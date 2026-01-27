Opiskelijat tuovat kiertotaloutta käytäntöön Pohjanmaan yrityksissä
10.2.2026 07:05:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
KiertoProto-hanke tarjoaa erityisesti Pohjanmaan metalli- ja alihankintayrityksille konkreettisia keinoja kehittää tuotteita kiertotalouden periaatteilla. Yritykset saavat käyttöönsä uusia työkaluja ja tuoreita ideoita opiskelijaprojektien kautta sekä tukea kilpailukyvyn vahvistamiseen. Samalla opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta prototypoinnista ja vievät sen valmistumisensa jälkeen työelämään.
Kiertotalousvaatimukset kasvavat jatkuvasti, mutta monella yrityksellä on yhteinen haaste: miten kiertotalouden periaatteet viedään konkreettisesti tuotekehitykseen. KiertoProto-hanke tarttuu tähän haasteeseen kehittämällä toimintamallia, jonka avulla erityisesti Pohjanmaan metalli- ja alihankintayritykset voivat integroida kiertotalouden periaatteet tuotekehitykseen jo varhaisessa vaiheessa.
”Kiertotalous tarvitsee konkreettisia työkaluja. KiertoProto-hankkeessa kehitämme toimintamallia, jonka avulla kiertotalouden periaatteita voidaan testata ja soveltaa prototypioinnin kautta”, sanoo KiertoProto-hankkeen projektipäällikkö Lotta Saarikoski Vaasan ammattikorkeakoulusta.
Demonstraatiot kehittämisen ja oppimisen välineenä
KiertoProto-hankkeessa toteutetaan demonstraatioita, joissa kiertotalouden periaatteita sovelletaan käytännön tuotekehitykseen. Demonstraatiot toteutetaan opiskelijaprojekteina, joissa yhdistyvät toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten osaaminen.
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat vastaavat suunnittelusta ja Vamian opiskelijat prototyyppien valmistuksesta. Demonstraatiosta saatuja kokemuksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä.
”Demonstraatiot eivät ole yksittäisiä tuotekehitysprojekteja, vaan keino kehittää ja testata toimintamallia. Samalla ne tarjoavat opiskelijoille ja yrityksille mahdollisuuden uuden oppimiseen”, Saarikoski painottaa.
Demonstraatioiden lisäksi KiertoProto-hankkeessa kehitetään yrityksille suunnattu työkalupaketti, joka auttaa integroimaan kiertotalouden osaksi tuotesuunnittelua ja prototypiointia.
”Tavoitteena on, että kiertotalous ei jää pelkäksi strategiapuheeksi, vaan muuttuu konkreettisiksi tuotteiksi ja kilpailukyvyksi”, kertoo KiertoProto-hankkeessa tuotemuotoilun asiantuntijana toimiva Janne Pekkala Vaasan ammattikorkeakoulusta.
Yritykset mukana kehittämässä
Alueen yrityksillä on keskeinen rooli KiertoProto-hankkeessa kehitettävän toimintamallin luomisessa. Toimintamallin pohjaksi kartoitetaan yritysten näkemyksiä, tarpeita ja toiveita prototypiointiin, kiertotalouteen sekä oppilaitosyhteistyöhön liittyen. Näin varmistetaan, että kehitettävä malli vastaa alueen toimintaympäristön todellisiin haasteisiin ja tukee alueellista kehittämistä pitkäjänteisesti.
“Toimintamalli syntyy yhdessä tekemällä. Yritysten näkemykset ja kokemukset ovat ratkaisevassa roolissa, kun rakennamme Pohjanmaalle elinkeinoelämää vahvistavaa kehittämisen tapaa,” toteaa KiertoProto-hankkeessa yhteiskehittämisen asiantuntijana toimiva Sanna Peltonen Vaasan ammattikorkeakoulusta.
Osaamisen vahvistaminen ja siirtyminen työelämään
KiertoProto-hankkeella vastataan tunnistettuun osaamishaasteeseen: opiskelijat eivät saa riittävästi käytännön kokemusta prototypioinnista tai kiertotalouden soveltamisesta. Toisaalta monet yritykset kaipaavat osaamista kestävän kehityksen periaatteiden käytännön soveltamiseen.
”Kun kiertotalous ja prototypointi tulevat tutuksi jo opintojen aikana, osaaminen siirtyy luontevasti alueen yrityksiin. Samalla yritykset saavat entistä osaavampaa työvoimaa”, hankkeen konetekniikan ja lisäävän valmistuksen asiantuntija, Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Osku Hirvonen kertoo.
Hankeinfo
KiertoProto toteutetaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vamian yhteisenä ryhmähankkeena. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.
Hankkeen kesto: 08/2025 – 07/2027
Hankkeen budjetti 275.457 €
EU-rahoitus 192.818 €
Lisätietoa hankkeesta löytyy KiertoProto-hankkeen verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta Saarikoskiyliopettaja, tekniikkaVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 207 663 412lotta.saarikoski@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Presidentin tunnustukset korostavat korkeakoulun keskeistä roolia alueen kehityksessä27.1.2026 13:33:35 EET | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Marja-Riitta Vest ja tekniikan lehtori Juha Nieminen saivat Tasavallan Presidentin heille itsenäisyyspäivän kunniaksi antamat kunniamerkit. Kunniamerkit luovutettiin Vaasan ammattikorkeakoululla järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Vestille annettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki ja Niemiselle Suomen Leijonan ritarimerkki. Kunniamerkit annettiin tunnustuksena molempien ansiokkaasta työstä ja merkittävästä panoksesta Vaasan alueen kehitykselle.
VAMK houkutteli ensimmäisessä yhteishaussa hakijoita laajasti eri puolilta maailmaa21.1.2026 15:41:55 EET | Tiedote
Juuri päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun suosituimmat hakukohteet olivat englanninkieliset kansainvälisen kaupan ja sairaanhoitajan tutkintokoulutukset.
VAMK attracted strong interest from around the world in the national joint application21.1.2026 15:41:55 EET | Press release
International Business and Nursing were the most sought-after programmes at Vaasa University of Applied Sciences in January’s national joint application, that ended today. Results from the UAS Exam, which determines admission, will be announced in May.
30-vuotias Vaasan ammattikorkeakoulu täynnä energiaa13.1.2026 07:12:00 EET | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulu täyttää 30 vuotta 1.8.2026. 30-vuotistaivalta juhlitaan vuoden aikana niin opiskelijoiden, henkilöstön kuin sidosryhmien kanssa ja juhlavuosi näkyy kampuksella ja Vaasan katukuvassa erilaisten tempausten muodossa. Muistoja ja valokuvia menneiltä vuosikymmeniltä kerätään eri sidosryhmiltä.
VAMK 30 years full of energy13.1.2026 07:12:00 EET | Press release
Vaasa University of Applied Sciences will turn 30 on August 1, 2026. The 30-year journey will be celebrated throughout the year together with students, staff and stakeholders. The anniversary year will be visible on campus and in the cityscape of Vaasa through various events and activities. Memories and photographs from past decades will be collected from different stakeholder groups.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme