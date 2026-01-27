Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Opiskelijat tuovat kiertotaloutta käytäntöön Pohjanmaan yrityksissä

10.2.2026 07:05:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

KiertoProto-hanke tarjoaa erityisesti Pohjanmaan metalli- ja alihankintayrityksille konkreettisia keinoja kehittää tuotteita kiertotalouden periaatteilla. Yritykset saavat käyttöönsä uusia työkaluja ja tuoreita ideoita opiskelijaprojektien kautta sekä tukea kilpailukyvyn vahvistamiseen. Samalla opiskelijat saavat arvokasta käytännön kokemusta prototypoinnista ja vievät sen valmistumisensa jälkeen työelämään.

Hankkeen tavoitteena on, että kiertotalous ei jää pelkäksi strategiapuheeksi, vaan muuttuu konkreettisiksi tuotteiksi ja kilpailukyvyksi. Kuva: Kasper Dalkarl/ VAMK

Kiertotalousvaatimukset kasvavat jatkuvasti, mutta monella yrityksellä on yhteinen haaste: miten kiertotalouden periaatteet viedään konkreettisesti tuotekehitykseen. KiertoProto-hanke tarttuu tähän haasteeseen kehittämällä toimintamallia, jonka avulla erityisesti Pohjanmaan metalli- ja alihankintayritykset voivat integroida kiertotalouden periaatteet tuotekehitykseen jo varhaisessa vaiheessa.

”Kiertotalous tarvitsee konkreettisia työkaluja. KiertoProto-hankkeessa kehitämme toimintamallia, jonka avulla kiertotalouden periaatteita voidaan testata ja soveltaa prototypioinnin kautta”, sanoo KiertoProto-hankkeen projektipäällikkö Lotta Saarikoski Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Demonstraatiot kehittämisen ja oppimisen välineenä

KiertoProto-hankkeessa toteutetaan demonstraatioita, joissa kiertotalouden periaatteita sovelletaan käytännön tuotekehitykseen. Demonstraatiot toteutetaan opiskelijaprojekteina, joissa yhdistyvät toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten osaaminen.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat vastaavat suunnittelusta ja Vamian opiskelijat prototyyppien valmistuksesta. Demonstraatiosta saatuja kokemuksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä.

”Demonstraatiot eivät ole yksittäisiä tuotekehitysprojekteja, vaan keino kehittää ja testata toimintamallia. Samalla ne tarjoavat opiskelijoille ja yrityksille mahdollisuuden uuden oppimiseen”, Saarikoski painottaa.

Demonstraatioiden lisäksi KiertoProto-hankkeessa kehitetään yrityksille suunnattu työkalupaketti, joka auttaa integroimaan kiertotalouden osaksi tuotesuunnittelua ja prototypiointia.

”Tavoitteena on, että kiertotalous ei jää pelkäksi strategiapuheeksi, vaan muuttuu konkreettisiksi tuotteiksi ja kilpailukyvyksi”, kertoo KiertoProto-hankkeessa tuotemuotoilun asiantuntijana toimiva Janne Pekkala Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Yritykset mukana kehittämässä

Alueen yrityksillä on keskeinen rooli KiertoProto-hankkeessa kehitettävän toimintamallin luomisessa. Toimintamallin pohjaksi kartoitetaan yritysten näkemyksiä, tarpeita ja toiveita prototypiointiin, kiertotalouteen sekä oppilaitosyhteistyöhön liittyen. Näin varmistetaan, että kehitettävä malli vastaa alueen toimintaympäristön todellisiin haasteisiin ja tukee alueellista kehittämistä pitkäjänteisesti.

“Toimintamalli syntyy yhdessä tekemällä. Yritysten näkemykset ja kokemukset ovat ratkaisevassa roolissa, kun rakennamme Pohjanmaalle elinkeinoelämää vahvistavaa kehittämisen tapaa,” toteaa KiertoProto-hankkeessa yhteiskehittämisen asiantuntijana toimiva Sanna Peltonen Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Osaamisen vahvistaminen ja siirtyminen työelämään

KiertoProto-hankkeella vastataan tunnistettuun osaamishaasteeseen: opiskelijat eivät saa riittävästi käytännön kokemusta prototypioinnista tai kiertotalouden soveltamisesta. Toisaalta monet yritykset kaipaavat osaamista kestävän kehityksen periaatteiden käytännön soveltamiseen.

”Kun kiertotalous ja prototypointi tulevat tutuksi jo opintojen aikana, osaaminen siirtyy luontevasti alueen yrityksiin. Samalla yritykset saavat entistä osaavampaa työvoimaa”, hankkeen konetekniikan ja lisäävän valmistuksen asiantuntija, Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Osku Hirvonen kertoo.

Hankeinfo

KiertoProto toteutetaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vamian yhteisenä ryhmähankkeena. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Hankkeen kesto: 08/2025 – 07/2027

Hankkeen budjetti 275.457 €

EU-rahoitus 192.818 €

Lisätietoa hankkeesta löytyy KiertoProto-hankkeen verkkosivuilta

