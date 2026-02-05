Tammikuussa koettiin poikkeuksellista säätä sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla

Tammikuun 2026 maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 12,95 °C, mikä on 0,51 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 keskimääräinen lämpötila tammikuussa. Kuukausi oli 1,47 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo.

Tammikuun jälkipuoliskolla Pohjois-Euroopassa ja Fennoskandiassa vallitsi poikkeuksellisen kylmä sää. Tavanomaista voimakkaammin aaltoileva suihkuvirtaus ohjasi kylmää arktista ilmaa etelämmäs, ja Euroopassa tammikuusta muodostui selvästi tavanomaista kylmempi sekä kylmin sitten vuoden 2010. Sateet jakautuivat Euroopassa epätasaisesti: Pohjois-Euroopassa sademäärät jäivät monin paikoin tavanomaista pienemmiksi, muualla Euroopassa koettiin runsaita sateita ja tulvia.

Tammikuussa oli tavanomaista lämpimämpää erityisesti arktisilla alueilla, kuten Kanadan arktisessa saaristossa, Grönlannissa ja Venäjän Kaukoidässä. Eteläisellä pallonpuoliskolla poikkeuksellinen kuumuus loi otolliset olosuhteet maastopaloille esimerkiksi Australiassa, Chilessä ja Patagoniassa.

”Meneillään olevan La Niña -ilmiön takia globaali keskilämpötila on nyt hieman alempi kuin vuosien 2023–2024 El Niño -piikin aikana. Lämpötilat voivat nousta jälleen ennätyslukemiin, jos ennustettu El Niño -ilmiö toteutuu loppuvuoden aikana”, sanoo tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitokselta.

Tammikuun 2026 keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,68 °C, mikä on mittaushistorian neljänneksi korkein tammikuun arvo. Arktisen merijään laajuus oli tammikuussa mittaushistorian kolmanneksi alhaisin.

Suomessa tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin -2 asteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991‒2020 keskiarvoon nähden vaihteli Ahvenanmaan noin -2 asteen ja Länsi-Lapin noin -10 asteen välillä. Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää.

Tammikuun sademäärät jäivät Suomessa monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi. Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavanomaista vähemmän.