostettu tieteellinen tieto Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen (AMOC) mahdollisen romahduksen vaikutuksista Pohjoismaissa. Raportissa annetaan toimenpidesuosituksia alueen päätöksentekijöille.
Nordic report on the impacts of AMOC tipping urges stronger mitigation, monitoring and preparedness5.2.2026 10:00:00 EET | Press release
The report A Nordic Perspective on AMOC Tipping reviews the current state of science on the impacts of potential Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) collapse and provides recommendations for policy actions.
Pakkasjakso on lisännyt jään määrää Itämerellä3.2.2026 13:50:35 EET | Tiedote
Perämeri, Merenkurkku ja Suomenlahden itäosa ovat jäätyneet kauttaaltaan. Itämeri on kuitenkin vielä tavanomaista lämpimämpi, ja jään paksuus voi vaihdella pienelläkin alueella.
Tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen2.2.2026 10:33:03 EET | Tiedote
Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää: viimeksi kylmempi tammikuu koettiin lähes 40 vuotta sitten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme